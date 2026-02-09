Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुंबई ते नागपूर हा प्रवास आता सोपा आणि जलद होणार आहे. दक्षिण मुंबई ते नागपूर प्रवास सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार मुंबई-वडोदरा महामार्ग ठाणे कोस्टल रोडशी जोडण्याची तयारी करत आहे. ठाण्यात १८ km चा ८ लेन रस्ता बांधणार आहेत.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:35 PM
Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर आता 'नॉन-स्टॉप' होणार! राज्य सरकारचा मोठा रस्ता प्रकल्प (फोटो-सोशल मीडिया)

  • महाराष्ट्राच्या कनेक्टिव्हिटीला मिळणार गती
  • दक्षिण मुंबई थेट नागपूरशी जोडली जाणार
  • मुंबई-वडोदरा महामार्ग ठाणे कोस्टल रोडशी जोडणार
 

Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर हा प्रवास आता सोपा आणि जलद होणार आहे. दक्षिण मुंबई ते नागपूर प्रवास सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकार मुंबई-वडोदरा महामार्ग ठाणे कोस्टल रोडशी जोडण्याची तयारी करत आहे. ठाण्यात १८ किलोमीटर लांबीचा ८ लेन रस्ता बांधला जाणार आहे. एकदा तो पूर्ण झाला की, नागपूरहून येणारी वाहने समृद्धी महामार्गाने थेट दक्षिण मुंबईला पोहोचू शकतील. या नॉन-स्टॉप प्रवासामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईलच, शिवाय इंधन आणि वेळेचीही लक्षणीय बचत होईल.

Ajit Pawar Plane crash conspircy: अजितदादांच्या विमानात सुसाईड बॉम्बर; अमोल मिटकरींचा पुन्हा गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली. यामुळे मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस वे ठाणे कोस्टल रोडशी जोडला जाईल. या रस्त्याचे नेमके ठिकाण लवकरच जाहीर केले जाईल. हा प्रकल्प सध्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि चाचण्या सुरू आहेत. हा १८ KM लांबीचा रस्ता कोणती सरकारी संस्था बांधेल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. या रस्त्याच्या बांधकामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MMRDC) घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा तयार झाल्यानंतर परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

MMRDC च्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गांमुळे नागपूर-आमणे-भिवंडी प्रवास फक्त सात तासांचा होईल. तथापि, आमणेहून दक्षिण मुंबई, वरळी, वांद्रे, अंधेरी आणि दहिसर असा प्रवास करणे वाहनचालकांसाठी एक मोठी अडचण आहे. हे लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने ठाण्यात आठ पदरी नवीन रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई कोस्टल रोड, दाणे कोस्टल रोड, मुंबई-वडोदरा महामार्ग आणि समृद्धी महामार्ग यांना जोडणारा हा एक महत्वाचा दुवा असेल. भविष्यात, वाहनांना सी ब्रिज आणि कोस्टल रोडद्वारे दक्षिण मुंबईत नॉन-स्टॉप प्रवेश मिळेल.

Uddhav Thackeray News: उद्धव ठाकरेंची आमदारकी धोक्यात ? भाजप आणि शिंदेसेनेच्या बड्या नेत्यांनी डिवचलं

प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च सुमारे २००० कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. जर हा रस्ता पूर्ण झाला तर भविष्यात समृद्धी महामार्गावरून येणारी वाहने भाईंदर वर्सोवा सागरी पुलावर आणि नंतर मुंबईला किनाऱ्याशी जोडणाऱ्या वांद्रे-वसोंवा सागरी पुलावर पोहोचण्यासाठी या रस्त्याचा वापर करू शकतील. वांद्रे-वरळी सागरी लिंक पुलामुळे थेट नरिमन पॉइंटपर्यंत प्रवास करणे सोपे होईल. मुंबई-वडोदरा महामार्गावरून येणाऱ्या वाहनांना समृद्धीपर्यंत पोहोचणे देखील सोपे होईल. प्रकल्प खूप महत्त्वाचा मानला जातो. या रस्त्यामुळे नागपूरहून येणारी वाहने ठाणे, भिवंडी किंवा मुंबईच्या अंतर्गत रस्त्यांवर न जाता न थांबता प्रवास करू हा शकतील.

Published On: Feb 09, 2026 | 01:35 PM

