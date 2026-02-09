Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

मनवा नाईक, सिद्धेश चौधरी आणि गौरी कालेलकर-चौधरी पहिल्यांदाच एकत्र काम करताना दिसणार आहे. या तिन्ही अभिनेत्रीचा नवाकोरा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

Feb 09, 2026
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सर्जनशील विचार एकत्र आले की एखादी कलाकृती अधिक समृद्ध आणि प्रभावी होते, आणि असाच एक सुंदर योग सध्या मराठी मनोरंजन विश्वात घडताना दिसत आहे. निर्माते सिद्धेश चौधरी, गौरी कालेलकर-चौधरी आणि लेखिका-अभिनेत्री मनवा नाईक या तिघीही पहिल्यांदाच एका नव्या मराठी चित्रपटासाठी एकत्र काम करताना दिसणार आहेत, या नव्या सहकार्यामुळे मराठी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसेच या तिघींचा हा नवाकोरा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

माघी गणेश जयंतीचा शुभमुहूर्त साधत या नव्या मराठी चित्रपटाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. गणरायाच्या चरणी नतमस्तक होत, शुभदिनी झालेला हा शुभारंभ त्यांच्या आगामी कलात्मक प्रवासाचा नवा अध्याय ठरणार आहे. ‘मधुसूदन कालेलकर प्रोडक्शन्स’च्या बॅनरखाली तयार होणाऱ्या या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन मनवा नाईक करणार असून, दमदार संहिता, ताजं कथानक आणि भक्कम टीमवर्कच्या जोरावर ही कलाकृती प्रेक्षकांसाठी एक खास पर्वणी ठरण्याची अपेक्षा आहे.

मनवा नाईक हिने अभिनय, दिग्दर्शन आणि निर्मिती अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. ‘पोर बाजार’ या मराठी चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत तिने एक संवेदनशील आणि आशयघन सिनेमा प्रेक्षकांसमोर आणला. त्याचबरोबर ‘चूक भूल द्यावी घ्यावी’, ‘सरस्वती’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांची तसेच काही वेबसिरीजची निर्मितीही तिने केली आहे. अभिनयाच्या क्षेत्रातही ‘नो एंट्री पुढे धोका आहे’, ‘जाऊ द्या ना बाळासाहेब’, ‘फक्त लढ म्हणा’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तसेच हिंदी आणि मराठी मालिकांमधून तिने लक्षवेधी भूमिका साकारत रसिकांची मने जिंकली आहेत.

‘मधुसूदन कालेलकर प्रोडक्शन्स’च्या निर्माती गौरी कालेलकर-चौधरी यांनी याआधी ‘घरत गणपती’ या गाजलेल्या मराठी चित्रपटाची निर्मिती केली असून, ‘एक तिची गोष्ट’ या नृत्यनाटिकेद्वारेही त्यांनी कला क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवला आहे. दर्जेदार आशय आणि सशक्त मांडणी असलेल्या कलाकृतींना प्राधान्य देणारी निर्माती म्हणून त्यांची ओळख आहे.

या नव्या उपक्रमाबद्दल भावना व्यक्त करताना गौरी कालेलकर-चौधरी म्हणाल्या, “एक उत्तम संहिता माझ्याकडे आली आणि निर्माती म्हणून ती कलाकृती करावी असं मनापासून वाटलं. मनवा लेखिका-दिग्दर्शिका म्हणून माझ्यासोबत ठामपणे उभी राहिली. आमच्या टीमवर्कमधून रसिकांना एक दर्जेदार आणि अर्थपूर्ण अनुभव देण्याचा आम्हाला विश्वास आहे.”

सर्जनशीलतेचा हा नवा प्रवास, अनुभवी टीम आणि दमदार संकल्पना यामुळे हा आगामी मराठी चित्रपट नक्कीच प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणारा ठरणार आहे. मराठी सिनेसृष्टीत आणखी एका दर्जेदार कलाकृतीची भर पडणार असल्याने रसिक या चित्रपटाकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत. या चित्रपटाबद्दल लवकरच नवे अपडेट प्रेक्षकांच्या समोर येणार आहेत.

