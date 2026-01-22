Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

बीडच्या केजमध्ये पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या मानसिक छळाला कंटाळून उत्तम जाधव यांनी साडीने गळफास घेत आत्महत्या केली. जातीवाचक शिवीगाळ व धमक्यांचे आरोप असून तिघांविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:36 AM
  • पत्नीचे प्रियकरासोबत संबंध; वेगळ्या ठिकाणी मुलांसह राहणे
  • मारहाण, जातीवाचक शिवीगाळ व जीवे मारण्याच्या धमक्या
  • छळाला कंटाळून पतीची आत्महत्या; तिघांविरोधात गुन्हा
बीड: बीड येथील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका पतीने कौटुंबिक त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पत्नी, तिचा बॉयफ्रेंड आणि सासूच्या मानसिक त्रासला कंटाळून टोकाचे पाऊल उचलले. ही घटना बीडच्या केजमध्ये घडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी तिघांविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनने परिसर हादरून गेले आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव उत्तम शिवाजी जाधव असे आहे. तर त्यांच्या पत्नीचं नाव मनीषा जाधव असे आहे. मनीषाचे मयूर पाटील-देशमुख नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध सुरु होते. मयूरने तिला व तिच्या दोन मुलांना भाडेतत्वावर घर घेऊन दिले होते, त्याच ठिकाणी ते राहत होते. १९ जानेवारीला घटनेच्या दिवशी उत्तम हा मनीषा राहत असलेल्या घरी गेला. तेव्हा मयूर आणि मनिषाने त्याला जातीवाचक शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली आणि पळवून लावले. एवढेच नाही तर मारहाण करत जीवे मारण्याची धमकी देखील दिली.

सासू मंगला भारत खाडे, पत्नी मनिषा, प्रियकर मयूर देशमुख पाटील यांच्या त्रासाला कंटाळून उत्तम जाधवने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. हाउसिंग कॉलनी केज येथे राहत्या घरी लोखंडी अँगलला साडीने गळफास घेत जीवन संपवलं. याप्रकरणी आरोपींवर केज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

घरातून बाहेर पडले मात्र…

सचिन जाधवर हे मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील चुंब या गावचे रहिवाशी आहेत. मागील काही वर्षात ते बीडच्या जीएसटी कार्यालयात सेल्स टॅक्स ऑफिसर म्हणून कार्यरत होते. शुक्रवारी सचिन जाधवर राहत्या घरातून बाहेर पडले मात्र शनिवार पर्यंत घरी परत आले नाही. यावरून त्यांच्या पत्नी मयुरी जाधवर यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात मिसिंगची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी मोबाईल लोकेशनद्वारे जाधवर यांचा शोध घेतला. तेव्हा बीड जवळील कपिलधारवाडी परिसरात त्यांचा मृतदेह गाडीत संशयास्पदरित्या आढळून आला.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्येचं कारण काय?

    Ans: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूचा सातत्याने मानसिक छळ.

  • Que: कोणावर गुन्हा दाखल झाला?

    Ans: पत्नी मनीषा, प्रियकर मयूर पाटील-देशमुख आणि सासू मंगला खाडे.

  • Que: कोणता कायदा लागू?

    Ans: अॅट्रॉसिटीसह संबंधित कलमांखाली गुन्हा.

Published On: Jan 22, 2026 | 09:36 AM

