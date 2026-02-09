Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल ‘इतक्या’ हजारांचा ठोठावला दंड

सिन्नर पोलीस ठाण्यात आणत वाहन परवाना जवळ न बाळगणे ५ हजार रुपये, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशा पद्धतीने रेस ड्राईव्ह करणे २ हजार रुपये अशाप्रकारे दंड ठोठावण्यात आला.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:39 PM
रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल 'इतक्या' हजारांचा ठोठावला दंड

रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल 'इतक्या' हजारांचा ठोठावला दंड (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

सिन्नर : नाशिक-पुणे महामार्गावर सिन्नर महाविद्यालयासमोर रेसर बाईकच्या माध्यमातून स्टंटबाजी करत रिल्स बनवले जात होते. हे रिल्स बनवणाऱ्या दोन तरुणांना वाहनांसह ताब्यात घेत सिन्नर पोलिसांनी त्यांना तब्बल 19 हजारांचा दंड ठोठावला. दोन्ही तरुणांना ही स्टंटबाजी चांगलीच महागात पडली. पोलिसांनी अशाप्रकारे कारवाई केल्याने तरुणांना चांगला फटका बसला.

सिन्नर महाविद्यालयासमोर रविवारी (दि.८) दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास दोन रेसर बाईकच्या माध्यमातून प्रसाद दत्तात्रय गवळी (वय २१, रा. नायगाव) हा (एमएच ०१ डीजे ६२०४) तर मिलींद पाटील (वय २३, रा. उद्योग भवन, सिन्नर) हा (एमएच १९ ईके ४४५७) हे दुचाकी जोराने चालवून सिन्नर महाविद्यालयासमोर स्टंटबाजी करत त्याचे रिल्सही बनवत होता. याच वेळी सिन्नर पोलीस ठाण्याचे गस्तीपथक या महामार्गावरून जात असताना त्यांच्या ही बाब लक्षात आली. पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार समाधान बोराडे, गणेश वराडे, रविंद्र चिने, नितीन डावखर, कृष्णा कोकाटे यांनी या स्टंटबाजी करणाऱ्या दुचाकींचा पाठलाग करत आडव्या फाट्यावर दोनही तरुणांना ताब्यात घेतले.

हेदेखील वाचा : Ahilyanagar Crime: “बोलली नाहीस तर मारून टाकीन” एकतर्फी प्रेमातून कोयत्याने प्राणघातक हल्ला; नृत्यांगना गंभीर जखमी

दरम्यान, ही वाहने सिन्नर पोलीस ठाण्यात आणत वाहन परवाना जवळ न बाळगणे ५ हजार रुपये, नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल, अशा पद्धतीने रेस ड्राईव्ह करणे २ हजार रुपये, दुचाकीचा विमा नसणे २ हजार रुपये आणि नंबर प्लेट नसल्याने ५०० रुपये याप्रमाणे प्रत्येकी ९५०० रुपयांचा ई-चलन मशीनद्वारे ऑनलाईन दंड ठोठावण्यात आला.

15 दिवसांत दंड भरणे गरजेचे

१५ दिवसांत हा दंड भरणे अपेक्षित आहे. रस्त्यावर वाहने पार्किंग करून वाहतुकीस अडथळा होईल, असे कृत्य केल्याने पोलिसांनी दुचाकी, रिक्षा, पिकअप, कार, छोटा हत्ती अशा तब्बल ५५ वाहनांवर १८ हजार रुपयांचा ऑनलाईन दंड ठोठावला आहे.

हेदेखील वाचा : Pune Crime: धक्कादायक! 15 वर्षीय मुलीने घरातच दिला बाळाला जन्म; प्रसूती करून स्वतः कापली नाळ

Web Title: Youth making reels on a racing bike was fined by police

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 01:39 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल ‘इतक्या’ हजारांचा ठोठावला दंड

रेसर बाईकवरून रिल्स बनवणे पडले महागात; पोलिसांनी तब्बल ‘इतक्या’ हजारांचा ठोठावला दंड

Feb 09, 2026 | 01:39 PM
Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर आता ‘नॉन-स्टॉप’ होणार! राज्य सरकारचा मोठा रस्ता प्रकल्प

Mumbai-Nagpur Expressway: मुंबई ते नागपूर आता ‘नॉन-स्टॉप’ होणार! राज्य सरकारचा मोठा रस्ता प्रकल्प

Feb 09, 2026 | 01:35 PM
Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!

Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!

Feb 09, 2026 | 01:31 PM
Maharashtra Board Exam : उद्यापासून सुरु होणार बारावी बोर्ड परीक्षा; यंदा पहिल्यांदाच असणार ‘ही’ यंत्रणा

Maharashtra Board Exam : उद्यापासून सुरु होणार बारावी बोर्ड परीक्षा; यंदा पहिल्यांदाच असणार ‘ही’ यंत्रणा

Feb 09, 2026 | 01:21 PM
पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर महिनाभरात होईल कमी! रोजच्या आहारात करा फायबर असलेल्या ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Feb 09, 2026 | 01:17 PM
स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

स्थायी, इतर समित्यांच्या निवडणुका ‘या’ दिवशी होणार; गणेश बिडकर यांनी दिली माहिती

Feb 09, 2026 | 01:16 PM
ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल

ITA vs SCO : T20 World Cup 2026 मध्ये पहिल्यांदाच झाल्या 200 धावा पार! इटलीचा कर्णधार गंभीर जखमी, वाचा सामन्याचा अहवाल

Feb 09, 2026 | 01:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM