Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

वसईतील मकल पाडा रोड परिसरात, वालीव पोलिस ठाण्याजवळ मुख्य रस्त्यावर गटारातून पाणी वाहताना दिसून आले. सुरुवातीला हे सांडपाणी असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती

Updated On: Mar 01, 2026 | 03:31 PM

वसईतील मकल पाडा रोड परिसरात, वालीव पोलिस ठाण्याजवळ मुख्य रस्त्यावर गटारातून पाणी वाहताना दिसून आले. सुरुवातीला हे सांडपाणी असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार हे गटाराचे पाणी नसून वर असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीचा ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे ते पाणी थेट रस्त्यावर वाहत आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, परिसरातील नाले आणि गटारे पूर्णपणे जाम झाले आहेत. त्यामुळे टाकीतील अतिरिक्त पाणी वाहून जाण्यासाठी योग्य मार्ग उपलब्ध नसल्याने ते रस्त्यावर साचत आहे. परिणामी, वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे.

Published On: Mar 01, 2026 | 03:31 PM

