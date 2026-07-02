Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

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सीसीटीव्ही कॅमेरात घटना झाली कैद
भोपाळच्या बाग मुघलिया भागातील गिरीबाला सिंग यांच्या घरातील सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. फुटेजमध्ये तीन संशयित दिसून आले ज्यांनी आपला चेहरा झाकलेला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, चोरांनी घरात शिरून चोरी केली. तथापि, पोलिसांचा अंदाज आहे की घटनेत फक्त तीन नाही तर पाच ते सहा लोक सामील असू शकतात. ही चोरी गरीबाला सिंह, समर्थ आणि ट्विशाच्या खोल्यांजवळ झाल्याची माहिती आहे.
न्यायालयात चोरीचा मुद्दा उपस्थित
सुनावणीदरम्यान, गिरिबाला सिंग आणि त्यांचा मुलगा समर्थ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाले. घटनेचा तपास करत असलेल्या पोलिस पथकाने त्यांचा जबाब नोंदवून घ्यावा अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घरातून नेमकं कोणतं सामान चोरीला गेलं आहे याची माहिती फक्त तेच देऊ शकतात. बचाव पक्षाच्या वकिलानेही पिडित पक्षाचा जबाब किती तपासाच्या निष्पक्षतेसाठी किती महत्त्वाचा आहे ते न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.
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बॅग आणि शस्त्रे पोलिसांना सापडली
मिळालेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळावरुन एक बॅग जप्त केली आहे. बॅगेत जुने परवानाधारक रिव्हॉल्वर आणि काही सोन्या-चांदीचे काही दागिने आढळले आहे. जप्त केलेल्या या सामानाच चोरांशी काही संबंध आहे की नाही याचा खुलासा तपासाअंती होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या घटनेत पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात देखील घेतलं आहे. त्यांची चाैकशी देखील सुरु असून अधिकृतपणे कुणाचीही ओळख जाहिर करण्यात आलेली नाही. हाती लागलेले सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि जप्त केलेल्या साहित्याच्या आधारे पुढील तपास केला जात आहे. पोलिस सध्या घरातून कोणकोणत्या वस्तू चोरीला गेल्या आणि आरोपी कशाप्रकारे घरात घुसले अशा सर्व बाबींचा शोध घेत आहेत.