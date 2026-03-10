Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
15 काय 10 हजारांच्या पगारात सुद्धा येईल ‘ही’ बाईक! EMI फक्त 1500 रुपये; फुल टॅंकवर चालते 700 किमी

भारतीय ऑटो बाजारात अशाही बाईक उपलब्ध आहेत, ज्या अगदी कमी EMI रक्कमेसह तुमच्या होऊ शकतात. आज आपण अशाच एका बाईकबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:14 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • भारतीय ग्राहक नेहमीच स्वस्तात मस्त अशा बाईकच्या शोधात असतात
  • TVS Sport अशीच एक बाईक
  • ईएमआय फक्त 1500 रुपये
बाईक खरेदीदार नेहमीच अशा बाईकच्या शोधात असतात, ज्याची किंमत स्वस्त आणि मायलेज जबरदस्त असेल. याच गोष्टीचा विचार करत अनेक दुचाकी उत्पादक कंपन्यांनी मार्केटमध्ये उत्तम मायलेज बाईक ऑफर केल्या आहेत. अशीच एक बाईक म्हणजे TVS Sport.

TVS Sport ही विशेषतः ऑफिस किंवा शहरात जाण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. जर कोणी कमी किमतीत चांगले मायलेज देणारी बाईक शोधत असेल, तर ही एक चांगला पर्याय असू शकते. कमी किंमत आणि उत्कृष्ट मायलेजमुळे, भारतीय बाजारात या बाईकला चांगली मागणी मिळताना दिसते.

कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

या बाईकच्या सेल्फ स्टार्ट ES मॉडेलची ऑन-रोड किंमत 64,431 रुपयांपासून सुरू होते. ही बाईक दोन व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये सेल्फ-स्टार्ट आणि अलॉय व्हील्स सारखी फीचर्स आहेत. लक्षात घ्या, शहर आणि व्हेरिएंटनुसार या बाईकची किंमत थोडीशी बदलू शकते.

या बाईकवर किती रुपयांचे कर्ज मिळू शकते?

जर तुम्हाला ही बाईक पूर्ण रक्कम भरून न घेता EMI वर खरेदी करायची असेल, तर याचा फायनान्स प्लॅन जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट केल्यास उर्वरित सुमारे 54,431 रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल.

या कर्जावर सुमारे 9.7 टक्के व्याजदराने जर तुम्ही 3 वर्षांसाठी कर्ज घेतले, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 1,749 रुपयांचा EMI भरावा लागेल. मात्र प्रत्यक्षात मिळणारा व्याजदर आणि EMI ही व्यक्तीच्या क्रेडिट स्कोर आणि फायनान्स कंपनीच्या अटींवर अवलंबून असते. याशिवाय, जर तुम्ही हे कर्ज 42 महिन्यांच्या कालावधीसाठी घेतले, तर तुम्हाला दरमहा सुमारे 1,534 रुपयांचा EMI भरावा लागेल.

Hero Glamour 125 vs Honda Shine 125: इंजिन, किंमत आणि मायलेजच्या बाबतीत कोणती बाईक पुढे?

मायलेजच्या बाबतीत TVS स्पोर्ट बाईक कशी?

मायलेजच्या बाबतीतही ही बाईक किफायतशीर मानली जाते. कंपनीच्या मते, ही बाईक प्रति लिटर 70 किलोमीटरपेक्षा जास्त मायलेज देऊ शकते, जी दैनंदिन वापरकर्त्यांसाठी फायदेशीर आहे. यात 109.7 सीसी इंजिन आहे आणि याचा टॉप स्पीड ताशी सुमारे 90 किमी पर्यंत पोहोचू शकतो.

या बाईकच्या समोरील बाजूस टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूस ट्विन शॉक अ‍ॅब्झॉर्बर्स आहेत, जे रस्त्यावर बाईक चालवताना चांगले संतुलन आणि आराम देते. बाजारात, ही बाईक Hero HF 100, Honda CD 110 Dream आणि Bajaj CT 110X सारख्या बाईकशी स्पर्धा करते.

Published On: Mar 10, 2026 | 09:14 PM

15 काय 10 हजारांच्या पगारात सुद्धा येईल ‘ही’ बाईक! EMI फक्त 1500 रुपये; फुल टॅंकवर चालते 700 किमी

Mar 10, 2026 | 09:14 PM
