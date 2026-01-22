Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

हैदराबादमध्ये नाश्ता करताना प्लेटवर हात धुतल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून दोन मित्रांत वाद झाला. वादाचे मारहाणीत रूपांतर होऊन अतुल सहानीच्या हल्ल्यात 28 वर्षीय श्याम पांचाळचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला.

Updated On: Jan 22, 2026 | 10:42 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • नाश्त्याच्या वेळी क्षुल्लक कारणावरून मित्रांमध्ये वाद
  • डोक्याला गंभीर मार लागल्याने श्याम पांचाळचा जागीच मृत्यू
  • अतुल सहानी व मिथिलेश कुमार यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल
हैदराबाद: हैदराबाद येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका क्षुल्लक कारणावरून एका तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. ही घटना कोल्लूर पोलीस ठाणे परिसरात घडली आहे. मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव श्याम पांचाळ (वय 28) असे आहे. नाश्ता करतांना दोन मित्रांमध्ये वाद झाला होता. नंतर त्या वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाले. या बेदम मारहाणीत श्यामचा मृत्यू झाला. या घटनने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

काय घडलं नेमकं?

श्याम पांचाळ (वय 28) हा उस्मान नगरमधील होम ट्री अपार्टमेंटमध्ये राहत होता. नेहमीप्रमाणे १९ जानेवारीला तो आणि त्याचा मित्र अतुल सहानी नाश्ता करत होते. तेव्हा अतुलने प्लेटवर हात धुतल्याचा आरोप केला आणि त्या दोघांमध्ये वाद झाला. तेव्हा त्याचा आणि त्याच्या मित्रांमध्ये वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि मारहाणीचा सुरुवात झाली. या वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाली. अतुलने जोरदार श्यामवर हल्ला चढवला. या हल्ल्यात श्यामच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली. नंतर तो जमिनीवर पडला. त्याच्या जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

घटनास्तळी उपस्थित लोकांनी तात्काळ पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी उपस्थित झाले. पोलिसांनी पंचनामा करत हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.

हैदराबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने तिच्या १० महिन्याच्या बाळाला विष पाजून हत्या केल्याची धक्कदायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर महिलेने स्वतः देखील आत्महत्या केली. हे सगळं बघून महिलेच्या आईनेही आत्महत्या करण्याचं प्रयत्न केला. हा प्रकार कौटुंबिक वादातून झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. कौटुंबिक वादविवादामुळे तिने हा सगळं प्रकार केल्याचे समोर आले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: हैदराबादमधील कोल्लूर पोलीस ठाणे परिसरात.

  • Que: वादाचे नेमके कारण काय होते?

    Ans: नाश्ता करताना एका मित्राने दुसऱ्याच्या प्लेटवर हात धुतल्याचा आरोप.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: दोन आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 10:42 AM

