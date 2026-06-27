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पूर्ववैमनस्यातून मित्रानेच केला मित्राचा धारदार हत्याराने खून; दोघे एकत्र पार्टीला बसले अन् नंतर अचानक…

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:45 AM IST
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सारांश

काही वेळातच या वादाचे रूपांतर गंभीर हाणामारीत झाले. नशेत असलेल्या संशयित अमोल गायकवाड याने रागाच्या भरात जवळ असलेले धारदार हत्यार काढून विशालवर सपासप वार केले.

पूर्ववैमनस्यातून मित्रानेच केला मित्राचा धारदार हत्याराने खून; दोघे एकत्र पार्टीला बसले अन् नंतर अचानक...

पूर्ववैमनस्यातून मित्रानेच केला मित्राचा धारदार हत्याराने खून; दोघे एकत्र पार्टीला बसले अन् नंतर अचानक... (फोटो - istock)

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विस्तार

नाशिकरोड : शहरात गुन्हेगारांचे धाडस दिवसेंदिवस वाढतच चालले असून, आता उपनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवळाली गावात एका ३७ वर्षीय तरुणाची जुन्या वादाची कुरापत काढून धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. विशाल सीताराम माळवे (वय ३७, रा. सुवर्ण सोसायटी, देवळाली गाव) असे मृत युवकाचे नाव आहे. या थरारक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. उपनगर पोलिसांनी तत्परता दाखवत मुख्य संशयित आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.

मृत विशाल माळवे आणि त्याचा मित्र अमोल गायकवाड (वय ३९) हे दोघे (दि. २५) रात्री उशिरापर्यंत एकत्र पार्टी करत बसले होते. पार्टी सुरू असतानाच त्यांच्यात जुन्या कारणावरून अचानक वाद सुरू झाला. काही वेळातच या वादाचे रूपांतर गंभीर हाणामारीत झाले. नशेत असलेल्या संशयित अमोल गायकवाड याने रागाच्या भरात जवळ असलेले धारदार हत्यार काढून विशालवर सपासप वार केले. या भीषण आणि जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला विशाल रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला आणि पहाटेच्या सुमारास त्याचा मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच उपनगर पोलीस ठाण्याचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाचा पंचनामा करून विशालचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवला. दरम्यान, संशयित आरोपी अमोल गायकवाड हा खून करून पळून जाण्याच्या तयारीत होता. मात्र, पोलिसांनी घरात लपून बसलेल्या अमोल गायकवाड याला घरझडती घेताना ताब्यात घेतले.

अवैध धंद्यांवर लगाम घाला

नाशिकरोड, उपनगर परिसरात अवैद्य धंद्यांमध्ये वाढ झालेली आहे. नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन येथे रात्रीच्या वेळेस काही ठिकाणी जुगाराचे प्रकार खेळले जातात व इतर प्रकारचे पण अवैध धंदे तसेच दारू मिळते, यामुळे रात्रीच्या वेळेस स्टेशन भागात काही अनूचित प्रकार घडू शकतो, यावर पोलिसांनी त्वरित लक्ष देण्यात यावे, अशी नागरिकांनी व रिक्षा चालक, रेल्वे व बस प्रवासी संघटनेने मागणी केली आहे.

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Web Title: Man murders friend with a sharp weapon due to past enmity incident in nagpur

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Published On: Jun 27, 2026 | 08:45 AM

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