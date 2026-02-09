Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • A Case Has Been Registered Against Those Who Cast Bogus Votes In The Pune Zilla Parishad Elections

पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान; ‘त्या’ 6 जणांवर गुन्हा दाखल

नगर रस्त्यावरील केसनंद भागातील मतदान केंद्रावर जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान करणाऱ्या सहा जणांवर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:53 PM
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान; 'त्या' 6 जणांवर गुन्हा दाखल

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान
  • 6 जणांवर गुन्हा दाखल
  • बनावट आधारकार्ड केले जप्त
पुणे : चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर झालेल्या पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया शनिवारी सायंकाळी पूर्ण झाली. या निवडमुकीचा निकाल आज जाहीर होत आहे. मतदानाच्या दिवशी नगर रस्त्यावरील केसनंद भागातील मतदान केंद्रावर जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान करणाऱ्या सहा जणांना पकडण्यात आले. त्यांच्याकडून बनावट आधारकार्ड जप्त करण्यात आले आहे.

 

याप्रकरणी मोहम्मद एहसान नजर (वय २०), अर्षद रोशन अली (वय २२), अखिलेश बिजूकुमार प्रसाद (वय २०), दिलीप सक्रु चव्हाण (वय ३६), प्रेमदास रामचंद्र राठोड (वय ३०), अश्विनी प्रेमदास राठोड (वय २७) यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल केलेले आरोपी बांधकाम मजूर आहेत. ते सध्या केसनंद भागातील नियोजित गृहप्रकल्पाच्या आवारात राहायला आहेत. याबाबत पोलीस हवालदार बाळासाहेब हराळ यांनी वाघोली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सहा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदेचे मतदान शनिवारी (७ फेब्रुवारी) पार पडले. केसनंद भागातील श्री जोगेश्वरी विद्यालयाच्या आवारातील मतदान केंद्रात तीन आरोपींनी मतदान केले. तीन जणांची मतदान केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी चौकशी केली. तेव्हा त्यांच्याकडे बनावट आधारकार्ड आढळून आले. पोलिसांनी सहा जणांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलेले तीन आरोपी मूळचे उत्तर प्रदेशातील आहेत. उर्वरित तीन आरोपी वाशीम जिल्ह्यातील आहेत. गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षक पल्लवी मेहेर तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

बोगस मतदानाचे गालबोट; नवयुवक मतदारांचा संताप

​जुन्नर तालुक्यात सर्वात जास्त चर्चा रंगली ती म्हणजे ‘बोगस मतदानाची’. काही संवेदनशील केंद्रांवर धक्कादायक प्रकार समोर आले. अनेक नवयुवक मतदार, जे पहिल्यांदाच मतदान करण्यासाठी उत्सुक होते, जेव्हा केंद्रावर पोहोचले तेव्हा त्यांचे मतदान आधीच झाल्याचे त्यांना मतदान अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ​हा प्रकार उघडकीस येताच केंद्राबाहेर मोठा गोंधळ झाला. “आम्ही लोकशाहीचा उत्सव साजरा करायला आलो होतो, मात्र आमच्या हक्काचे मत कुणीतरी आधीच देऊन गेले, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे,” अशी संतापजनक प्रतिक्रिया एका युवती मतदाराने दिली. काही गावांमध्ये यामुळे दोन गटांत शाब्दिक चकमकीही उडाल्या, ज्यामुळे पोलिसांना मध्यस्थी करून परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागली. एकीकडे मतदानाचा उत्साह असताना दुसरीकडे प्रशासकीय सावळागोंधळ आणि बोगस मतदानाच्या तक्रारींमुळे अनेक ठिकाणी तणावाचे वातावरणही निर्माण झाले होते.

Web Title: A case has been registered against those who cast bogus votes in the pune zilla parishad elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ZP Election 2026 : जुन्नर तालुक्यात ‘बोगस’ मतदानामुळे युवकांचा संताप! मतदान केंद्रावर नेमकं काय घडलं?
1

ZP Election 2026 : जुन्नर तालुक्यात ‘बोगस’ मतदानामुळे युवकांचा संताप! मतदान केंद्रावर नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

Feb 09, 2026 | 01:53 PM
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान; ‘त्या’ 6 जणांवर गुन्हा दाखल

पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत बोगस मतदान; ‘त्या’ 6 जणांवर गुन्हा दाखल

Feb 09, 2026 | 01:53 PM
India-France Rafale Deal: भारत-फ्रान्स संरक्षण करार निर्णायक टप्प्यात! हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी ११४ राफेलची खरेदी

India-France Rafale Deal: भारत-फ्रान्स संरक्षण करार निर्णायक टप्प्यात! हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी ११४ राफेलची खरेदी

Feb 09, 2026 | 01:52 PM
मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

Feb 09, 2026 | 01:49 PM
Bihar Crime: सकाळी ग्रामस्थांना जाणवला दुर्गंध…पाहताच विहिरीत दिसला २५ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह; हत्या की आत्महत्या?

Bihar Crime: सकाळी ग्रामस्थांना जाणवला दुर्गंध…पाहताच विहिरीत दिसला २५ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह; हत्या की आत्महत्या?

Feb 09, 2026 | 01:44 PM
रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल ‘इतक्या’ हजारांचा ठोठावला दंड

रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल ‘इतक्या’ हजारांचा ठोठावला दंड

Feb 09, 2026 | 01:39 PM
Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर आता ‘नॉन-स्टॉप’ होणार! राज्य सरकारचा मोठा रस्ता प्रकल्प

Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर आता ‘नॉन-स्टॉप’ होणार! राज्य सरकारचा मोठा रस्ता प्रकल्प

Feb 09, 2026 | 01:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM