Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघातीने दिनाला एक महिना झाल्याने राष्ट्रवादीचे नेते खासदार सुनील तटकरे यांनी विद्या प्रतिष्ठान येथील अजित दादांच्या स्मृतीस्थळावर येऊन अजित दादांच्या प्रतिमेचे दर्शन घेतले. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.२०१९ मध्ये भाजपकडे कोण तिकीट मागायला गेले होते, याची माहिती अजितदादांना आणि आम्हाला आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
