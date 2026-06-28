Chandrapur Crime: संतापजनक! ६१ वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने केलं चिमुकलीवर अत्याचार; पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपी हा ६१ वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी असल्याचे समोर आले आहे. त्याने घराशेजारीच राहणाऱ्या ५ वर्षीय चिमुकलीसोबत परिसरात तीव्र संताप आणि आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांना हा प्रकार समजताच त्यांनी तात्काळ पडोली पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच ‘पोक्सो’ (POCSO) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तत्परता दाखवत नराधम आरोपीला अटक केली आहे. या घटनेमुळे वसाहतीतील बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, पडोली पोलीस या प्रकरणाचा पुढील सखोल तपास करत आहेत.
Pune Crime: किरकोळ वादाचा थरारक शेवट; तरुणावर कोयत्याने हल्ला, दोन आरोपी अटकेत
काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! आई उपचार घेत असताना 8 वर्षीय मुलाचा मृत्यू; त्याच दिवशी आईचीही प्राणज्योत मालवली
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर शहरातून एक हृदयद्रावक आणि काळीज पिळवटून टाकणारी घटना समोर आली आहे. नियतीने एका कुटुंबावर असा घाला घातला की, एका दिवसात आई आणि तिच्या अवघ्या आठ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. आई रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत असताना दुसरीकडे मुलाचा मृतदेह नाल्यात आढळून आल्याने सूर्यवंशी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुहेरी दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
केता दीपक सूर्यवंशी (३०) आणि वंश दीपक सूर्यवंशी (८) असे मृत्यू झालेल्या आई व मुलाची नावे आहेत. बल्लारपूर येथील रहिवासी असलेल्या केता सूर्यवंशी या 8 जून रोजी घरात स्वयंपाक करत असताना अचानक लागलेल्या आगीत गंभीररीत्या भाजल्या होत्या. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना तातडीने बल्लारपूरच्या ग्रामीण रुग्णलयात आणि त्यांनतर जिल्ह्या रुग्णालयात हलवण्यात आले.
‘तुझ्यासारखे हजार नवरे करेल…’ गर्भवती पत्नीच्या एका विधानाने कोर्टाचा निर्णयच बदलला; पतीची शिक्षा झाली कमी
Ans: चंद्रपूर जिल्ह्यातील पडोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका वसाहतीत ही घटना घडली.
Ans: आरोपी हा पीडित मुलीच्या घराशेजारी राहणारा 61 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी आहे.
Ans: पोलिसांनी 'पोक्सो' कायद्यासह संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली आहे.