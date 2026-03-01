Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Badlapur: बदलापूरमध्ये आक्षेपार्ह रीलवरून तणाव! भाजप महिला आघाडी अध्यक्षाच्या मुलीवर गुन्हा दाखल

Badlapur पूर्वेत सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह रील व्हायरल झाल्यानंतर तणाव निर्माण झाला. भाजप महिला आघाडी अध्यक्षा प्रतिभा जाधव यांच्या मुलीवर धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पक्षानेही पदावर कारवाई

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:32 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • प्रभू श्रीरामांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्याचा आरोप.
  • बदलापूरमध्ये दुकाने बंद; तणावपूर्ण वातावरण.
  • संबंधित मुलीवर गुन्हा; पक्षाने पदाची जबाबदारी काढून घेतली.
बदलापूर: बदलापूर पूर्व येथील एका वीडियोने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडवून दिली. हा वीडियो एका भाजपच्या पदाधिकारी असलेल्या प्रतिभा जाधव यांची मुलगी मृणाल जाधवचा. हिने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर प्रभू श्रीराम यांच्या बद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल आणि तो वीडियो सोशल मीडियावर प्रसारित केला. हा वीडियो प्रसारित होताच बदलापुरात तणाव निर्माण झाला. श्रीराम यांच्या बद्दल आक्षेपार्ह वीडियो केल्याने सगळे आक्रमक झाले आणि थेट कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. हिंदुत्ववादी संघटना चांगल्याच आक्रमक पाहायला मिळाल्या. काही दुकाने ही बंद ठेवण्यात आली आहेत. मात्र कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी त्या मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

फलटणमध्ये बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंटचा सापळा; तरुणाची हत्या, एकाच कुटुंबातील चौघे अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?

कोण आहेत प्रतिभा जाधव?

प्रतिभा जाधव या बदलापूर पूर्व मधील भाजप महिला आघाडीच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांच्यावर पक्षाची जबाबदारी असताना त्यांच्या मुलीने आक्षेपार्ह असे वीडियो बनवत एक रील शेयर केली आहे. त्यात तिने प्रभू श्रीराम यांच्यावर विधान केल आहे. या विधानाने या भागात चांगलच वातावरण पेटल आहे. पक्षाने सुद्धा मृणाल जाधव हिच्या वीडियोची दखल घेत तिच्या आईच्या पदाचा राजीनामा घेतला आहे. भाजप महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी ट्वीट करत थेट इशारा दिला आहे.

चित्रा वाघ यांनी काय इशारा दिला?

बदलापूर पूर्व मधील महिला मोर्च्याच्या अध्यक्ष प्रतिभा जाधव आहे. त्यांच्या मुलीकडून प्रभू श्रीरामांविषयी वापरण्यात आलेली शिवराळ भाषा अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह आहे, अश्या प्रकारची वक्तव्ये कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकार नाहीत.प्रभू श्रीरामांविषयी अश्लाघ्य भाषा वापरणे हे केवळ धार्मिक भावना दुखावणारे नाही, तर हिंदूंच्या अस्मितेवर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीवर आघात करणारे आहे. कोणतीही व्यक्ती, ती कोणत्याही पदावर असो किंवा कोणाचीही नातेवाईक असो अशा कृत्याला माफी नाही.भारतीय जनता पक्ष नेहमीच संस्कार, श्रद्धा आणि संविधान यांचा सन्मान करत आला आहे. त्यामुळे संबंधित मुलीवर तात्काळ कारवाई करण्यात आलेली आहे.

पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

बदलापूर शहरातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी बदलापूर पश्चिम पोलिसांनी बसचालकाविरोधात पॉक्सो आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. या घटनेने पुन्हा आता मुलीच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Nashik News : कथित कंटेनर लुटीचा तपास CIDकडे, ग्रामीण दलालाला बसणार झटका?; पोलिस महासंचालकांचा मोठा निर्णय

 

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बदलापूर पूर्व येथे सोशल मीडियावरील व्हिडिओनंतर तणाव निर्माण झाला.

  • Que: कारवाई काय करण्यात आली?

    Ans: संबंधित मुलीवर गुन्हा दाखल; पक्षाने तिच्या आईच्या पदावर कारवाई केली.

  • Que: पक्षाची भूमिका काय?

    Ans: आक्षेपार्ह भाषेचा निषेध करत कठोर कारवाईची भूमिका जाहीर केली.

Mar 01, 2026 | 05:32 PM

