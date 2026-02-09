Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bihar Crime: सकाळी ग्रामस्थांना जाणवला दुर्गंध…पाहताच विहिरीत दिसला २५ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह; हत्या की आत्महत्या?

बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यातील सासाराम येथे विहिरीत 25 वर्षीय अज्ञात तरुणीचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली. दुर्गंधीमुळे प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 01:44 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • सासाराम (रोहतास, बिहार) येथे विहिरीत तरुणीचा मृतदेह सापडला
  • दुर्गंधी आल्याने ग्रामस्थांनी विहिरीत डोकावून पाहिले
  • मृत तरुणीची ओळख अद्याप पटलेली नाही
  • पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवला
बिहार: बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यातील सासारामध्ये एका विवाहित २५ वर्षीय अज्ञात महिलेचा मृतदेह आढळल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विहिरीच्या शेजारून चालत जाणार्या माणसांना विहिरीतून घाण वास येऊ लागला. त्यांनी आत डोकावून पाहिले असता एका महिलेचा मृतदेह तरंगताना त्यांना आढळून आला. या घटनेने खळबळ उडाली.

Pune Crime: धक्कादायक! 15 वर्षीय मुलीने घरातच दिला बाळाला जन्म; प्रसूती करून स्वतः कापली नाळ

पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून या घटेनमुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. सकाळी सकाळी काही ग्रामस्थ विहिरीच्या जवळून जात असताना उग्र दर्प आला. संशय आल्याने त्यांनी विहिरीत डोकावून पाहिले असता एका महिलेचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसला. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती.

स्थानिकांनी काय दिली माहिती

स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेचे वय साधारण 20 ते 25 वर्षांच्या दरम्यान असून तिची ओळख अद्याप पटू शकलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच बड्डी पोलिसांनी तातडीने धाव घेऊन मृतदेह विहिरीबाहेर काढला. पोलिसांनी या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास सुरु केला असून एफएसएल पथकानेही घटनास्थळावरुन महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले आहेत.

हत्या की आत्महत्या?

वैधकीय अधिकाऱ्यांच्या प्राथमि अंदाजानुसार, महिलाच मृत्यू विहिरीत पडल्याने झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही हत्या आहे की आत्महत्या याचा उलगडा पोस्ट मार्टम अहवालानंतरच होणार आहे. पोलिसांनी सध्या मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला असून सर्व बाजूंनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे.सध्या हा मृतदेह ओळख पटवण्यासाठी सासाराम येथील रुग्णालयातील शीतगृहात सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.

वाढदिवसाच्या दिवशी १४ वर्षीय मुलीने उचलला टोकाचा पाउल, हातावर मेहेंदी…; कारण काय?

बिहार येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका १४ वर्षाच्या मुलीने तिच्या वाढदिवसाच्या दिवशी आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे. खुशबू असे आत्महत्या करणाऱ्या मुलीचे नाव होते. ती आठवीत शिकत होती. ती अभ्यासात हुशार होती. खुशबू ही तिच्या तीन बहिणी आणि एका भावामध्ये सर्वात मोठी होती. तिने आपल्या वाढदिवसानिमित्त हातावर मेहंदीही काढली होती. आत्महत्येच्या एका दिवसापूर्वी तिचा मोबाईल फोडण्यात आला होता आणि तिला रागावले देखील होते. याच रागातून किंवा घरगुती मानसिक तणावातून तिने टोकाचा पाऊल उचलले असावे, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

पुणे शहरातील ‘दादागिरी’ मोडीत! ‘एमपीडीए’ अंतर्गत 293 गुन्हेगारांवर स्थानबद्धतेची कारवाई

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: बिहारच्या रोहतास जिल्ह्यातील सासाराम येथे.

  • Que: मृतदेह कसा सापडला?

    Ans: विहिरीतून येणाऱ्या दुर्गंधीमुळे ग्रामस्थांनी पाहणी केली असता मृतदेह आढळला.

  • Que: मृत महिलेची ओळख पटली आहे का?

    Ans: नाही, ओळख अद्याप पटलेली नाही.

Published On: Feb 09, 2026 | 01:44 PM

