भारती Airtel आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी! वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार

भारतामध्ये सुरक्षित मेसेजिंग अनुभव मजबूत करण्यासाठी भारती एअरटेल आणि Google यांनी महत्त्वाची भागीदारी जाहीर केली आहे. या सहकार्यामुळे लाखो मोबाईल वापरकर्त्यांना अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक RCS (Rich Communication Services) मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार आहे. या उपक्रमांतर्गत एअरटेलची नेटवर्क इंटेलिजन्स आणि गूगलच्या RCS प्लॅटफॉर्मसह स्पॅम फिल्टरिंग तंत्रज्ञान एकत्र करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना उच्च दर्जाचे फोटो, व्हिडिओ, मेसेज रिअॅक्शन यांसारखी फीचर्स वापरता येतील, तसेच स्पॅम आणि डिजिटल फसवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
नवीन प्रणालीमध्ये रिअल-टाइम तपासणीची सुविधा असेल. यामध्ये संदेश पाठवणाऱ्याची ओळख पडताळणे, प्रमोशनल आणि ट्रान्झॅक्शनल मेसेज वेगळे ओळखणे, DND प्राधान्यांचा आदर करणे आणि संशयास्पद डोमेन्स ब्लॉक करणे यांचा समावेश आहे. तसेच एआय-आधारित स्पॅम फिल्टरमुळे फसवणुकीचे संदेश वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच थांबवले जातील. ही RCS सेवा बहुतांश अँड्रॉइड फोनमध्ये उपलब्ध असलेल्या Google Messages अॅपद्वारे वापरता येणार आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे वापरकर्त्यांना वैध व्यावसायिक संदेश आणि स्पॅम यामधील फरक सहज ओळखता येईल, ज्यामुळे डिजिटल संवाद अधिक विश्वासार्ह बनेल.
भारती एअरटेलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल म्हणाले, “एअरटेलमध्ये आम्ही ग्राहक संरक्षणाबाबत अत्यंत कटिबद्ध आहोत आणि भारतातील स्पॅमविरुद्धच्या लढ्यात आघाडीवर राहिलो आहोत. डेटा, बुद्धिमान नेटवर्क्स आणि सातत्यपूर्ण नवकल्पना यांच्या सहयोगाने आम्ही आमच्या ग्राहकांचे संपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करतो. एक अग्रगण्य उपक्रम म्हणून, आम्ही आता गूगलसोबत भागीदारी करून ग्राहक संरक्षण टेलिकॉम क्षेत्राच्या पलीकडे विस्तारले आहे आणि समृद्ध मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित केला आहे. आता आम्ही व्यापक ओटीटी संवाद प्लॅटफॉर्म्सनाही आमच्यासोबत सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो, जेणेकरून ग्राहकांना स्पॅम आणि आर्थिक फसवणुकीच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळेल.”
गूगलमधील अँड्रॉइड इकोसिस्टमचे अध्यक्ष समीर समत म्हणाले, “भारतामधील एअरटेलसोबतची ही अग्रगण्य भागीदारी मोबाईल वापरकर्ते आत्मविश्वासाने संवाद साधतील याची खात्री करण्यात मदत करते. आम्ही कॅरिअर्सच्या व्यापक परिसंस्थेसोबत सातत्याने काम करून मेसेजिंग सुरक्षेचे मानकीकरण करण्यास आणि जगभरातील सर्व आरसीएस मेसेजिंग वापरकर्त्यांसाठी सुसंगत व विश्वासार्ह मेसेजिंग अनुभव निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहोत.” एअरटेलच्या माहितीनुसार, त्यांनी मागील काही काळात 71 अब्ज स्पॅम कॉल्स आणि 2.9 अब्ज स्पॅम संदेश रोखले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक फसवणुकीत लक्षणीय घट झाली आहे. या नव्या भागीदारीमुळे भारतातील डिजिटल सुरक्षेला आणखी बळकटी मिळणार असून, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मेसेजिंगसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.