Delhi : दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, लैंगिक अत्याचारानंतर चिमुकलीची हत्या करणाऱ्या आरोपीचा एनकाउंटर

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उपचार सुरु
सांगितले जात आहे की, क्राइम सीन रिक्रिएट करण्यासाठी पोलिस 29 वर्षीय बाशु कुमार सिंह याला क्राईम स्पाॅटजवळ घेऊन गेले होते. इथेच आरोपी आणि पोलिसांमध्ये चकमच झाली ज्यात दोन्हीकडून झालेल्या फायरिंगमध्ये आरोपी गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला जवळच्या मदन मोहन मालवीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिथे त्याच्यावर योग्य ते उपचार सुरु आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी कॅब ड्रायव्हर असून त्याने महरौलीतील सीडीआर चाैक परिसरातून मुलीचे अपहरण केले आणि नंतर गाडीत तिच्यावर बलात्कार केला.
दोन वेळा केला बलात्कार
माहितीनुसार, बलात्कारानंतर आरोपी मुलीला घेऊन दिल्लीत परतला होता पण तिथे पोलिसांना पाहून तो घाबरला आणि पुन्हा गुरुग्रामला फरार झाला. आरोपीने गुरुग्राममध्ये मुलीवर दुसऱ्यांना बलात्कार केला आणि मग अटकेच्या भितीने गळा दाबून तिची हत्या केली.
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आरोपीला कसं पकडण्यात आलं?
आपली मुलगी गायब आहे हे समजताच मुलीच्या वडिलांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी आपला तपास सुरु केला. मुलीच्या वडिलांनी सांगितले की, सफेद रंगाची कॅब उशीर रात्रीपर्यंत घटनास्थळी फिरत होती. त्यांनी या गाडीला याआधीही तिथे बऱ्याचदा फेऱ्या मारताना पाहिलं होतं. वडिलांच्या या संशयावरच पोलिसांनी सफेद रंगाच्या कॅबचा तपास सुरु केला. रस्त्यावरील सीसीटिव्ही फुटेज हातात लागल्यानंतर कॅबची ओळख पटवण्यात आली. पोलिसांनी ३०० सीसीटिव्ही फुटेज तपासल्यानंतर त्यांना गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर मिळाला ज्याच्या आधारावर कॅब मालकाशी संपर्क साधण्यात आला.