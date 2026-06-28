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Ketan Agrawal Murder Case: डमी पुतळा, लोहगड किल्ला आणि सियाची उपस्थिती; पोलिसांनी पुन्हा उभा केला हत्येचा थरार

Updated On: Jun 28, 2026 | 11:57 AM IST
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सारांश

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी लोहगड किल्ल्यावर क्राईम सीन रिक्रिएट केला. मुख्य आरोपी सिया गोयलला घटनास्थळी नेऊन डमी पुतळ्याच्या मदतीने केतनला दरीत कसे ढकलण्यात आले, याचा तपास करण्यात आला. या प्रक्रियेतून मिळणारे पुरावे न्यायालयीन कारवाईसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सिया गोयलच्या उपस्थितीत लोहगडावर क्राईम सीन रिक्रिएशन करण्यात आले.
  • डमी पुतळ्याच्या मदतीने हत्येचा घटनाक्रम समजून घेण्याचा प्रयत्न.
  • पोलिसांकडून पुरावे आणि तपासातील महत्त्वाचे दुवे जोडण्याचे काम सुरू.
पुणे: पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. लोहगड किल्ल्यावर घडलेल्या या हत्याकांडाचा संपूर्ण घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी थेट घटनास्थळी जाऊन क्राईम सीन रिक्रिएट केला. मुख्य आरोपी सिया गोयल हिलाही कडक बंदोबस्तात लोहगडावर नेण्यात आले. डमी पुतळ्याच्या मदतीने केतनला दरीत कशा प्रकारे ढकलण्यात आले, याचा तपास पोलिसांनी केला. या प्रक्रियेतून मिळणारे पुरावे पुढील न्यायालयीन कारवाईसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

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पर्यटकांसाठी किल्ला बंद

रविवारी सकाळी ८ वाजेच्या सुमारास पोलिसांचे पथक सिया गोयलला घेऊन लोहगड किल्ल्यावर पोहोचले. सुमारे अडीच तास म्हणजेच सकाळी १०:३० वाजेपर्यंत घटनास्थळावर ही तपास प्रक्रिया आणि पाहणी सुरू होती. या क्राईम सीन रिक्रिएशनदरम्यान कमालीची गुप्तता आणि सुरक्षेची काळजी घेण्यात आली होती. तपास सुरू असेपर्यंत लोहगड किल्ल्याचा मुख्य प्रवेशद्वार पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला होता. या काळात कोणत्याही पर्यटकाला किंवा सर्वसामान्य नागरिकाला किल्ल्यावर प्रवेश दिला गेला नाही.

डमी पुतळ्याच्या साहाय्याने घटनाक्रम

केतन अग्रवाल हत्येचा गुंता सोडवण्यासाठी पोलीस आपल्यासोबत एक ‘डमी पुतळा’ घेऊन लोहगडावर पोहोचले होते. केतनला कसे लोहगडावरून ढकलण्यात आले याचा सिलसिलेवार तपास करण्यासाठी या डमी पुतळ्याची मदत घेण्यात आली. आरोपी सिया गोयल हिच्या उपस्थितीत पोलिसांनी कड्यावरून हा डमी पुतळा खाली ढकलून संपूर्ण घटनाक्रमाचे अत्यंत बारीकीने पुनरावलोकन केले. या तपासाच्या वेळी पोलिसांचे अनेक वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी स्वतः हजर होते. या क्राईम सीन रिक्रिएशनमधून मिळालेले पुरावे न्यायालयात आरोपींना कठोर शिक्षा मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: पोलिसांनी क्राईम सीन रिक्रिएशन कुठे केले?

    Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर क्राईम सीन रिक्रिएशन करण्यात आले.

  • Que: तपासासाठी पोलिसांनी कोणाचा वापर केला?

    Ans: घटनाक्रम समजून घेण्यासाठी डमी पुतळ्याचा वापर करण्यात आला.

  • Que: सिया गोयलला घटनास्थळी का नेण्यात आले?

    Ans: हत्येचा घटनाक्रम आणि तिची भूमिका समजून घेण्यासाठी तिला घटनास्थळी नेण्यात आले.

Web Title: Ketan agrawal murder case a dummy lohagad fort and siyas presence police reconstruct the chilling murder

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Published On: Jun 28, 2026 | 11:57 AM

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