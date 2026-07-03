संभाजीनगर हादरलं! भर चौकात व्यावसायिकावर धारदार शस्त्राने वार, मदतीची विनंती केली; पण...

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील आकाशवाणी चौक परिसरात गुरुवारी पहाटे ४७ वर्षीय स्क्रॅप व्यावसायिकाचा धारदार शस्त्राने मांडीवर वार करून खून केला आहे. गंभीर जखमी अवस्थेत मदतीसाठी धावत आलेल्या व्यावसायिकाला पोलिसांनी घाटीत दाखल केले; मात्र अतिरक्तस्त्रावामुळे उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले असून, हल्ल्यामागील नेमके कारण क्षुल्लक वाद होते की लुटीचा प्रयत्न, याचा जिन्सी पोलीस सर्व बाजूंनी तपास करीत आहेत.
या प्रकरणात रात्री उशिरा दोन संशयीतांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्यांची उशीरापर्यंत चौकशी सुरु असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. कैसर कॉलनी येथील अब्दुल बासित हकीम खान (वय ४७) असे मृत व्यावसायिकाचे नाव आहे. ते स्क्रॅपचा व्यवसाय करीत होते. या प्रकरणी त्यांचे भाऊ वाजेद हकीम खान (वय ३८, रा. फातेमानगर, हसूल) यांनी जिन्सी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, त्यावरून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते इलेक्ट्रशियन म्हणून काम करतात. गुरुवारी पहाटे अब्दुल यांच्या मुलाने फोन करून एका रिक्षाचालकाकडून वडिलांवर धारदार शस्त्राने हल्ला झाल्याची माहिती मिळाल्याचे सांगितले. तातडीने घाटी रुग्णालय गाठले. मात्र डॉक्टरांनी उपचार सुरू असतानाच अब्दुल यांना मृत घोषित केले.
प्राथमिक तपासानुसार, पहाटे तीनच्या सुमारास आकाशवाणी चौकातील पंचम बार परिसरात ही घटना घडली आहे. आरोपीने अब्दुल यांच्या मांडीवर धारदार शस्त्राने वार केला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. जखमी अवस्थेत त्यांनी मदतीसाठी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला; मात्र काही अंतरावरच ते रस्त्यावर कोसळले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले, सहायक पोलिस आयुक्त मनोज पगारे, निरीक्षक गणेश ताठे, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त घटनास्थळी दाखल झाला. विविध पथकांकडून परिसरातील पुरावे आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करण्यात आली.
घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये अब्दुल बासित पंचम बारजवळील झाडाच्या दिशेने जाताना दिसतात. तेथे आधीपासून दोन तरुण उभे असल्याचे दिसून आले असून, त्यातील एका तरुणाच्या पाठीवर बॅग होती. काही मिनिटांनंतर अब्दुल हे जालना रोडच्या दिशेने धावताना दिसतात. त्याआधी काही क्षण त्यांच्यात वाद झाल्याचे दिसून येत असून, त्याचवेळी मांडीवर धारदार शस्त्राने वार झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. जखमी अवस्थेत अब्दुल यांनी हातवारे करून मदतीची विनंती केली. त्याचवेळी तेथून जाणाऱ्या एका रिक्षाचालकाने वाहन थांबविले. मात्र अब्दुल रस्त्यावर कोसळल्याने तो घाबरला आणि त्याने तत्काळ डायल ११२ वर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली.
मुलाला बसस्थानकावर बोलावले, पण…
घटनेच्या सुमारे तासभर आधी अब्दुल यांनी मोठा मुलगा अरफात याला फोन करून बसस्थानकावर घेण्यासाठी येण्यास सांगितले होते. मात्र दुचाकीत पेट्रोल नसल्याचे मुलाने सांगितल्यावर मीच येतो, असे सांगून त्यांनी फोन ठेवला. त्यानंतर काही वेळातच त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची माहिती कुटुंबीयांना मिळाली. ते नेमके कुठून परतत होते आणि कोणाला भेटण्यासाठी गेले होते, याचा तपास सुरू आहे.
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खिशातील पैसे सुरक्षित; मोबाईलचा शोध
पंचनाम्यात मृताच्या खिशात ५०० रुपये सुरक्षित आढळले. मात्र त्यांचा मोबाईल गायब होता. त्यामुळे मोबाइल हिसकावण्याच्या उद्देशाने हल्ला झाला का, या दृष्टीने पोलिस तपास करीत आहेत. मोबाइलचे लोकेशन, कॉल डिटेल्स आणि सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपींचा माग काढला जात आहे. अब्दुल बासित यांच्या पश्चात पत्नी आणि चार मुले असा परिवार आहे. कुटुंबाचा प्रमुख आधार हरपल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे