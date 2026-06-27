Pune Crime : पुण्यात लुटमार सत्र सुरुच; कात्रज भागात धारदार हत्याराचा धाक दाखवून रोकड पळविली

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, अशातच आता पुण्यातील कात्रजमधील संतोषनगर भागात एका दुचाकीस्वाराला धारदार लोखंडी हत्याराचा धाक दाखवून त्याच्याकडील ६ हजार रुपयांची रोकड जबरदस्तीने हिसकावून नेल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी मानव संदीप अडागळे (वय २३, रा. शनिनगर, जांभुळवाडी रोड, आंबेगाव खुर्द) आणि रेहान परवेज कुरेशी (वय १८, रा. इंद्रायणीनगर, टेल्को कॉलनी, जांभुळवाडी रोड, आंबेगाव खुर्द) यांना अटक करण्यात आली आहे. ही घटना २३ जून २०२६ रोजी पहाटेच्या सुमारास संतोषनगर येथील डिलाईट बेकरीजवळ घडली आहे. याबाबत विकास रामचंद्र सकट (वय ४४, रा. मानाजीनगर, पुणे) यांनी तक्रार दिली आहे.
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तक्रारदार हे दुचाकीवरून घरी जात असताना एका दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना अडवले. यातील एका आरोपीने तक्रारदारावर लोखंडी हत्यार उगारून धमकावले, तर दुसऱ्या आरोपीने त्यांच्या खिशातील सहा हजार रुपयांची रोकड जबरदस्तीने काढून घेतली. त्यानंतर दोघेही घटनास्थळावरून पसार झाले. तक्रारदाराने पोलिसांकडे धाव घेतल्यानंतर, तपास करुन पोलिसांनी या दोघांना अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे.
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भरचौकात चाकू फिरवत तिघा भावांचा धिंगाणा
पूर्वी दिलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरून तिघा भावांनी भर चौकात मोठा चाकू फिरवत गोंधळ घातला. तसेच जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. २४ जून रोजी सायंकाळी ५.३० वाजेच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगरमधील जवाहर कॉलनीतील महिपत पाटील मामा चौकात ही घटना घडली आहे. अजय जितेंद्र कांडे, विर उर्फ लिंबराज जितेंद्र कांडे आणि जय जितेंद्र कांडे (सर्व रा. बालाजीनगर) अशी चाकू घेवून फिरणाऱ्यांची नावे आहेत. आरोपींपैकी अजय व लिंबराज कांडे या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींविरोधात यापूर्वी खूनाचा प्रयत्न, गाड्या जाळणे तसेच मारामारीचे पाच ते सहा गुन्हा दाखल असल्याची माहिती जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कुंभार यांनी दिली.