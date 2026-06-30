Nagpur Crime: नागपुरात उघडपणे हल्ला; तलवारीने वार करत कुख्यात गुंडाच्या पुतण्याची निर्घृण हत्या

• फुटाळा तलाव परिसरात अमन शेखवर टोळक्याने धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला.
• पूर्वी झालेल्या वादातून ही हत्या झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.
• मुख्य आरोपींसह काही संशयितांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे.
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पूर्ववैमनस्यातून एका तरुणाची धारधार शस्त्रांनी निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. घडलेली घटना फुटाळा तलाव परिसरात घडली. हत्या झालेला तरुण हा कुख्यात गुंडाचा पुतण्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे शहरात पुन्हा एकदा गँगवार भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव असद उर्फ अमन शेख असे आहे. गिट्टीखदान भागात गुन्हेगारी टोळी चालवणारा लाला पांडे हा सोमवारी संध्याकाळी फुटाळा तलाव परिसरात मयूर जाधव नावाच्या तरुणाच्या दुकानावर बसला होता. संध्याकाळी सातच्या सुमारास अमन शेख तिथे पोहोचला आणि त्याने कथितरीत्या मयूरला धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी लाला पांडेने मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता दोघांमध्ये जोरदार वाद सुरू झाला. या वादात अमनने लालाच्या कानशिलात लगावली. या अपमानाचा बदला घेण्याची धमकी देत लाला तिथून निघून गेला.
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त्यांनतर लाला पांडे हा काही मिनटात त्याचा भाऊ जंगली पांडे आणि इतर सहा साथीदारांसह हत्यारे घेऊन फुटाळा तलाव परिसरात आला. या टोळक्याने अमनला गाठले आणि त्याच्यावर चाकू आणि तलवारीने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी अमन पळत होता, मात्र हल्लेखोरांनी त्याचा पाठलाग करून त्याची क्रूरपणे हत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रत्यक्षदर्शींच्या सांगण्यानुसार या थरारक घटनेच्या वेळी फुटाळा परिसरात पोलिसांचे कोणतेही गस्ती पथक, वाहन किंवा बीट मार्शल उपस्थित नव्हते.
टोळीयुद्ध होण्याची शक्यता
या भीषण घटनेनंतर गिट्टीखदान पोलिसांनी तातडीने हत्येचा गुन्हा दाखल केला. चौकशीसाठी तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. अमन शेख हा कुख्यात गुंड शेखूचा पुतण्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे गिट्टीखदान परिसरात पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाचा भडका उडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. उघडपणे घडलेल्या या हत्येमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पोलिस प्रशासनाचीही चिंता वाढली आहे.
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Ans: अमन उर्फ असद शेख या तरुणाची हत्या करण्यात आली.
Ans: आरोपींनी तलवार आणि चाकूसारख्या धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून हत्या केल्याचा आरोप आहे.
Ans: नागपूरमधील गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील फुटाळा तलाव परिसरात ही घटना घडली.