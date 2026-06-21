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औषध कंपनीच्या प्रयोगशाळेतच लागली आग; कॉम्प्युटर, एसीसह अनेक वस्तू जळून खाक

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:02 PM IST
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सारांश

आगीत प्रयोगशाळेतील साहित्य, संगणक, एसी आणि इतर उपकरणे जळून खाक झाली. ही घटना दुपारी उघडकीस आली. अग्निशमन दलाने वेळीच घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळला.

औषध कंपनीच्या प्रयोगशाळेतच लागली आग; कॉम्प्युटर, एसीसह अनेक वस्तू जळून खाक

औषध कंपनीच्या प्रयोगशाळेतच लागली आग; कॉम्प्युटर, एसीसह अनेक वस्तू जळून खाक (File Photo)

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विस्तार

नागपूर : रामदासपेठ परिसरातील कांचीपुरा येथे चार मजली इमारतीतील औषध कंपनीच्या प्रयोगशाळेत भीषण आग लागली. आगीत प्रयोगशाळेतील साहित्य, संगणक, एसी आणि इतर उपकरणे जळून खाक झाली. ही घटना दुपारी उघडकीस आली. अग्निशमन दलाने वेळीच घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणल्याने मोठा अनर्थ टळला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रामदासपेठ येथील कांचीपुरा परिसरात सेंट्रल मॉलजवळील चार मजली इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर ‘सेंट्रल सायंटिफिक कंपनी’ची प्रयोगशाळा आहे. प्रयोगशाळेचे संचालक संजीव अरोरा आहे. शनिवारी दुपारी सुमारे १२.३० वाजता प्रयोगशाळेत अचानक आग लागली. घटनेची माहिती कर्मचारी ऋतुजा चांदपूरकर यांनी महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षाला दिली. सिव्हिल लाइन्स आणि त्रिमूर्तीनगर अग्निशमन केंद्राचे दोन बंब घटनास्थळी रवाना केले.

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प्रयोगशाळेत विविध प्रकारचे रासायनिक पदार्थ (केमिकल्स) असल्यामुळे आगीने मोठे स्वरूप धारण करण्याची शक्यता होती. मात्र, अग्निशमन दलाच्या सतर्कतेमुळे काही वेळातच आगीवर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. आगीत प्रयोगशाळेतील कम्प्युटर, तीन एसी, रासायनिक द्रव्ये, विद्युत उपकरणे आणि अन्य साहित्य खाक झाले.

दोन ठिकाणी झाडे कोसळली

शहरात जोरदार वाऱ्यामुळे दोन ठिकाणी झाडे कोसळल्याच्या घटनाही घडल्या. पहिली घटना सिद्धार्थनगर, टेका नाका परिसरातील गमदूर बिअर बारजवळ घडली. अचानक झाड कोसळल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली. माहिती मिळताच सुगतनगर अग्निशमन केंद्राचे अधिकारी सुनील डोकरे व पथकाने घटनास्थळी पोहोचून झाडाचे अवशेष हटवले.

शनिवारी सकाळी घडली दुसरी घटना

दुसरी घटना, फुटाळा वस्ती परिसरातील नामा हेअर सलूनजवळ शनिवारी सकाळी ७.३० वाजता घडली. येथेही झाड कोसळल्यानंतर सिव्हिल अग्निशमन दलाने कारवाई करत रस्त्यावरील अडथळा दूर केला. अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे दोन्ही घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

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Web Title: Fire breaks out in pharmaceutical companys laboratory

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Published On: Jun 21, 2026 | 01:02 PM

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