Jalgaon Accident: पंढरपूर वारीच्या मार्गावर भीषण अपघात; धडकेत ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे, एक वारकरी ठार तर…

• कजगावजवळ मध्यरात्री आयशर वाहनाने वारकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरला मागून धडक दिली.
• धडकेत ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे झाले असून एका वारकऱ्याचा मृत्यू झाला.
• 15 जखमी भाविकांना चाळीसगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
जळगाव: जळगाव येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे वारीसाठी जाणाऱ्या भाविकांच्या ट्रॅक्टरला आयशर मालवाहू वाहनाने जोरदार धडक दिल्याचे समोर आले आहे. हा अपघात एवढा जोरात होता की धडकेमुळे ट्रॅक्टरचे चक्क दोन तुकडे झाले आहेत. यात एका वारकरीचा मृत्यू झाला आहे तर १५ जण जखमी झाले आहेत. हा भीषण अपघात भडगाव तालुक्यातील कजगाव जवळ मध्यरात्रीच्या सुमारास घडला.
काय घडलं नेमकं?
आषाढी वारीसाठी भाविक ट्रॅक्टरने पंढरपूरकडे मार्गस्थ झाले होते. मध्यरात्री १ वाजेच्या सुमारास करजगाव परिसराजवळ मागून येणाऱ्या एका वेगवान आयशर मालवाहू वाहनाने ट्रॅक्टरला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत ट्रॅक्टरचा चक्काचूर झाला. अपघाताचा आवाज ऐकून परिसरातील स्थानिक ग्रामस्थ तातडीने मदतीसाठी घटनास्थळाकडे धावले. ग्रामस्थांनी देवदूत बनत ट्रॅक्टरखाली अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढले.
महाराष्ट्र पुन्हा हादरला! 5 वर्षांच्या चिमुकलीवर वारंवार अत्याचार अन्…; माय-लेकीसोबत नक्की घडलं काय?
उपचार सुरु
जखमींना तात्काळ उपचारासाठी चाळीसगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यात एका वारकरीचा मृत्यू झाला तर १५ जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरु आहे. परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव हादरलं! 40 वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार, व्हिडीओ व्हायरल; 14 आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
जळगाव येथून एक धक्कादायक घटना सामोर आली आहे. महिला आणि मुलींच्या प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एका ४० वर्षीय महिलेवर सामूहिक अत्याचार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर अत्याचार करतांना व्हिडीओ ही बनवण्यात आला. हा अत्याचार तिच्या मित्रासमोरच करण्यात आला. त्यांनतर हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. महिलेला हे समजल्यांनंतर तिने पोलिसात धाव घेतले. पोलिसांनी १४ आरोपींना अटक केली आहे. घडलेली घटना जामनेर तालुक्यातील देऊळगाव कापूस वाडी या ठिकाणी घडली. या भागात असलेल्या जंगलात एक ४० वर्षीय महिला आपल्या मित्रांसोबत बसली होती. त्याच वेळी तिथे १५ जणांचे टोळके आले. त्यांनी या महिलेची छेड काढली. त्यातील दोन जणांनी या महिलेवर तिच्या मित्रा समोरच अत्याचार केला.
Nasrapur Case : चिमुकलीला न्याय मिळाला; आता प्रश्न फाशीच्या अंमलबजावणीचा, भीमराव कांबळेला फासावर कधी लटकवणार?
Ans: जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव तालुक्यातील कजगाव जवळ हा अपघात झाला.
Ans: या दुर्घटनेत एका वारकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
Ans: जखमी भाविकांवर चाळीसगाव येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.