Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

सकाळी साडेसातपासून सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानानंतर तब्बल ८२७ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले असून, आता निकालाच्या प्रतीक्षेने उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांचीही धाकधूक वाढली आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 12:01 PM
मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर झालेल्या पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया शनिवारी सायंकाळी पूर्ण झाली. सकाळी साडेसातपासून सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानानंतर तब्बल ८२७ उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले असून, आता निकालाच्या प्रतीक्षेने उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांचीही धाकधूक वाढली आहे.

 

पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांसाठी ही निवडणूक पार पडली. ग्रामीण सत्ताकारणाचा कौल ठरवणाऱ्या या लढतीची मतमोजणी येत्या सोमवारी (दि. ९ फेब्रुवारी) सकाळी दहा वाजता सुरू होणार असून, त्यानंतर लगेचच निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. त्यामुळे शनिवार आणि रविवारच्या दोन रात्री उमेदवारांसाठी अक्षरशः वैऱ्याच्या ठरणार आहेत.

या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागा आणि पंचायत समित्यांच्या १४६ जागा अशा एकूण २१९ जागांसाठी मतदान झाले. या २१९ जागांसाठी तब्बल ८२७ उमेदवारांनी नशीब आजमावले आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ जागांसाठी २९९ उमेदवार, तर पंचायत समित्यांच्या १४६ जागांसाठी ५२८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते.

चार वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीमुळे ग्रामीण राजकारणात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मतदान प्रक्रिया एकूणच शांततेत पार पडली असली, तरी आता सर्वांचे लक्ष सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणीकडे लागले आहे. सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार, ग्रामीण राजकारणाची दिशा कोण ठरवणार, याचा फैसला काही तासांतच स्पष्ट होणार आहे.

जिल्हा परिषद निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची तालुकानिहाय संख्या

अनुक्रमांक तालुक्याचे नाव गटांची संख्या एकूण उमेदवार
1 जुन्नर ०८ २४
2 आंबेगाव ०५  १७
3 शिरूर ०७ २०
4 खेड 08 28
5 मुळशी ०३ १८
6 हवेली ०६ २५
7 दौंड ०७ ३४
8 पुरंदर ०४ १९
9 वेल्हे ०२ ०८
10 भोर ०४ २०
11 बारामती ०६ ३२
12 इंदापूर ०८ ४१
13 मावळ 05 13

पंचायत समिती निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची तालुकानिहाय संख्या

तालुक्याचे नाव गणांची संख्या एकूण उमेदवार
जुन्नर १६ ४८
आंबेगाव १० ३९
शिरूर १४ ४६
खेड १६ ६०
मावळ १० २७
मुळशी ०६ ३३
हवेली १२ ४२
दौंड १४ ३५
पुरंदर ०८ ३३
वेल्हे ०४ २०
भोर ०८ २९
बारामती १२ ४४
इंदापूर १६ ७२

Web Title: Pune zilla parishad and panchayat samiti election results to be announced tomorrow

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 12:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भाजप-शिवसेना समर्थकांमध्ये राडा; पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना काढले बाहेर अन् नंतर…
1

भाजप-शिवसेना समर्थकांमध्ये राडा; पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना काढले बाहेर अन् नंतर…

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना
2

Pune News : डीपी बाॅक्स’चे कुलूप तोडणाऱ्या तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; पुण्यातील घटना

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…
3

पुणे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी अलिशान गाड्यांची खरेदी; महापौर, उपमहापौरांसह…

Maval News : मावळ तालुक्यात ७७.२५ टक्के विक्रमी मतदान; झेडपी–पंचायत समिती निवडणुकीत राजकारण शिगेला
4

Maval News : मावळ तालुक्यात ७७.२५ टक्के विक्रमी मतदान; झेडपी–पंचायत समिती निवडणुकीत राजकारण शिगेला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

Feb 08, 2026 | 12:01 PM
‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

‘मिया मॅजिक’च्या कमालीच्या कामगिरीनंतर खेळाडू झाला भावूक! म्हणाला – ही फक्त देवाची कृपा… पहा Video

Feb 08, 2026 | 11:50 AM
ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांना मायानगरीची सफर! वडाखालच्या शाळेतील आदिवासी मुलांची ‘काळाघोडा’ आर्ट फेस्टिव्हला भेट

ग्रामीण भागातील आदिवासी मुलांना मायानगरीची सफर! वडाखालच्या शाळेतील आदिवासी मुलांची ‘काळाघोडा’ आर्ट फेस्टिव्हला भेट

Feb 08, 2026 | 11:40 AM
Dr. Zakir Hussain: ‘भारत हेच माझे घर!’ तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या ‘त्या’ एका वाक्याने अवघे विश्व झाले होते स्तब्ध

Dr. Zakir Hussain: ‘भारत हेच माझे घर!’ तिसरे राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या ‘त्या’ एका वाक्याने अवघे विश्व झाले होते स्तब्ध

Feb 08, 2026 | 11:39 AM
Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Bihar Crime: चार मित्रांनी एकत्र घेतलं उचललं टोकाचं पाऊल; एकाच कंपनीत करायचे नोकरी; काय घडलं नेमकं ?

Feb 08, 2026 | 11:37 AM
PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

PM मोदींचे मोठे विधान! मलेशियातून दिला दहशतवादावर थेट संदेश; पाकिस्तानची उडणार झोप

Feb 08, 2026 | 11:31 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस’चे धक्कादायक एव्हिक्शन! या आठवड्यात ‘हा’ स्पर्धक पडणार घराबाहेर

Feb 08, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM
विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

विमान अपघातावरील संशय ते राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण, सुजय विखे पाटलांनी मांडली रोख ठोक भूमिका

Feb 07, 2026 | 01:49 PM
Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Ratnagiri : सकाळच्या सत्रात मतदारांचा अल्प प्रतिसाद

Feb 07, 2026 | 01:45 PM
Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Ratnagiri : भाजप नेते प्रशांत यादव यांचे मतदान करण्याचे आवाहन

Feb 07, 2026 | 01:42 PM
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM