Nashik TCS Case: मुख्य संशयित निदा खानला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

Nashik TCS Conversion Case- टीसीएस प्रकरणातील तपासात काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिस तपासानुसार, निदा खान पीडितेच्या घरी जाऊन धार्मिक विधी करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 05:30 PM
  • निदा खानला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
  • मागील पाच दिवसांच्या कोठडीत पोलिसांनी निदा आणि तिच्या कुटुंबीयांची कसून चौकशी
  • निदा खान गरोदर असल्याने पोलिसांनी पोलीस कोठडी वाढवून मागण्यासाठी न्यायालयात फारसा आग्रह धरला नाही.
Nashik TCS Case Nida Khan:नाशिकमधील टीसीएस कंपनीतील (TCS) महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण आणि धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मुख्य संशयित आरोपी निदा खानला आज नाशिकरोड न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायलयाने निदाला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

दरम्यान, निदा खानच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकरोड न्यायालय परिसरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. याशिवाय प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता, आजची सुनावणीही इन कॅमेरा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. निदा खान गरोदर असल्याने तिला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर केले जाऊ शकते असेही बोलले जात होते. पण तिला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले.

निदा खानला न्यायालयीन कोठडी

निदा खानचाच्या प्रकरणात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात कोणताही मोठा युक्तिवाद झाला नाही. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी निदा खानच्या पोलीस कोठडीत वाढ करण्यासाठी फारसा आग्रह धरला नसल्याचे दिसून आले. निदा खान गरोदर असल्याने तिच्या वाढीव पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, मागील पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत निदा खान आणि तिच्या कुटुंबीयांची सखोल चौकशी करण्यात आली. आता तिला पोलीस कोठडीतून मुक्त करत नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात येणार आहे.

दरम्यान, टीसीएस प्रकरणातील तपासात काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पोलिस तपासानुसार, निदा खान पीडितेच्या घरी जाऊन धार्मिक विधी करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच धार्मिक शिक्षण देत पीडितेला विशिष्ट धर्माची प्रार्थना आणि पोशाख स्वीकारण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची माहिती तपासातून समोर आली आहे.

तपासादरम्यान पीडितेला धार्मिक विषयांशी संबंधित तब्बल १७१ लिंक पाठवण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. धार्मिक व्हिडिओ आणि ऑनलाइन सामग्रीच्या माध्यमातून मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. या लिंक नेमक्या कुठून पाठवण्यात आल्या आणि त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सध्या सुरू आहे. तसेच पीडितेला विशिष्ट पद्धतीने प्रार्थना आणि वर्तन करण्यास भाग पाडल्याचेही तपासात समोर आले आहे.

एकीकडे निदा खानला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असताना, दुसरीकडे या प्रकरणातील इतर संशयित आरोपींनी Nashik District and Sessions Court येथे जामिनासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जांवर लवकरच सुनावणी होणार असून, न्यायालय आरोपींना दिलासा देणार की त्यांची कोठडी कायम ठेवणार, याकडे संपूर्ण नाशिकचे लक्ष लागले आहे.

 

 

