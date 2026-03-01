Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel युद्धाचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर! मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द; हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले

अनेक देशांनी आपले हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद केल्यामुळे युरोप, आफ्रिका आणि आशियाला जोडणारे प्रमुख मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी, विविध देशांतील १८०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 01, 2026 | 05:10 PM
  • इराणवरील हल्ल्याचा मोठा फटका हवाई वाहतुकीवर!
  • मध्यपूर्वेतील १८०० हून अधिक विमाने रद्द
  • हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकले
Middle East Airport Closed 1800 Flights Cancel: अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या लष्करी हल्ल्यांचे पडसाद आता जागतिक हवाई वाहतुकीवर उमटू लागले आहेत. या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आली असून, शनिवारपासून या क्षेत्रातील विमानसेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक देशांनी आपले हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद केल्यामुळे युरोप, आफ्रिका आणि आशियाला जोडणारे प्रमुख मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी, विविध देशांतील १८०० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली असून हजारो प्रवासी विविध विमानतळांवर अडकून पडले आहेत.

प्रमुख विमानतळ आणि विमान कंपन्यांना मोठा फटका

एव्हिएशन अॅनॅलिटिक्स फर्म ‘सिरियम’च्या आकडेवारीनुसार, दुबई, अबू धाबी आणि दोहा यांसारख्या मोठ्या हब विमानतळांवरील कामकाज ठप्प झाले आहे. एमिरेट्स (Emirates), कतर एअरवेज (Qatar Airways) आणि एतिहाद (Etihad) यांसारख्या दिग्गज विमान कंपन्यांनी आपली उड्डाणे थांबवली आहेत. एमिरेट्सने रविवार दुपारपर्यंत दुबईची सर्व उड्डाणे निलंबित केली आहेत, तर कतर एअरवेजचे कामकाज सोमवार सकाळपर्यंत बंद राहण्याची शक्यता आहे.

विमानतळांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचे सावट

केवळ हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष विमानतळांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे भीतीचे वातावरण आहे. संयुक्त अरब अमिरातीतील (UAE) दोन प्रमुख विमानतळांवर इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी आणि ड्रोननी हल्ले केल्याची माहिती समोर आली आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात चार जण जखमी झाले, तर अबू धाबीच्या झायद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ड्रोन हल्ल्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून सात जण जखमी झाले आहेत. कुवेत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही हल्ले झाल्याचे वृत्त आहे.

Israel Vs Iran War: इराणचे राष्ट्राध्यक्ष संतापले! खामेनेईंच्या मृत्यूचा बदला घेणार; ‘या’ मोठ्या घोषणेमुळे जागतिक विश्वात खळबळ

प्रवाशांना महागड्या तिकिटांचा बसणार फटका

हवाई वाहतूक विश्लेषकांच्या मते, आगामी काळात प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मध्यपूर्वेतून जाणारी उड्डाणे आता सौदी अरबच्या मार्गे वळवण्यात येत आहेत. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढणार असून इंधनाचा वापरही वाढणार आहे. परिणामी, विमान तिकिटांच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

भारतीय विमान कंपन्यांची भूमिका

भारताच्या नागरी उड्डयन विभागाने जॉर्डन, सौदी अरब आणि लेबनानसह मध्यपूर्वेतील मोठा भाग ‘हाय-सिक्युरिटी झोन’ म्हणून घोषित केला आहे. एअर इंडियाने (Air India) मध्यपूर्वेतील सर्व नियोजित उड्डाणे तूर्तास रद्द केली आहेत. याशिवाय डेल्टा, युनायटेड, केएलएम (KLM) आणि लुफ्थांसा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनीही तेल अवीव आणि लेबनानची सेवा तात्पुरती स्थगित केली आहे.

पुढील २४ ते ३६ तास महत्त्वाचे

तज्ज्ञांच्या मते, पुढील २४ ते ३६ तासांत हवाई क्षेत्राच्या वापराबाबतची स्थिती स्पष्ट होईल. अमेरिका आणि इस्रायल जेव्हा लष्करी उड्डाणांची माहिती सामायिक करतील, तेव्हा काही देशांचे हवाई क्षेत्र अंशतः उघडले जाऊ शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता, प्रवाशांनी विमानतळावर जाण्यापूर्वी आपल्या फ्लाईटचे स्टेटस ऑनलाइन तपासावे, असा सल्ला विमान कंपन्यांनी दिला आहे.

Iran Israel युद्ध आणखी पेटलं! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर इराणचा ओमानच्या जहाजावर हल्ला; भारतीय भरडले

Published On: Mar 01, 2026 | 05:10 PM

