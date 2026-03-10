Iran Israel युद्धामुळे विद्यार्थी नोकरदार उपाशी राहणार? गॅस तुटवड्यामुळे हॉटेल, मेस अन्....; नुकसान किती?

एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर मर्यादा
अनेक हॉटेल व भोजनालये बंद होण्याची शक्यता
हॉटेल व्यवसायावर होतोय परिणाम
पुणे: आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कमर्शियल एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आल्याने पुण्यातील हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि मेस चालकांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. परिस्थिती लवकर सुरळीत झाली नाही तर शहरातील अनेक हॉटेल व भोजनालये बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अलीकडील काळात घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य दिल्यामुळे व्यावसायिक (कमर्शियल) गॅस सिलेंडरची उपलब्धता कमी करण्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम हॉटेल व्यवसायावर होत आहे. कारण शहरातील बहुतांश हॉटेल आणि भोजनालये अन्न शिजवण्यासाठी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरवर अवलंबून आहेत.
शहरात सुमारे ८ ते १० हजार हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि मेस संख्या हजारोंच्या घरात आहे. यापैकी सुमारे ८५ टक्के आस्थापना कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा वापर करतात, तर उर्वरित हॉटेल पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी)वर अवलंबून आहेत. हॉटेल चालकांच्या माहितीनुसार बहुतांश आस्थापनांकडे साधारण एक ते दोन दिवसांचा गॅस साठा असतो. अग्निसुरक्षा नियमांमुळे अतिरिक्त सिलेंडर साठवून ठेवणे शक्य नसते. त्यामुळे कमर्शियल गॅसचा पुरवठा दीर्घकाळ विस्कळीत राहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल आणि मेस बंद होण्याची शक्यता आहे. यामुळे हॉटेल व्यवसायाबरोबरच या क्षेत्राशी संबंधित हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो.
पुणे रेस्टॉरंट्स अँड हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी यांनी सांगितले की, शहरातील मोठ्या प्रमाणातील स्पर्धा परिक्षा विद्यार्थी, नोकरी करणारे नागरिक आणि स्थलांतरित कामगार मेस आणि लहान भोजनालयांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे गॅस पुरवठा खंडित होऊन हॉटेल आणि मेस बंद झाल्यास त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवरही होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हॉटेल उद्योगाशी संबंधित संघटनांनी प्रशासनाकडे कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.
“कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा काही प्रमाणात मर्यादित करण्यात आला आहे. मात्र घरगुती गॅस सिलेंडरचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. ग्राहकांना नियमितपणे सिलेंडर उपलब्ध करून दिले जात आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि गरजेनुसारच गॅस सिलेंडर बुक करावा.”
-महेश सुधाळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे.
“कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद राहिला आणि सध्याचा साठा संपला तर पुण्यातील सुमारे ८० टक्के हॉटेल बंद होण्याच्या स्थितीत येतील. त्यामुळे हॉटेल उद्योगाला दररोज सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते आणि हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो.”
-गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, पुणे रेस्टॉरंट्स अँड हॉटेलियर्स असोसिएशन.