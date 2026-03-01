Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

भारती Airtel आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी! वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार

भारतामध्ये सुरक्षित मेसेजिंगसाठी भारती एअरटेल आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी जाहीर झाली आहे. या सहकार्यामुळे RCS तंत्रज्ञानाद्वारे वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:22 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

भारतामध्ये सुरक्षित मेसेजिंग अनुभव मजबूत करण्यासाठी भारती एअरटेल आणि Google यांनी महत्त्वाची भागीदारी जाहीर केली आहे. या सहकार्यामुळे लाखो मोबाईल वापरकर्त्यांना अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक RCS (Rich Communication Services) मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार आहे. या उपक्रमांतर्गत एअरटेलची नेटवर्क इंटेलिजन्स आणि गूगलच्या RCS प्लॅटफॉर्मसह स्पॅम फिल्टरिंग तंत्रज्ञान एकत्र करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वापरकर्त्यांना उच्च दर्जाचे फोटो, व्हिडिओ, मेसेज रिअॅक्शन यांसारखी फीचर्स वापरता येतील, तसेच स्पॅम आणि डिजिटल फसवणूक मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

JIO Recharge Plan: फक्त 500 रुपयांत धमाका! 10 हून अधिक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स आणि 2GB डेली डेटा… यूजर्सना मिळणार जबरदस्त फायदे

नवीन प्रणालीमध्ये रिअल-टाइम तपासणीची सुविधा असेल. यामध्ये संदेश पाठवणाऱ्याची ओळख पडताळणे, प्रमोशनल आणि ट्रान्झॅक्शनल मेसेज वेगळे ओळखणे, DND प्राधान्यांचा आदर करणे आणि संशयास्पद डोमेन्स ब्लॉक करणे यांचा समावेश आहे. तसेच एआय-आधारित स्पॅम फिल्टरमुळे फसवणुकीचे संदेश वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याआधीच थांबवले जातील. ही RCS सेवा बहुतांश अँड्रॉइड फोनमध्ये उपलब्ध असलेल्या Google Messages अॅपद्वारे वापरता येणार आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे वापरकर्त्यांना वैध व्यावसायिक संदेश आणि स्पॅम यामधील फरक सहज ओळखता येईल, ज्यामुळे डिजिटल संवाद अधिक विश्वासार्ह बनेल.

भारती एअरटेलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल विट्टल म्हणाले, “एअरटेलमध्ये आम्ही ग्राहक संरक्षणाबाबत अत्यंत कटिबद्ध आहोत आणि भारतातील स्पॅमविरुद्धच्या लढ्यात आघाडीवर राहिलो आहोत. डेटा, बुद्धिमान नेटवर्क्स आणि सातत्यपूर्ण नवकल्पना यांच्या सहयोगाने आम्ही आमच्या ग्राहकांचे संपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करतो. एक अग्रगण्य उपक्रम म्हणून, आम्ही आता गूगलसोबत भागीदारी करून ग्राहक संरक्षण टेलिकॉम क्षेत्राच्या पलीकडे विस्तारले आहे आणि समृद्ध मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित केला आहे. आता आम्ही व्यापक ओटीटी संवाद प्लॅटफॉर्म्सनाही आमच्यासोबत सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो, जेणेकरून ग्राहकांना स्पॅम आणि आर्थिक फसवणुकीच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळेल.”

मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या

गूगलमधील अँड्रॉइड इकोसिस्टमचे अध्यक्ष समीर समत म्हणाले, “भारतामधील एअरटेलसोबतची ही अग्रगण्य भागीदारी मोबाईल वापरकर्ते आत्मविश्वासाने संवाद साधतील याची खात्री करण्यात मदत करते. आम्ही कॅरिअर्सच्या व्यापक परिसंस्थेसोबत सातत्याने काम करून मेसेजिंग सुरक्षेचे मानकीकरण करण्यास आणि जगभरातील सर्व आरसीएस मेसेजिंग वापरकर्त्यांसाठी सुसंगत व विश्वासार्ह मेसेजिंग अनुभव निर्माण करण्यास कटिबद्ध आहोत.” एअरटेलच्या माहितीनुसार, त्यांनी मागील काही काळात 71 अब्ज स्पॅम कॉल्स आणि 2.9 अब्ज स्पॅम संदेश रोखले आहेत, ज्यामुळे आर्थिक फसवणुकीत लक्षणीय घट झाली आहे. या नव्या भागीदारीमुळे भारतातील डिजिटल सुरक्षेला आणखी बळकटी मिळणार असून, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह मेसेजिंगसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Web Title: Bharti airtel and googles important partnership

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 05:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?
1

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक
2

Google ने सादर केले नवे AI इमेज जनरेशन मॉडेल… Nano Banana 2 ने सर्वांना केलं चकित, आता इमेजेस होणार आणखी रिअलिस्टिक

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या
3

Jio vs Airtel vs VI: डेटासह मिळणार मोफत OTT सबस्क्रीप्शन… कोणती टेलिकॉम कंपनी यूजर्सना देते जास्त फायदे? जाणून घ्या

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स
4

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारती Airtel आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी! वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार

भारती Airtel आणि Google यांची महत्त्वाची भागीदारी! वापरकर्त्यांना सुरक्षित आणि आधुनिक मेसेजिंगचा अनुभव मिळणार

Mar 01, 2026 | 05:22 PM
SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

SUV सेगमेंटमध्ये तिहेरी लढत? Tata Sierra, Kia Seltos आणि Hyundai Venue मध्ये बेस्ट कोण?

Mar 01, 2026 | 05:19 PM
फलटणमध्ये बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंटचा सापळा; तरुणाची हत्या, एकाच कुटुंबातील चौघे अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?

फलटणमध्ये बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंटचा सापळा; तरुणाची हत्या, एकाच कुटुंबातील चौघे अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 01, 2026 | 05:18 PM
Nanded News : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर

Nanded News : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर

Mar 01, 2026 | 05:13 PM
भाजपचे धर्माच्या आधारावर विभाजनाचे राजकारण हाणून पाडा; रमेश चेन्नीथला यांचे आवाहन

भाजपचे धर्माच्या आधारावर विभाजनाचे राजकारण हाणून पाडा; रमेश चेन्नीथला यांचे आवाहन

Mar 01, 2026 | 05:11 PM
Iran-Israel युद्धाचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर! मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द; हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले

Iran-Israel युद्धाचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर! मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द; हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले

Mar 01, 2026 | 05:10 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 03:31 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM