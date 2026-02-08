मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

पुणे : चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर झालेल्या पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया शनिवारी सायंकाळी पूर्ण झाली. सकाळी साडेसातपासून सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानानंतर तब्बल ८२७ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले असून, आता निकालाच्या प्रतीक्षेने उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांचीही धाकधूक वाढली आहे.
पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक पार पडली. ग्रामीण सत्ताकारणाचा कौल ठरवणाऱ्या या लढतीची मतमोजणी येत्या सोमवारी (दि. ९ फेब्रुवारी) सकाळी दहा वाजता सुरू होणार असून, त्यानंतर लगेचच निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. त्यामुळे शनिवार आणि रविवारच्या दोन रात्री उमेदवारांसाठी अक्षरशः वैऱ्याच्या ठरणार आहेत.
या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागा आणि पंचायत समित्यांच्या १४६ जागा अशा एकूण २१९ जागांसाठी मतदान झाले. या २१९ जागांसाठी तब्बल ८२७ उमेदवारांनी नशीब आजमावले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागांसाठी २९९ उमेदवार, तर पंचायत समित्यांच्या १४६ जागांसाठी ५२८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते.
चार वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीमुळे ग्रामीण राजकारणात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मतदान प्रक्रिया एकूणच शांततेत पार पडली असली, तरी आता सर्वांचे लक्ष सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीकडे लागले आहे. सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार, ग्रामीण राजकारणाची दिशा कोण ठरवणार, याचा फैसला काही तासांतच स्पष्ट होणार आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची तालुकानिहाय संख्या
|अनुक्रमांक
|तालुक्याचे नाव
|गटांची संख्या
|एकूण उमेदवार
|1
|जुन्नर
|०८
|२४
|2
|आंबेगाव
|०५
|१७
|3
|शिरूर
|०७
|२०
|4
|खेड
|08
|28
|5
|मुळशी
|०३
|१८
|6
|हवेली
|०६
|२५
|7
|दौंड
|०७
|३४
|8
|पुरंदर
|०४
|१९
|9
|वेल्हे
|०२
|०८
|10
|भोर
|०४
|२०
|11
|बारामती
|०६
|३२
|12
|इंदापूर
|०८
|४१
|13
|मावळ
|05
|13
पंचायत समिती निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची तालुकानिहाय संख्या
|तालुक्याचे नाव
|गणांची संख्या
|एकूण उमेदवार
|जुन्नर
|१६
|४८
|आंबेगाव
|१०
|३९
|शिरूर
|१४
|४६
|खेड
|१६
|६०
|मावळ
|१०
|२७
|मुळशी
|०६
|३३
|हवेली
|१२
|४२
|दौंड
|१४
|३५
|पुरंदर
|०८
|३३
|वेल्हे
|०४
|२०
|भोर
|०८
|२९
|बारामती
|१२
|४४
|इंदापूर
|१६
|७२