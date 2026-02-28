Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Dhule News Long Queues Of Senior Citizens Outside The Registration Booth At The Central Bus Station

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

एसटी महामंडळाने ओळखपत्र दाखवून निम्म्या तिकिटात प्रवास करणाऱ्या महिला आणि शंभर टक्के सवलतीचा आनंद घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता सवलतीच्या प्रवासासाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) अनिवार्य करण्यात आले आहे.

Feb 28, 2026 | 07:53 PM

एसटी महामंडळाच्या वतीने आधार कार्ड किंवा साधे ओळखपत्र दाखवून निम्म्या तिकिटात प्रवास करणाऱ्या महिला आणि शंभर टक्के सवलतीचा आनंद घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता सवलतीच्या प्रवासासाठी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कार्डशिवाय आता सवलतीची लालपरी गाठणे कठीण होणार आहे. खिशात कार्ड नसेल, तर प्रवासासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे या कार्डच्या नोंदणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होताना दिसते आहे ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा धुळे मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर पाहायला मिळाल्या.

Feb 28, 2026 | 07:53 PM

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
