Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

Maharashtra Teacher Salary Update: राज्यात शिक्षकांसाठी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन व कडक नियम लागू करण्यात आला आहे. शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या राज्यातील सर्व अंशतः अनुदानित, खासगी अनुदानित तसेच जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रोखले जाणार आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.
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जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळा
खासगी अनुदानित शाळा
अंशतः अनुदानित शाळा
सर्व शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी
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यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्यामुळे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आपापल्या भागातील सर्व शाळांपर्यंत ही माहिती त्वरित पोहोचवण्याच्या व ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.