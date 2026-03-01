Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

SUV सेगमेंटमध्ये अनेक कार लोकप्रिय झाल्या आहेत. Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue या तर ग्राहकांच्या आवडत्या कार. मात्र, यापैकी कोणती एसयूव्ही बेस्ट?

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:19 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • भारतीय ऑटो बाजारात एसयूव्ही वाहनांना चांगली मागणी
  • Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue चा एकमेकांसोबत लढत
  • तिन्ही वाहनांमध्ये बेस्ट कोण? चला जाणून घेऊयात
भारतीय ऑटो बाजारात SUV सेगमेंटमध्ये अनेक दमदार कार्स ऑफर होताना दिसत आहे. ग्राहक देखील या सेगमेंटमधील वाहनांना विशेष प्रतिसाद देताना दिसताय. म्हणूनच तर 2026 च्या पहिल्या दोन महिन्यताच ऑटो कंपन्यांनी उत्तम एसयूव्ही ऑफर केल्या आहेत.

नुकतेच SUV सेगमेंटमध्ये 3 नवीन कार लाँच झाल्या आहेत, ज्यांना ग्राहकांमध्ये दमदार मागणी मिळताना दिसत आहे. या कार म्हणजे Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue. चला या तिन्ही SUV बद्दल जाणून घेऊयात.

TATA Motorsची Tiago EV आता आणखी ‘पॉवरफुल’! नव्या अवतारात मिळणार जबरदस्त रेंज आणि प्रीमियम फीचर्स

Hyundai Venue 2026

जर तुमचे बजेट कमी असेल पण उत्तम फीचर्स असलेली कार हवी असेल, तर नवीन Hyundai Venue हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. ही कार दोन प्रकारच्या इंजिनसह येते: 1.0 लिटर पेट्रोल आणि 1.5 लिटर डिझेल. या कारची किंमत 8 लाखांपासून सुरू होते आणि 15.69 लाखांपर्यंत जाते (एक्स-शोरूम). ही कार कमी किमतीत प्रीमियम फीचर्स देते.

Tata Sierra 2026

टाटा सिएरा बद्दल बोलायचे झाले तर, ही कार पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याचे 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन खूप पॉवरफुल आहे, जे कारला उत्कृष्ट स्पीड ऑफर करते. शिवाय, त्यात अल्पाइन विंडो आणि मोठी टचस्क्रीन आहे, ज्यामुळे ती इतर कारपेक्षा वेगळी ठरते. याची सुरुवातीची किंमत 11.49 लाख ते 21.29 लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत आहे.

Kia Seltos 2026

ही कंपनीने नुकतीच सादर केलेली किआची सर्वात लोकप्रिय कार आहे. यात 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जी चांगली गती आणि शक्ती प्रदान करते. याव्यतिरिक्त, कारमध्ये संपूर्ण डॅशबोर्डवर पसरलेला मोठा 30-इंच डिस्प्ले आहे. त्यात लेव्हल 2 एडीएएस सेफ्टी सिस्टम देखील आहेत जे अपघात टाळण्यास मदत करतात. याची सुरुवातीची किंमत 10.99 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये आहे.

Mercedes CLA Electric घेताय? बुकिंग करण्यापूर्वी ‘या’ ५ महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या!

कोणती एसयूव्ही बेस्ट?

तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार योग्य कार निवडता येईल. जर तुम्हाला मजबूत लूक असलेली आणि जास्त स्पेस असलेली एसयूव्ही हवी असेल, तर Tata Sierra हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. जर तुम्हाला आधुनिक टेक्नॉलॉजी, लक्झरी फीचर्स आणि हायवेवर स्मूथ व वेगवान ड्रायव्हिंगचा अनुभव हवा असेल, तर Kia Seltos निवडणे योग्य ठरेल. तर दुसरीकडे, तुमचे बजेट कमी असेल आणि चांगला मायलेज, स्मार्ट फीचर्स व कॉम्पॅक्ट SUV हवी असेल, तर Hyundai Venue तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकते.

Published On: Mar 01, 2026 | 05:19 PM

Mar 01, 2026 | 05:19 PM
