Dubai Explosion: दुबईतील जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्रात 20 मिनिटांत 7 भीषण स्फोट; धुराचे लोट पसरल्याने घबराट, 2 आरोपींना अटक

संयुक्त अरब अमिरातीची (UAE) आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे प्रमुख केंद्र असलेल्या दुबई (Dubai) शहरातील जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्रात बुधवारी, ५ ऑगस्टच्या रात्री एकापाठोपाठ एक शक्तिशाली स्फोट झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. अवघ्या २० मिनिटांच्या कालावधीत किमान ७ स्फोटांचे एकापाठोपाठ एक आवाज ऐकू आल्याने संपूर्ण परिसरात प्रचंड भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. स्फोटांच्या तीव्रतेमुळे लागलेल्या आगीनंतर काळ्या धुराचे प्रचंड लोट आकाशात उंचावले, जे कित्येक किलोमीटर अंतरावरून स्पष्ट दिसत होते.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेबेल अली परिसरालगत असलेल्या अल फुरजान आणि आसपासच्या निवासी भागांपर्यंत या स्फोटांचे हादरे बसले. अचानक झालेल्या या मोठा आवाजांमुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला. स्फोटानंतर काही वेळातच घटनास्थळी अग्निशामक दलाच्या गाड्या आणि आपत्कालीन सुरक्षा पथकांनी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. सुदैवाने, सुरुवातीच्या तपासात या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा नागरिक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त समोर आलेले नाही, ही एक मोठी दिलासादायक बाब मानली जात आहे.
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या घटनेनंतर दुबई पोलीस आणि यूएईच्या राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. स्फोटाचे आणि धुराचे व्हिडिओ मोबाईलवर शूट करून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत दोन जणांना अटक केली आहे. कोणत्याही अनधिकृत किंवा अफवा पसरवणाऱ्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवता फक्त सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे स्पष्ट आवाहन दुबई प्रशासनाकडून स्थानिक रहिवाशांना करण्यात आले आहे.
Multiple explosions and thick black smoke hit Dubai’s Jebel Ali port and industrial zone overnight. UAE authorities frame it as an industrial accident. Iranian outlets instead attribute the blasts to a Houthi missile/drone attack from Yemen. pic.twitter.com/fGXz60NvNj — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026
credit – social media and Twitter
स्फोटांचे नेमके कारण काय होते याविषयी अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही स्पष्टता आलेली नाही. मात्र, नासाच्या (NASA) थर्मल इमेजिंग उपग्रहांच्या चित्रांवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, बंदराजवळ असलेल्या इंधन साठवणूक आणि वाहतूक गोदामामध्ये (Fuel Storage Warehouse) ही भीषण आग लागली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर येमेनच्या हुथी बंडखोरांनी हा क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याचा दावा काही इराकी प्रसारमाध्यमांनी केला आहे. परंतु अमिरातीच्या प्रशासनाने अशा कोणत्याही परकीय हल्ल्याच्या दाव्याची पुष्टी केलेली नाही.
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जेबेल अली हे केवळ दुबईतील एक मोठे खरेदी केंद्र नाही, तर ते जगातील सर्वात मोठे मानवनिर्मित बंदर आणि आंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (Jafza) आहे. येथे हजारो आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये आणि गोदामे आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संवेदनशील परिस्थितीमुळे संयुक्त अरब अमिराती आधीच हाय अलर्टवर आहे. सध्या सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण परिसर वेढा देऊन सुरक्षेचे कडक पाऊल उचलले असून, आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यात यश आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा केवळ एक औद्योगिक अपघात होता की यामागे कोणता घातपात होता, याचा कसून तपास अधिकारी करत आहेत.