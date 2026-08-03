सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Maharashtra Teacher Salary Stopped Ekyc Mandatory Shalarth System Updates

Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

Updated On: Aug 03, 2026 | 10:32 AM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Teacher Salary Update: राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन का रोखले जाऊ शकते? e-KYC प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कोणत्या नियमांचा सामना करावा लागेल? जाणून घ्या शिक्षण विभागाचे ताजे आदेश...

salary

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Maharashtra Teacher Salary Update: राज्यात शिक्षकांसाठी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन व कडक नियम लागू करण्यात आला आहे. शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन घेणाऱ्या राज्यातील सर्व अंशतः अनुदानित, खासगी अनुदानित तसेच जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

वेतन रोखण्याचा इशारा:

शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन रोखले जाणार आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.

Vinoba Digital App: ‘विनोबा’ अ‍ॅपने बदलला शासकीय शाळांचा चेहरा! विद्यार्थ्यांना कसा होतोय फायदा जाणून घ्या एका क्लिकवर..

कोणत्या शाळांवर लागू?

जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळा

खासगी अनुदानित शाळा

अंशतः अनुदानित शाळा

सर्व शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी

Delhi University: दिल्ली विद्यापीठात १ वर्षाच्या पीजी कोर्सेसच्या जागा वाढल्या! पण प्राध्यापक का आहेत चिंतेत?

यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्यामुळे सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आपापल्या भागातील सर्व शाळांपर्यंत ही माहिती त्वरित पोहोचवण्याच्या व ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून घेण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Web Title: Maharashtra teacher salary stopped ekyc mandatory shalarth system updates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 10:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PMO Officer Salary 2026: पंतप्रधान कार्यालयात नोकरी कशी मिळते? किती असतो पगार अन् कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घ्या
1

PMO Officer Salary 2026: पंतप्रधान कार्यालयात नोकरी कशी मिळते? किती असतो पगार अन् कोणत्या सुविधा मिळतात? जाणून घ्या

Job & Salary Trends: आता मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे तर ‘या’ शहरांमध्ये झपाट्याने वाढतोय पगार; टीमलीजचा अहवाल जाहीर
2

Job & Salary Trends: आता मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे तर ‘या’ शहरांमध्ये झपाट्याने वाढतोय पगार; टीमलीजचा अहवाल जाहीर

Parliament Jobs: संसदेत नोकरी करायची आहे? जाणून घ्या येथील विविध पदांची पात्रता अन् पगार!
3

Parliament Jobs: संसदेत नोकरी करायची आहे? जाणून घ्या येथील विविध पदांची पात्रता अन् पगार!

10th Students Protest: “शाळेत शिक्षकच नसतील तर शिकायचं कसं?” धाराशिवमध्ये ४ वर्षांपासून शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप..
4

10th Students Protest: “शाळेत शिक्षकच नसतील तर शिकायचं कसं?” धाराशिवमध्ये ४ वर्षांपासून शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

Teacher Salary Update: शिक्षकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ऑगस्टचे वेतन होणार बंद

Aug 03, 2026 | 10:32 AM
Plastic Bag Free Day: प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिवापर ठरतोय पर्यावरणाचा काळ; ‘हा’ एक पर्याय बदलू शकतो भविष्याचे चित्र

Plastic Bag Free Day: प्लास्टिक पिशव्यांचा अतिवापर ठरतोय पर्यावरणाचा काळ; ‘हा’ एक पर्याय बदलू शकतो भविष्याचे चित्र

Aug 03, 2026 | 10:30 AM
IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

IND vs SL: जसप्रीत बुमराहच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा, टेस्ट सिरीजमध्ये जम्मू-काश्मीरच्या ‘या’ बॉलरचे फळफळणार नशीब

Aug 03, 2026 | 10:25 AM
Yellamma First Look: रॉकस्टार डीएसपीच्या वाढदिवशी ‘येल्लम्मा’चा फर्स्ट लूक रिलीज; पारशी’च्या भूमिकेने वेधलं लक्ष

Yellamma First Look: रॉकस्टार डीएसपीच्या वाढदिवशी ‘येल्लम्मा’चा फर्स्ट लूक रिलीज; पारशी’च्या भूमिकेने वेधलं लक्ष

Aug 03, 2026 | 10:25 AM
Uttarpradesh Crime: चुलत भाऊ-बहिण असल्याने घरच्यांचा विरोध झुगारून केलं लग्न; अवघ्या तीन महिन्यांतच नवविवाहित दांपत्याचा करुण अंत

Uttarpradesh Crime: चुलत भाऊ-बहिण असल्याने घरच्यांचा विरोध झुगारून केलं लग्न; अवघ्या तीन महिन्यांतच नवविवाहित दांपत्याचा करुण अंत

Aug 03, 2026 | 10:16 AM
Shivlilamrut Chapter 10: शिवलीलामृताच्या दहाव्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या उमामहेश्वर व्रताचे महत्त्व

Shivlilamrut Chapter 10: शिवलीलामृताच्या दहाव्या अध्यायात काय आहे? जाणून घ्या उमामहेश्वर व्रताचे महत्त्व

Aug 03, 2026 | 10:15 AM
पावसाळ्यात कायमच पोटात जडपणा जाणवतो? मग नियमित करा ‘या’ काढ्याचे सेवन, आतड्यांमधील गॅस पडून जाईल बाहेर

पावसाळ्यात कायमच पोटात जडपणा जाणवतो? मग नियमित करा ‘या’ काढ्याचे सेवन, आतड्यांमधील गॅस पडून जाईल बाहेर

Aug 03, 2026 | 10:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा