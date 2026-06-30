मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Nagpur Crime Brazen Attack In Nagpur Notorious Gangsters Nephew Brutally Murdered With A Sword

Nagpur Crime: नागपुरात उघडपणे हल्ला; तलवारीने वार करत कुख्यात गुंडाच्या पुतण्याची निर्घृण हत्या

Updated On: Jun 30, 2026 | 11:08 AM IST
जाहिरात
सारांश

नागपूरच्या गिट्टीखदान परिसरात पूर्ववैमनस्यातून एका तरुणाची धारदार शस्त्रांनी हत्या करण्यात आली. फुटाळा तलाव परिसरात अमन शेख याच्यावर तलवार आणि चाकूने हल्ला करण्यात आला. अमन हा शहरातील कुख्यात गुंड शेखूचा पुतण्या असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी काही संशयितांना ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

• फुटाळा तलाव परिसरात अमन शेखवर टोळक्याने धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला.
• पूर्वी झालेल्या वादातून ही हत्या झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.
• मुख्य आरोपींसह काही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.

नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पूर्ववैमनस्यातून एका तरुणाची धारधार शस्त्रांनी निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना फुटाळा तलाव परिसरात घडली. हत्या झालेला तरुण हा कुख्यात गुंडाचा पुतण्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे शहरात पुन्हा एकदा गँगवार भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असद उर्फ अमन शेख असे आहे. गिट्टीखदान भागात गुन्हेगारी टोळी चालवणारा लाला पांडे हा सोमवारी संध्याकाळी फुटाळा तलाव परिसरात मयूर जाधव नावाच्या तरुणाच्या दुकानावर बसला होता. संध्याकाळी सातच्या सुमारास अमन शेख तिथे पोहोचला आणि त्याने कथितरीत्या मयूरला धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी लाला पांडेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता दोघांमध्ये जोरदार वाद सुरू झाला. या वादात अमनने लालाच्या कानशिलात लगावली. या अपमानाचा बदला घेण्याची धमकी देत लाला तिथून निघून गेला.

Madhya Pradesh : “बाबांनी आईला काठीने मारुन टाकलं”, लहान भाऊ-बहिणीने पोलिसांना सांगितली आईच्या हत्येची कहाणी

त्यांनतर लाला पांडे हा काही मिनटात त्याचा भाऊ जंगली पांडे आणि इतर सहा साथीदारांसह हत्यारे घेऊन फुटाळा तलाव परिसरात आला. या टोळक्याने अमनला गाठले आणि त्याच्यावर चाकू आणि तलवारीने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी अमन पळत होता, मात्र हल्लेखोरांनी त्याचा पाठलाग करून त्याची क्रूरपणे हत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार या थरारक घटनेच्या वेळी फुटाळा परिसरात पोलिसांचे कोणतेही गस्ती पथक, वाहन किंवा बीट मार्शल उपस्थित नव्हते.

टोळीयुद्ध होण्याची शक्यता

या भीषण घटनेनंतर गिट्टीखदान पोलिसांनी तातडीने हत्येचा गुन्हा दाखल केला. चौकशीसाठी तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. अमन शेख हा कुख्यात गुंड शेखूचा पुतण्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे गिट्टीखदान परिसरात पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाचा भडका उडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. उघडपणे घडलेल्या या हत्येमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पोलिस प्रशासनाचीही चिंता वाढली आहे.

Jalgaon Accident: पंढरपूर वारीच्या मार्गावर भीषण अपघात; धडकेत ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे, एक वारकरी ठार तर…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नागपुरात कोणाची हत्या करण्यात आली?

    Ans: अमन उर्फ असद शेख या तरुणाची हत्या करण्यात आली.

  • Que: हत्या कशी करण्यात आली?

    Ans: आरोपींनी तलवार आणि चाकूसारख्या धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून हत्या केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नागपूरमधील गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फुटाळा तलाव परिसरात ही घटना घडली.

Web Title: Nagpur crime brazen attack in nagpur notorious gangsters nephew brutally murdered with a sword

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jalgaon Accident: पंढरपूर वारीच्या मार्गावर भीषण अपघात; धडकेत ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे, एक वारकरी ठार तर…
1

Jalgaon Accident: पंढरपूर वारीच्या मार्गावर भीषण अपघात; धडकेत ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे, एक वारकरी ठार तर…

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार, व्हिडीओ व्हायरल; 14 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
2

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार, व्हिडीओ व्हायरल; 14 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

Nasrapur Case : चिमुकलीला न्याय मिळाला; आता प्रश्न फाशीच्या अंमलबजावणीचा, भीमराव कांबळेला फासावर कधी लटकवणार?
3

Nasrapur Case : चिमुकलीला न्याय मिळाला; आता प्रश्न फाशीच्या अंमलबजावणीचा, भीमराव कांबळेला फासावर कधी लटकवणार?

Ketan Agrawal : लोहगड हत्या प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीत वाढ
4

Ketan Agrawal : लोहगड हत्या प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय; सिया आणि चेतनच्या पोलीस कोठडीत वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: नागपुरात उघडपणे हल्ला; तलवारीने वार करत कुख्यात गुंडाच्या पुतण्याची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात उघडपणे हल्ला; तलवारीने वार करत कुख्यात गुंडाच्या पुतण्याची निर्घृण हत्या

Jun 30, 2026 | 11:08 AM
क्रुरतेची पराकाष्ठा! असहाय्य कुत्र्याला विटेने बांधून नदीत फेकले, माैजेसाठी बांग्लादेशी तरुणांचा धक्कादायक प्रकार; Video Viral

क्रुरतेची पराकाष्ठा! असहाय्य कुत्र्याला विटेने बांधून नदीत फेकले, माैजेसाठी बांग्लादेशी तरुणांचा धक्कादायक प्रकार; Video Viral

Jun 30, 2026 | 11:07 AM
Sharmistha Mukherjee : माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी नक्की किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..

Sharmistha Mukherjee : माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कन्या शर्मिष्ठा मुखर्जी नक्की किती शिकल्या आहेत? जाणून घ्या सविस्तर..

Jun 30, 2026 | 11:04 AM
TASGAON SHINE ची जागतिक झेप; तासगाव-कवठेमहांकाळ MIDC साठी 1100 कोटींच्या गुंतवणुकीची स्वारस्यपत्रे

TASGAON SHINE ची जागतिक झेप; तासगाव-कवठेमहांकाळ MIDC साठी 1100 कोटींच्या गुंतवणुकीची स्वारस्यपत्रे

Jun 30, 2026 | 10:55 AM
WhatsApp Update: युजर्सची प्रतीक्षा संपली! आता चॅटिंगसाठी नंबर शेअर करण्याची गरज नाही; मेटाने रिलीज केलं नवं Username फीचर

WhatsApp Update: युजर्सची प्रतीक्षा संपली! आता चॅटिंगसाठी नंबर शेअर करण्याची गरज नाही; मेटाने रिलीज केलं नवं Username फीचर

Jun 30, 2026 | 10:48 AM
Akanksha- Gaurav Khanna Divorce : ‘त्याला मूल हवंय, पण मला नाही’, आकांक्षाने ‘Lock Upp 2’मध्ये उघड केलं नातं तुटण्यामागचं खरं कारण

Akanksha- Gaurav Khanna Divorce : ‘त्याला मूल हवंय, पण मला नाही’, आकांक्षाने ‘Lock Upp 2’मध्ये उघड केलं नातं तुटण्यामागचं खरं कारण

Jun 30, 2026 | 10:45 AM
UGC NET June 2026: यूजीसी नेट परीक्षा आज संपणार; यूजीसी नेट परीक्षेचा आज शेवटचा दिवस; ‘या’ दिवशी जाहीर होऊ शकतो अंतिम निकाल

UGC NET June 2026: यूजीसी नेट परीक्षा आज संपणार; यूजीसी नेट परीक्षेचा आज शेवटचा दिवस; ‘या’ दिवशी जाहीर होऊ शकतो अंतिम निकाल

Jun 30, 2026 | 10:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा