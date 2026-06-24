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Delhi : दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, लैंगिक अत्याचारानंतर चिमुकलीची हत्या करणाऱ्या आरोपीचा एनकाउंटर

Updated On: Jun 24, 2026 | 11:46 AM IST
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सारांश

Delhi Crime : दिल्लीच्या महराैली परिसरात फुटपाथवर राहणाऱ्या ११ वर्षीय मुलीचे अपहरण करुन आरोपीने दोनदा तिच्यावर बलात्कार केला आणि मग गळा दाबून तिची हत्या केली. या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली असून, तपासादरम्यान झालेल्या चकमकीत तो जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Delhi : दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, लैंगिक अत्याचारानंतर चिमुकलीची हत्या करणाऱ्या आरोपीचा एनकाउंटर

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • दिल्लीतील एका अल्पवयीन मुलीच्या अपहरण आणि हत्येप्रकरणी पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली.
  • तपासादरम्यान घटनास्थळी नेल्यावर आरोपीने पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.
  • या प्रकरणाचा उलगडा करण्यासाठी पोलिसांनी शेकडो CCTV फुटेजची तपासणी करून महत्त्वाचे धागेदोरे मिळवले.
दिल्लीच्या महराैली परिसरात रस्त्यावर झोपलेल्या ११ वर्षंच्या चिमुकलीला किडनॅप करुन तिचे लैंगिक शोषण करण्यात आले. या दुष्कर्मांनंतर आरोपीने चिमुकलीची हत्या केली. सदर घटनेत पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून तपासादरम्यान आरोपीचा एनकाउंटर करण्यात आल्याची बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस आरोपीला घटनास्थळी घेऊन गेले जिथून मुलीला किडनॅप करण्यात आलं होतं. यादरम्यान आरोपीने एका पोलिस अधिकाऱ्याची पिस्तूल हिसकावून तिथून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने यावेळी पोलिसांवर फायरिंग देखील केली. याच्या प्रतिउत्तरात पोलिसांकडूनही आत्मसंरक्षणासाठी दोन गोळ्या झाडण्यात आल्या ज्यात आरोपी गंभीर जखमी झाला.

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उपचार सुरु

सांगितले जात आहे की, क्राइम सीन रिक्रिएट करण्यासाठी पोलिस 29 वर्षीय बाशु कुमार सिंह याला क्राईम स्पाॅटजवळ घेऊन गेले होते. इथेच आरोपी आणि पोलिसांमध्ये चकमच झाली ज्यात दोन्हीकडून झालेल्या फायरिंगमध्ये आरोपी गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला जवळच्या मदन मोहन मालवीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून तिथे त्याच्यावर योग्य ते उपचार सुरु आहेत. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी कॅब ड्रायव्हर असून त्याने महरौलीतील सीडीआर चाैक परिसरातून मुलीचे अपहरण केले आणि नंतर गाडीत तिच्यावर बलात्कार केला.

दोन वेळा केला बलात्कार

माहितीनुसार, बलात्कारानंतर आरोपी मुलीला घेऊन दिल्लीत परतला होता पण तिथे पोलिसांना पाहून तो घाबरला आणि पुन्हा गुरुग्रामला फरार झाला. आरोपीने गुरुग्राममध्ये मुलीवर दुसऱ्यांना बलात्कार केला आणि मग अटकेच्या भितीने गळा दाबून तिची हत्या केली.

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आरोपीला कसं पकडण्यात आलं?

आपली मुलगी गायब आहे हे समजताच मुलीच्या वडिलांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारावर पोलिसांनी आपला तपास सुरु केला. मुलीच्या वडिलांनी सांगितले की, सफेद रंगाची कॅब उशीर रात्रीपर्यंत घटनास्थळी फिरत होती. त्यांनी या गाडीला याआधीही तिथे बऱ्याचदा फेऱ्या मारताना पाहिलं होतं. वडिलांच्या या संशयावरच पोलिसांनी सफेद रंगाच्या कॅबचा तपास सुरु केला. रस्त्यावरील सीसीटिव्ही फुटेज हातात लागल्यानंतर कॅबची ओळख पटवण्यात आली. पोलिसांनी ३०० सीसीटिव्ही फुटेज तपासल्यानंतर त्यांना गाडीचा रजिस्ट्रेशन नंबर मिळाला ज्याच्या आधारावर कॅब मालकाशी संपर्क साधण्यात आला.

 

Web Title: Delhi crime 11 year old girl kidnap murder case accused injured in police encounter

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Published On: Jun 24, 2026 | 11:45 AM

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