Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

काय प्रकरण नेमकं?
आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव दीपक भाऊराव खरात (वय 51, रा. बनेवाडी, रेल्वेस्टेशन रोड, छत्रपती संभाजीनगर) असे आहे. ते वाळूज एमआयडीसीतील एका खासगी ऑटोमोबाईल कंपनीत सुपरवायझर म्हणून कार्यरत आहे. त्यांच्या मुलाने या प्रकरणी खुलताबाद पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तक्रारी नुसार, दीपक खरात यांचे जयश्री राजू बनकर (वय 46, रा. गौतमनगर, आसेफिया कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर) या महिलेशी दीर्घकाळापासून प्रेमसंबंध होते. या संबंधानुसार त्यांच्या घरात सातत्याने वाद होत होते.
कुटुंबीयांनी याप्रकरणी अनेकदा जयश्री सोबत असलेले संबंध तोडण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र दीपक यांनी ऐकलं नाही. ते आपल्या कामाचे पैसेही तिला देत असल्याने ते कायम आर्थिक अडचणीत राहत होते.
घटनेच्या दिवशी काय घडलं?
मंगळवारी दीपक खरात हे जयश्री बनकर हिच्यासोबत वेरूळ येथील शिवसेवा लॉजमध्ये गेले होते. लॉजच्या खोलीत असताना जयश्रीने त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करत ब्लॅकमेल केले. यावरून ते मानसिक दबावाला कंटाळून दीपक खरात यांनी तिच्या समोरच गळफास घेऊन आत्महत्या केली. असे तक्रारीत म्हंटले आहे. या घटनेप्रकरणी जयश्री बनकर हिच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे करत आहेत.
व्हिडिओत काय?
व्हिडीओमध्ये शेख करीम म्हटलं की, “ये विक्या, मुक्या बहुत परेशान कर रहे है मुझे. मै घरवालोंसे बहुत प्यार करता हू लेकीन मै थक गया हू. मैं खुदखुशी कर रहा हू..” या व्हिडिओवरून शेख करीम हे गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते, हे स्पष्टपणे जाणवते.
