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Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

Updated On: Jul 02, 2026 | 10:04 AM IST
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सारांश

Robbery News : भोपाळमधील माजी न्यायाधीश गरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी झाली असून घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले आहे. गरिबाला सिंह आणि समर्थ कारागृहात असल्याने त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजेरी लावली.

Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी

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विस्तार
  • चर्चित प्रकरणाशी संबंधित एका घरात घडलेल्या घटनेमुळे पुन्हा खळबळ उडाली आहे.
  • तपासादरम्यान पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे सीसीटीव्ही फुटेज लागले आहे.
  • नेमकं काय घडलं, फुटेजमध्ये काय दिसलं आणि पोलिस तपास कुठपर्यंत पोहोचला, जाणून घ्या.
भोपाळमधील ट्विशा शर्मा प्रकरण चांगलच गाजल्यानंतर आता तिच्या सासरी म्हणजेच गरीबाला सिंह यांच्या घरी चोरी झाल्याची घटना समोर येत आहे. गिरीबाला सिंह या माजी न्यायाधीश आहेत. या घटनेचा तपास सुरु होताच पोलिसांच्या हाती सीसीटीव्ही फुटेज लागले ज्यात ३ संशयित कैद झाले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घराच्या आत ३ जण शिरताना दिसले पण पोलिसांचा या घटनेत ५-६ जण सामील असल्याचा अंदाज आहे. ही घटना सकाळी पहाटेच्या सुमारास घडल्याचे सांगितले जात आहे. सुनावणीदरम्यान, भोपाळ मध्यवर्ती कारागृहात असलेल्या गिरिबाला सिंग आणि त्यांचा मुलगा समर्थ यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयाला विनंती केली की, पोलिसांनी त्यांचेही जबाब नोंदवावेत, जेणेकरून घरातून कोणत्या वस्तू चोरीला गेल्या हे ते स्पष्ट होऊ शकेल.

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सीसीटीव्ही कॅमेरात घटना झाली कैद

भोपाळच्या बाग मुघलिया भागातील गिरीबाला सिंग यांच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. फुटेजमध्ये तीन संशयित दिसून आले ज्यांनी आपला चेहरा झाकलेला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, चोरांनी घरात शिरून चोरी केली. तथापि, पोलिसांचा अंदाज आहे की घटनेत फक्त तीन नाही तर पाच ते सहा लोक सामील असू शकतात. ही चोरी गरीबाला सिंह, समर्थ आणि ट्विशाच्या खोल्यांजवळ झाल्याची माहिती आहे.

न्यायालयात चोरीचा मुद्दा उपस्थित

सुनावणीदरम्यान, गिरिबाला सिंग आणि त्यांचा मुलगा समर्थ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले. घटनेचा तपास करत असलेल्या पोलिस पथकाने त्यांचा जबाब नोंदवून घ्यावा अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घरातून नेमकं कोणतं सामान चोरीला गेलं आहे याची माहिती फक्त तेच देऊ शकतात. बचाव पक्षाच्या वकिलानेही पिडित पक्षाचा जबाब किती तपासाच्या निष्पक्षतेसाठी किती महत्त्वाचा आहे ते न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.

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बॅग आणि शस्त्रे पोलिसांना सापडली

मिळालेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळावरुन एक बॅग जप्त केली आहे. बॅगेत जुने परवानाधारक रिव्हॉल्वर आणि काही सोन्या-चांदीचे काही दागिने आढळले आहे. जप्त केलेल्या या सामानाच चोरांशी काही संबंध आहे की नाही याचा खुलासा तपासाअंती होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या घटनेत पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात देखील घेतलं आहे. त्यांची चाैकशी देखील सुरु असून अधिकृतपणे कुणाचीही ओळख जाहिर करण्यात आलेली नाही. हाती लागलेले सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि जप्त केलेल्या साहित्याच्या आधारे पुढील तपास केला जात आहे. पोलिस सध्या घरातून कोणकोणत्या वस्तू चोरीला गेल्या आणि आरोपी कशाप्रकारे घरात घुसले अशा सर्व बाबींचा शोध घेत आहेत.

 

Web Title: Giribala singh house theft cctv captures three suspects bhopal police investigation

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Published On: Jul 02, 2026 | 10:03 AM

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