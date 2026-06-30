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Madhya Pradesh : “बाबांनी आईला काठीने मारुन टाकलं”, लहान भाऊ-बहिणीने पोलिसांना सांगितली आईच्या हत्येची कहाणी

Updated On: Jun 30, 2026 | 10:11 AM IST
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सारांश

Murder Case : मध्य प्रदेशच्या हरदा जिल्ह्यातून हत्येचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. पतीनेच पत्नीचा खून केला, ज्यानंतर मुलांच्या जबाबाने घटनेची सत्यचा उघड झाली. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याला पोलिस कोठडीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

Madhya Pradesh : "बाबांनी आईला काठीने मारुन टाकलं", लहान भाऊ-बहिणीने पोलिसांना सांगितली आईच्या हत्येची कहाणी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • शेताजवळ महिलेचा मृतदेह सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
  • तपासादरम्यान दोन चिमुकल्यांच्या जबाबामुळे प्रकरणाला अनपेक्षित कलाटणी मिळाली.
  • पोलिसांनी पुराव्यांच्या आधारे संशयिताला ताब्यात घेत न्यायालयात हजर केले.
मध्य प्रदेशच्या हरदा जिल्ह्यातील सिराली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत लोलंगारा आणि बांदीमुहाडिया दरम्यान एका शेतातील शेडबाहेर महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली. मृत महिलेची ओळख शेवंतीबाई झाली असून पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरु केला आहे. या घटनेत महिलेच्या पतीवर संशय असून पोलिसांनी त्याला अटक केल्याची माहिती आहे. मुख्य म्हणजे आरोपी पतीचे हे भांड त्याच्याच लहान मुलांनी पोलिसांसमोर भोडलं ज्यानंतर घटनेबाबतचे धक्कादायक सत्य समोर आले.

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मुलांनी उघड केलं सत्य

महिलेच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन कुटुंबियांची चाैकशी करण्यास सुरुवात केली. यात ५ ते ७ वर्षांच्या भावा-बहिणीचीही चाैकशी करण्यात आली. आईच्या मृत्यूने मुलं इतकी घाबरली होती की सुरुवातीला त्यांनी पोलिसांना खोटी माहिती सांगितली. चाैकशीत ७ वर्षांची मुलगी आणि ५ वर्षांच्या मुलाने पोलिसांना सुरुवातील सांगितलं की, आदल्या रात्री एक अनोळखी माणूस त्यांच्या आईला दारूच्या नशेत घरी सोडून गेला होता . सकाळी जेव्हा ते घरी आले, तेव्हा त्यांची आई मृत अवस्थेत होती. मुलांच्या या वक्तव्यामुळे सुरुवातीलाच पोलिसांना प्रकरणात काहीतरी संशयास्पद वाटले.

पोलिसांनी या संशयाच्या आधारावरच पुन्हा एकदा सावधानी आणि संवेदनशील पद्धतीत दोन्ही मुलांची चाैकशी केली. पोलिसांनी त्यांना धीर दिला आणि सामंज्यास्याने समजावत त्यांच्याकडून सर्व खरं बाहेर काढण्यात आलं. यावेळी मुलांनी आईच्या हत्येची खरी कहाणी सांगितली. त्यांनी म्हटले की, त्यांचे वडील बन्शिलाल कोरकू यांनी त्यांच्या आईला मारहाण केली होती आणि त्यांना खोटे बोलण्यासाठी धमकावले होते. मुलांचा हा जबाब आणि काही अन्य पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आपला तपास सुरुच ठेवला आणि नंतर आरोपी पतीला अटक केली.

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पतीला मिळाली पोलीस कोठडीची शिक्षा

पोलीस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा यांनी सांगितले की, मुलांकडून मिळालेल्या माहिती आणि पुराव्यांच्या आधारे हे स्पष्ट झालं की, महिलेची हत्या पती बंशीलाल कोरकू याने केली आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयात आरोपीला दोषी ठरवण्यात आलं असून त्याला न्यायालयीन कोठडीची शिक्षा ठोठावण्यात आली.

 

Web Title: Children statement turns murder investigation in madhya pradesh woman death case

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Published On: Jun 30, 2026 | 10:10 AM

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