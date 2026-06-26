Crime News: मुंबई विमानतळावर सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीचा पर्दाफाश! २३ कोटींची मालमत्ता जप्त तर ९ जणांना DRI कडून अटक

डीआरआयच्या निवेदनानुसार, या संपूर्ण तस्करीच्या जाळ्याशी संबंधित नऊ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये विमानतळावरील महिला कर्मचारी, तिला सूचना देणारी व्यक्ती, तीन मध्यस्थ, सोने वितळवण्याच्या युनिटचा चालक आणि वितळवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या इतर तिघांचा समावेश आहे. डीआरआयने म्हटले आहे की, हे प्रकरण दर्शवते की सोन्याच्या तस्करीच्या टोळ्या पूर्वीपेक्षा अधिक संघटित आणि धूर्त झाल्या आहेत. त्या विमानतळावर काम करणाऱ्या व्यक्तींची मदत घेतात आणि बहु-स्तरीय जाळ्याद्वारे काम करून तपास यंत्रणांना चकवा देण्याचा प्रयत्न करतात.
बंगळुरूमध्ये एका वेगळ्या कारवाईत, डीआरआयने १.८ किलो २४-कॅरेट सोन्याची पेस्ट जप्त केली, जी एका आंतरराष्ट्रीय प्रवाशाच्या कपड्यांच्या अनेक थरांमध्ये लपवून ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर, आरोपीच्या निवासस्थानाची झडती घेतली असता सुमारे १.५ किलो सोन्याचे दागिने, ४५ किलो चांदी आणि भारतीय व परदेशी चलन सापडले. संबंधित व्यक्तीलाही अटक करण्यात आली. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, डीआरआयने हैदराबाद, राजकोट, कालिकत, विशाखापट्टणम, गुवाहाटी आणि पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल) येथील विमानतळ, रेल्वे स्थानके आणि सीमाशुल्क तपासणी नाक्यांवर अनेक कारवाया केल्या. या कारवायांदरम्यान एकूण ६ किलो तस्करीचे परदेशी सोने जप्त करण्यात आले आणि पाच जणांना अटक करण्यात आली.
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डीआरआयच्या मते, या सर्व कारवायांमध्ये एकूण सुमारे १५ किलो सोने, ४५ किलो चांदी आणि सुमारे २३ कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून एकूण १५ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापूर्वी, २० मे रोजी डीआरआय (मुंबई) ने ‘ऑपरेशन गोल्डन ड्रॉप’ अंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय (CSMI) विमानतळावरून चालणाऱ्या सोन्याच्या तस्करीच्या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश केला होता.
डीआरआयच्या म्हणण्यानुसार, विशिष्ट माहितीच्या आधारे कारवाई करत अधिकाऱ्यांनी सुमारे ४.८ कोटी रुपये किमतीचे ३ किलो परदेशी सोने जप्त केले आणि एका आरोपीला अटक केली. तपासातून असे निष्पन्न झाले की, तस्करी केलेले सोने मेणासारख्या स्वरूपात रूपांतरित करून खास तयार केलेल्या अंड्याच्या आकाराच्या कॅप्सूलमध्ये लपवले जात असे. मुंबईपर्यंत हे सोने पोहोचवण्यासाठी प्रवासादरम्यानचे प्रवासी या कॅप्सूल गिळत असत.
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