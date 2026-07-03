FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

अन्न व औषध प्रशासनाच्या बीड कार्यालयाच्या पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे २ जुलै २०२६ रोजी मौजे दहिवंडी येथील मे. जय श्री कृष्णा केक बर्फी या आस्थापनेवर छापा टाकण्यात आला. तपासणीदरम्यान विक्रेता अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्याचे नियम न पाळता अत्यंत अस्वच्छ व अनारोग्यकारक वातावरणात बर्फी आणि मिल्क केकचे उत्पादन करत असल्याचे निदर्शनास आले.
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यावेळी अधिकाऱ्यांनी उत्पादनासाठी वापरण्यात येणारे आणि साठवून ठेवलेले विविध अन्नपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी जप्त केले. यामध्ये मिल्क केक, ब्राऊन बर्फी, खोवा, रवा, रिफाइंड पामोलीन तेल, मोतीचूर दाणा तसेच ‘सेफोलाइट’ (Safolite) हा खाद्यपदार्थ नसलेला संशयित भेसळकारी पदार्थ आढळून आला. हे सर्व नमुने प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत.
तपासणीदरम्यान आस्थापनातील उत्पादन आणि साठवणूक प्रक्रिया अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे आढळल्याने सुमारे ३५ हजार ५३६ रुपयांचा तयार अन्नसाठा कमी दर्जाचा, असुरक्षित व भेसळयुक्त असल्याच्या संशयावरून जप्त करण्यात आला. हा साठा नाशवंत असल्याने आणि सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी खोल खड्डा करून संपूर्ण अन्नसाठा नष्ट केला.
कारवाईदरम्यान ‘सेफोलाइट’ हा खाद्यपदार्थ नसलेला पदार्थ आढळल्यामुळे कार्तिक सवाईसिंग राजपुरोहित (वय २२) याच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ चे कलम ५७ तसेच भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम २७४ आणि २७५ अन्वये शिरूर कासार पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १४४/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर जप्त करण्यात आलेल्या नमुन्यांमध्ये प्रत्यक्षात भेसळ किंवा निकृष्ट दर्जा असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधितांवर आणखी कठोर कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या अशा आस्थापनांविरोधात भविष्यातही कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
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