Hyderabad Crime: प्लेटवर हात धुतल्याचा राग अनावर; हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना
काय घडलं नेमकं?
श्याम पांचाळ (वय 28) हा उस्मान नगरमधील होम ट्री अपार्टमेंटमध्ये राहत होता. नेहमीप्रमाणे १९ जानेवारीला तो आणि त्याचा मित्र अतुल सहानी नाश्ता करत होते. तेव्हा अतुलने प्लेटवर हात धुतल्याचा आरोप केला आणि त्या दोघांमध्ये वाद झाला. तेव्हा त्याचा आणि त्याच्या मित्रांमध्ये वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि मारहाणीचा सुरुवात झाली. या वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाली. अतुलने जोरदार श्यामवर हल्ला चढवला. या हल्ल्यात श्यामच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली. नंतर तो जमिनीवर पडला. त्याच्या जागीच मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
घटनास्तळी उपस्थित लोकांनी तात्काळ पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी उपस्थित झाले. पोलिसांनी पंचनामा करत हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
Ans: हैदराबादमधील कोल्लूर पोलीस ठाणे परिसरात.
Ans: नाश्ता करताना एका मित्राने दुसऱ्याच्या प्लेटवर हात धुतल्याचा आरोप.
Ans: दोन आरोपींवर हत्येचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.