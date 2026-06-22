सायबर चोरट्यांनी हद्दच पार केली! बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणाचा गैरफायदा घेतला; वडिलांना व्हिडिओ कॉल केला अन्...

पुणे : बेपत्ता झालेल्या अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणाचा गैरफायदा घेत सायबर चोरट्यांनी तिच्या वडिलांकडून १५ हजार रुपयांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पुण्यातील कोंढवा पोलिसांनी अवघ्या १७ तासांत मुलीचा शोध घेत तिला झारखंडमधून सुखरूप ताब्यात घेतले. परंतु, या सायबर चोरट्यांचा थांगपत्ता लागलेला नव्हता. पोलिसांनी तांत्रिक तपासावरून त्या दोघांचा शोध सुरू केला आहे.
याप्रकरणी बनावट अपहरणाचा व्हिडिओ कॉल करणाऱ्या अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सायबर चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र तपास सुरू आहे. ही कारवाई पोलिस उपायुक्त गौहर हसन, पोलिस उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, सहायक आयुक्त नम्रता देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक संतोष खेतमाळस, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) प्रशांत मंडले यांच्या सूचनेनुसार पोलिस उपनिरीक्षक रविंद्र गावडे व त्यांच्या पथकाने केली आहे.
याप्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी कोंढवा पोलिसांत अपहरणाची तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार हे मूळचे बिहार येथील असून, कुटुंबासह काकडे वस्ती कोंढवा येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या १७ वर्षीय मुलीला अज्ञाताने फूस लावून तिला पळवून नेल्याचा संशय होता. तक्रार दाखल होताच कोंढवा पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे मुलीचा शोध सुरू केला. याचदरम्यान मुलीच्या वडिलांना मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हिडिओ कॉल आला. “तुमची मुलगी आमच्या ताब्यात आहे, अशी धमकी देत ५० हजार रुपयांची मागणी केली. तसेच, मोबाईलवर पैसे पाठविण्यासाठी स्कॅनरही पाठविला.
व्हिडिओ कॉलमध्ये मुलीचे हात-पाय बांधलेले असल्याचे दृश्य दाखविले होते. त्यामुळे घाबरलेल्या वडिलांनी ३ टप्प्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये असे एकूण १५ हजार रुपये संबंधित खात्यावर पाठविले. दरम्यान पोलिसांनी सायबर चोरट्याला मुलगी सापडली असून, आज्जी जवळ असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. नंतरही सायबर चोरटा त्यांच्याकडे बक्षिस म्हणून पैसे मागत होता. दरम्यान, टाटानगर येथे रेल्वे पोलिसांनी व रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी मुलीचा शोध घेऊन तिला सुखरूप ताब्यात घेतले. नंतर कोंढवा पोलिसांचे पथक आणि मुलीचे वडिल झारखंडला रवाना झाले. मुलीला ताब्यात घेऊन तिची सुखरूप पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले.
हे सुद्धा वाचा : पुणे विमानतळावर कस्टम विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल अडीच कोटींचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त
व्हॉट्सअॅप पोस्टरचा सायबर चोरट्यांनी घेतला गैरफायदा
मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर तिचा शोध लागावा यासाठी वडिलांनी मुलीचा फोटो आणि माहिती असलेले पोस्टर तयार करून विविध व्हॉट्सअॅप समूहांवर प्रसारित केले होते. ही माहिती सायबर चोरट्यांच्या हाती लागली. त्याचाच गैरफायदा घेत त्यांनी बनावट अपहरणाचा व्हिडिओ तयार करून मुलगी त्यांच्या ताब्यात असल्याचे भासविले आणि भीती दाखवून १५ हजार रुपयांची खंडणी उकळली.