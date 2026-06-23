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Nagpur Crime: संतापजनक! मदरसा शिक्षकाकडून 10 अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण; आरोपी फरार

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:46 AM IST
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सारांश

नागपूरच्या ताजबाग परिसरातील मदरसा शिक्षकावर 10 अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप करण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातील 16 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या तक्रारीनंतर हा प्रकार उघडकीस आला. सक्करदरा पोलिसांनी आरोपी अताय रसूल याच्यावर POCSO आणि संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून आरोपी फरार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • मदरसा शिक्षकावर 10 अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या शोषणाचा आरोप.
  • 16 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या तक्रारीनंतर प्रकरण उघडकीस आले.
  • पोलिसांनी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला.
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील ताजबाग परिसराजवळ असलेल्या एका मदरसा शिक्षकाने तब्बल १० अल्पवयीन विद्यार्थ्यांचा लैंगिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे. याघटनेने नागपूरच्या सक्करदरा पोलीस ठाण्यात आरोपी शिक्षकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी फरार आहे. (Nagpur Crime)

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मध्यप्रदेश येथील १६ वर्षीय मुलगा अरेबिक आणि उर्दू भाषा शिकण्यासाठी ताजबाग येथील तोहित नगरमधील गौसिया कॉलनीत असलेल्या मदरसात आला होता. तो येथील वसतिगृहात इतर मुलांसोबत राहत होता. (Nagpur Crime) पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास आरोपी शिक्षित अताय रसूल हा मुलांच्या वसतिगृहात शिरला. तिथे गाढ झोपेत असलेल्या पीडित मुलाचा त्याने विनयभंग केला. जेव्हा या मुलाने दचकून जागा झाला आणि याला तीव्र प्रतिकार केला. आरोपीने त्याला जीवे मारण्याची आणि गंभीर परिणाम भोगण्याची धमकी दिली. पीडित मुलाला धमकावल्यानंतर त्याच्या शेजारीच झोपलेल्या दुसऱ्या एका निष्पाप मुलासोबतही असाच विकृत प्रकार केला. (Nagpur Crime)

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पीडित मुलाने दुसऱ्या दिवशी सकाळी पीडित मुलाने रात्री घडलेला सर्व प्रसंग मदरसा व्यवस्थापकाच्या कानावर घातला. व्यवस्थापकाने तात्काळ अताय रसूल याला बोलावून त्याची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली. मात्र, या प्रकरणाची पोलीस तक्रार होणार असल्याचे समजताच आरोपी मदरसा सोडून तिथून पळ काढला.(Nagpur Crime)

तब्बल १० मुलांवर अत्याचार

या प्रकरणी पीडित मुलाच्या तक्रारीवरून सक्करदरा पोलिसांनी तातडीने बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘पोक्सो’ आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील संबंधित कलमांनुसार गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांच्या तपासात मदरसात राहणाऱ्या १० मुलांवर आरोपी अताय रसूल याने अशाच पद्धतीने लैंगिक शोषण केल्याचे समोर आले. पोलीस आरोपीचा शोध घेत असून त्याला लवकरच अटक केली जाईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. (Nagpur Crime)

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नागपूर येथून हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. पिकनिकचा आनंद घ्यायला गेलेल्या ३ जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. हा धक्कादायक प्रकार नागपूरच्या ग्रामीण विभागातील कन्हान नदीच्या महगादेव घाट परिसरात घडला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून हळहळ व्यक्त केले जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना नागपूर शहरातील ताजबाग परिसरातील मदरशात घडली.

  • Que: आरोपी शिक्षकाचे नाव काय आहे?

    Ans: आरोपी शिक्षकाचे नाव अताय रसूल ऊर्फ तालिफ असे आहे.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर कोणती कारवाई केली?

    Ans: सक्करदरा पोलिसांनी आरोपीवर POCSO आणि BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून त्याचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Nagpur crime shocking 10 minor boys sexually abused by a madrasa teacher accused absconding

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:46 AM

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