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बायको गाढ झोपेत होती, नवरा पहाटे तिच्या जवळ गेला अन्…; पुण्यात कौटुंबिक वादाचा भयंकर शेवट

Updated On: Jun 25, 2026 | 12:01 PM IST
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सारांश

खराडी भागात कौटुंबिक वादातून महिलेच्या गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करुन खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बुधवारी हा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

बायको गाढ झोपेत होती, नवरा पहाटे तिच्या जवळ गेला अन्...; पुण्यात कौटुंबिक वादाचा भयंकर शेवट

संग्रहित फोेटो

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पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज गंभीर गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. अशातच आता खराडी भागात कौटुंबिक वादातून महिलेच्या गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार करुन खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बुधवारी हा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

 

किरण दयाराम बाबर (वय ३२, रा. भनगाई वस्ती, खराडी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी पती दयाराम तोताराम बाबर (वय ३६) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत किरण हिचा भाऊ दादू सजन बोरसे (वय २३, रा. भनगाई वस्ती, खराडी) यांनी खराडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी पती हा खासगी ठिकाणी सफाई कामगार म्हणून काम करतो. त्याची पत्नी किरण खराडी परिसरात घरकामे करते. बाबर दाम्पत्याला एक मुलगा आणि मुलगी आहे. आरोपीला दारू पिण्याचे व्यसन आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाबर दाम्पत्यात वाद होत होते. बुधवारी (२४ जून) पहाटे चारच्या सुमारास किरण गाढ झोपेत होती. शेजारी मुले झोपली होती. आरोपीने तिच्या गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केले. आरोपीने किरणचे नाक आणि कान तीक्ष्ण शस्त्राने कापला. गंभीर जखमी झालेल्या किरणला भाऊ दादू याने रुग्णालयात दाखल केले. उपचारांपूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे डाॅक्टारांनी सांगितले.

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पसार पतीचा शोध सुरू

आरोपी पती पसार झाला असून, त्याचा शोध घेण्यात येत आहे. कौटुंबिक वादातून आरोपीने पत्नीचा खून केल्याची माहिती प्राथमिक तपासात मिळाली आहे. आरोपीने खून करण्यासाठी वापरलेले शस्त्र मिळालेले नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. सहायक निरीक्षक सचिन जाधव अधिक तपास करत आहेत.

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Web Title: A shocking incident has occurred in pune where a husband murdered his wife

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Published On: Jun 25, 2026 | 12:01 PM

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