Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Chhatrapati Sambhajinagar A 51 Year Old Man Ended His Life In A Lodge Due To A Relationship And Financial Dispute

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वेरूळ येथील लॉजमध्ये प्रेमसंबंधातील तणाव व पैशांच्या वादातून 51 वर्षीय व्यक्तीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. महिलेविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:58 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वेरूळमधील शिवसेवा लॉजमध्ये 51 वर्षीय दीपक खरात यांची आत्महत्या
  • प्रेमसंबंध, आर्थिक अडचण व ब्लॅकमेलचा आरोप
  • महिलेविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. प्रेमसंबंधातील तणाव आणि पैशांच्या वादातून एका 51 वर्षीय व्यक्तीने लॉजच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. ही घटना मंगळवारी (२० जानेवारी) सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास वेरूळ (ता. खुलताबाद) येथील हॉटेल शिवसेवा रेसिडेन्सी लॉजिंग अँड रेस्टॉरंट येथे घडली.

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

काय प्रकरण नेमकं?

आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव दीपक भाऊराव खरात (वय 51, रा. बनेवाडी, रेल्वेस्टेशन रोड, छत्रपती संभाजीनगर) असे आहे. ते वाळूज एमआयडीसीतील एका खासगी ऑटोमोबाईल कंपनीत सुपरवायझर म्हणून कार्यरत आहे. त्यांच्या मुलाने या प्रकरणी खुलताबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तक्रारी नुसार, दीपक खरात यांचे जयश्री राजू बनकर (वय 46, रा. गौतमनगर, आसेफिया कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर) या महिलेशी दीर्घकाळापासून प्रेमसंबंध होते. या संबंधानुसार त्यांच्या घरात सातत्याने वाद होत होते.

कुटुंबीयांनी याप्रकरणी अनेकदा जयश्री सोबत असलेले संबंध तोडण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र दीपक यांनी ऐकलं नाही. ते आपल्या कामाचे पैसेही तिला देत असल्याने ते कायम आर्थिक अडचणीत राहत होते.

घटनेच्या दिवशी काय घडलं?

मंगळवारी दीपक खरात हे जयश्री बनकर हिच्यासोबत वेरूळ येथील शिवसेवा लॉजमध्ये गेले होते. लॉजच्या खोलीत असताना जयश्रीने त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करत ब्लॅकमेल केले. यावरून ते मानसिक दबावाला कंटाळून दीपक खरात यांनी तिच्या समोरच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. असे तक्रारीत म्हंटले आहे. या घटनेप्रकरणी जयश्री बनकर हिच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे करत आहेत.

सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर शहरातून एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. सावकारी जाचाला कंटाळून एका व्यापाऱ्याने आत्महत्या केली आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी एक व्हिडीओ बनवला. तो व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, याप्रकरणी पोलिसांनी सात सावकारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

व्हिडिओत काय?

व्हिडीओमध्ये शेख करीम म्हटलं की, “ये विक्या, मुक्या बहुत परेशान कर रहे है मुझे. मै घरवालोंसे बहुत प्यार करता हू लेकीन मै थक गया हू. मैं खुदखुशी कर रहा हू..” या व्हिडिओवरून शेख करीम हे गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते, हे स्पष्टपणे जाणवते.

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या कुठे घडली?

    Ans: वेरूळ (ता. खुलताबाद) येथील शिवसेवा रेसिडेन्सी लॉजमध्ये.

  • Que: आत्महत्येमागचे कारण काय सांगितले जाते?

    Ans: प्रेमसंबंधातील तणाव, पैशांची मागणी व मानसिक दबाव.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar a 51 year old man ended his life in a lodge due to a relationship and financial dispute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 08:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या
1

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र
2

मराठवाड्यात ‘वंदे भारत’ स्लीपर डब्यांची कारबॉडी निर्मिती; ‘हे’ शहर ठरणार महत्त्वाचे राष्ट्रीय निर्मिती केंद्र

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय
3

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
4

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Jan 22, 2026 | 08:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM