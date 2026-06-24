Beed Crime: दळण आणायला गेली आणि भयंकर घडलं, रस्त्यावर गाठलं, बेदम मारहाण आणि…

काय घडलं नेमकं?
पीडित मुलगी ही घरातून दळण आणण्यासाठी पिठाच्या गिरणीत जात असतांना हा प्रकार घडला. मुलीला रस्त्यात अडवून तिला घरात नेले. मुलीने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, आरोपीने तिला बेदम मारहाण केली. या घटनेनं परिसर पूरता हादरून गेला आहे. यानंतर पीडितेनं कसाबसा घटनास्थळावरून घराकडे पळ काढला. आरोपीची ओळख रमेश्वर बंडू असल्याचं समजतंय. यांनतर पीडितेने घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबियांना सांगितलं.
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घडलेला प्रकार ऐकताच कुटुंबीयांनी तात्काळपणे अंबाजोगाई पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पीडितेच्या वैधकीय तपासणीनंतर रात्री उशिराने आरोपी रामेश्वर बंडे विरोधात अंबाजोगाई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीच्या अटकेसाठी पोलिसांनी पथके रवाना केले आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील शोध घेत आहेत.
भांडण सोडवायला गेला अन् जीव गमावला; मध्यस्थी करणाऱ्या हॉटेल चालकाचा चाकूने भोसकून खून
बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भांडणात मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या हॉटेल चालकाचा चाकू भोसकून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना केज परिसरात घडली. या प्रकरणी ९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नातेवाईकांनी आरोपींना तात्काळ अटक कारण्याची मागणी करत पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दोन वेळा रस्ता रोको आंदोलन देखील करण्यात आल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास कदमवाडी फाट्यावरील ‘हॉटेल गावकरी’समोर घडली २० जूनला ही घटना घडली. विलास घुले असे हत्या झालेल्या हॉटेल चालकाचे नाव आहे. बाबासाहेब कदम, मंगेश कदम, रामेश्वर गायकवाड, शुभम गायकवाड, भैय्यासाहेब गायकवाड,अजय उर्फ बंकट कदम, नवनाथ कदम, दीपक कदम आणि संतोष कदम या नऊ जणांविरुद्ध केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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Ans: ही घटना बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई परिसरात घडली.
Ans: पीडित मुलगी घरातून दळण आणण्यासाठी पिठाच्या गिरणीकडे जात होती.
Ans: पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याच्या अटकेसाठी पथक रवाना केले आहे.