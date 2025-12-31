Hyderabad Crime: भाडेकरूनेच गळा आवळून वृद्ध महिलेची केली हत्या, मृतदेहाची व्हिलेवाट लावण्यासाठी…

Latur Crime: ऑटो चालकाची हैवानियत! दारूच्या नशेत घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; रिक्षात टाकून अपहरण आणि…
काय घडलं नेमकं?
मल्लापूर येथील बाबा नगरमध्ये पीडित महिला सुजाता राहत होत्या. सुजाता यांचे पती आणि मुलांचे आधीच निधन झाले होते. त्या घरात एकट्याच राहत होत्या. दोन महिन्यापूर्वी आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यातील अंजीबाबू (३३) या कॅब ड्रायव्हरला त्यांच्या घराचा एक भाग भाड्याने दिला होता. सुजाता एकट्या आहेत आणि त्यांच्याकडे भरपूर सोने आहे हे पाहून अंजीबाबुच्या मनात त्यांना लुटण्याचा विचार आला. त्याने लुटण्याचा कट रचला.
अशी केली हत्या
१९ डिसेंबरच्या रात्री अंजीबाबुने सुजाता यांच्या घरात घुसून त्यांची गळा आवळून हत्या केली. त्यांच्या अंगावरील सुमारे ११ तोळे सोन्याचे दागिने लुटल्यानंतर त्याने घराला बाहेरून कुलूप लावले आणि आपल्या मूळ गावी पळ काढला. त्याने त्याचा मित्र युवराजू (१८) आणि दुर्गाराव (३५) यांना या गुन्ह्याची माहिती दिली.
२० डिसेंबरला हे तिन्ही आरोपी कार भाड्याने घेऊन पुन्हा हैदराबादला आले. त्यांनी सुजाता यांचा मृतदेह एका सुटकेसमध्ये भरला आणि कारमधून आंध्र प्रदेशातील कोनासीमा जिल्ह्यात नेला. तिथे असलेला वैनतेय गोदावरी नदीच्या पात्रात त्यांनी मृतदेह फेकून दिला. आरोपींना वाटले की मृतदेह वाहून जाईल आणि कधीच पकडले जाणार नाही.
सुजाता यांची बहीण सुवर्णलता यांनी जेव्हा घरी भेट दिली, तेव्हा घराला कुलूप त्यांना दिसला. सुजाता यांचा फोन लागत नव्हता. त्यांनी २४ डिसेंबर रोजी नाचराम पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तपास केला तेव्हा भाडेकरू अंजीबाबू बेपत्ता असल्याचे समोर आले.संशयावरून पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे अंजीबाबूला ताब्यात घेतले.
पोलीस खाक्या दाखवताच..
सुरुवातीला उडवाउडवीची अंजीबाबूने उत्तरे दिले. मात्र पोलीस खाक्या दाखवताच गुन्ह्याची कबुली त्यांनी दिली. पोलिसांनी तात्काळ अंधार प्रदेश गाठले. आरोपीने दाखवलेल्या जागेवरून नदीच्या पात्रातून मंगळवारी सकाळी सुजाता यांचा मृतदे बाहेर काढण्यात आला. त्यांच्याकडून लुटलेले सोनेही ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी त्याच्या दोन साथीदारांना देखील केली अटक
