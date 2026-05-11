Detective Dhananjay : थरार, कुतूहल आणि शिस्तबद्ध शूटिंग; मराठी OTT मालिकेबद्दल दिग्दर्शकाचे खुलासे

मराठी ZEE5 ओरिजिनल मालिकेच्या दिग्दर्शकाने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत शूटिंगदरम्यानचे अनुभव, मालिकेचा टोन आणि व्यक्तिरेखांवरील काम याबाबत सविस्तर भाष्य केले. लेखकाने आधीच प्रभावी व्यक्तिरेखा उभ्या केल्या होत्या आणि दिग्दर्शनात वास्तववादी ट्रीटमेंट देण्यावर भर दिल्याचे त्यांनी सांगितले. शूटिंगदरम्यान संपूर्ण टीममध्ये उत्तम समन्वय असल्याने काम अतिशय शिस्तबद्ध आणि सुरळीत पार पडल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच एका साध्या संवादातून थरार आणि कुतूहल कसे निर्माण केले, याचे उदाहरण देत OTT माध्यम सतत शिकण्याची संधी देणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
खरं सांगायचं तर तसं नाही. लेखकाने व्यक्तिरेखा आधीच खूप छान घडवली होती. माझं काम ट्रीटमेंट आणि निवडींशी संबंधित होतं. एखादी कथा अनेक प्रकारे सांगता येते आणि ती अतिशयोक्तीपूर्ण करायची की वास्तववादी, हे दिग्दर्शक ठरवतो. एकदा मला मालिकेचा टोन आणि तिचं विश्व सापडलं, की बाकी सगळं आपोआप जुळून आलं. त्यामुळे फारसा दबाव जाणवला नाही.
Cricket League : मराठी कलाकारांची ‘रंगकर्मी क्रिकेट लीग’ रंगणार; ट्रॉफी आणि अधिकृत टी-शर्टचे अनावरण
शूटदरम्यानची अशी कोणती बिहाइंड-द-सीन्स गोष्ट आहे जी या शूटचा खरा आत्मा दाखवते?
प्रामाणिकपणे सांगायचं तर फार नाट्यमय असा एखादा किस्सा नाही. या शूटचा आत्मा म्हणजे सहजता आणि समजूतदारपणा. प्रत्येकाला नेमकं काय करायचं आहे हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे सगळं अतिशय सुरळीत झालं. कोणतेही मोठे गोंधळ किंवा नाट्यमय घटना घडल्या नाहीत. सगळं अगदी घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे चाललं. आम्ही रोज खूप शूट करत होतो, त्यामुळे पॅकअपनंतर विश्रांती घ्यायची आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा कामासाठी तयार व्हायचं. मजा-मस्ती किंवा गोंधळासाठी फार वेळच नव्हता; सगळं खूप व्यवस्थित आणि शिस्तबद्ध होतं.
असा एखादा क्षण होता का, जेव्हा मॉनिटरवर सीन पाहून वाटलं हे अगदी माझ्या कल्पनेप्रमाणेच झालं”?
बहुतेक सगळे सीन आम्ही जसे कल्पिले होते तसे पडद्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला. पण एक उदाहरण सांगतो. एक साधा सीन आहे — पार्श्वसंगीत नाही, अॅक्शन नाही, काही क्लिष्ट मांडणी नाही. धनंजय छोटूला विचारतो, “आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये इडली खायला जातो, तेव्हा आपल्याला नेमकं काय आवडतं?” छोटू इडलीचं वर्णन करू लागतो. पण धनंजय म्हणतो, “नाही, चटणी. आपण पुन्हा त्या ठिकाणी जातो ते चटणीमुळे, इडलीमुळे नाही. इडलीला स्वतःचं काही व्यक्तिमत्त्व नाही, चटणीला आहे.”
आता या गोष्टीचा केसशी काय संबंध? छोटू सतत याच विचारात असतो. त्या दोघांमध्ये एक वेगळीच मांजर-उंदीरसारखी उत्सुकता तयार होते. सुरुवातीला हा संवाद निरर्थक वाटतो, पण हळूहळू त्याचा संबंध उलगडत जातो. मला वाटतं, असे सीन आम्हाला निर्माण करायचा असलेला थरार आणि कुतूहल सुंदरपणे पकडतात.
तुमच्या अनुभवात, मराठी ZEE5 ओरिजिनलवर काम करणं पारंपरिक फॉरमॅट्स किंवा थिएटर प्रोजेक्ट्सपेक्षा कसं वेगळं आहे?
जेव्हा आपण पारंपरिक टेलिव्हिजन फॉरमॅट्सबद्दल बोलतो — डेली सोप्स, आठवड्याच्या मालिका — ते मी भरपूर केलं आहे. सिनेमातही काम केलं, दिग्दर्शन केलं, लेखन केलं आणि अनेक पैलूंमध्ये सहभागी झालो. त्यामुळे या सगळ्या माध्यमांचा अनुभव मला आहे. पण कितीही काम केलं तरी आपण कायम शिकतच असतो आणि ही जाणीव खूप महत्त्वाची आहे. ज्या दिवशी तुम्हाला वाटेल की “मी सगळं शिकलो”, तो कदाचित या इंडस्ट्रीतला तुमचा शेवटचा दिवस असेल. उलट, अजून शिकण्यासारखं आहे असं वाटत राहिलं की काम करण्याची मजा टिकून राहते.
म्हणून जेव्हा मला ZEE5 साठी मराठी ओरिजिनल मालिका करण्याची संधी मिळाली, विशेषतः या शैलीत, तेव्हा ते खूप रंजक वाटलं. हा प्रकार सहजपणे खूप डार्क, नॉयर, गूढ किंवा अॅक्शनप्रधान होऊ शकतो. पण मला सर्वात आवडलं ते म्हणजे मराठी ZEE5 ने एका वेगळ्या प्रकारच्या डिटेक्टिव्हला सादर करण्याचं धाडस दाखवलं. कारण हा डिटेक्टिव्ह पारंपरिक नाही. तो सामान्य माणूस आहे. तो शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असला तरी सतत भांडत फिरत नाही. त्याच्याकडे बंदूक नाही, शूटआउट्स नाहीत. त्याच्यात डिटेक्टिव्हसाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या गुण आणि कौशल्यं आहेत, पण तो ती उघडपणे दाखवत नाही. उलट तो सामान्य माणसासारखा मिसळून राहतो.
असा डिटेक्टिव्ह तयार करण्यासाठी धाडस, संयम आणि सूक्ष्मता लागते. आणि मला वाटतं मराठी ZEE5 कडे ते धाडस आहे. त्यांच्या इतर शोमध्येसुद्धा विविध विषय हाताळण्याची तयारी दिसते. वेगळं काही करण्याची स्पष्ट इच्छा आहे आणि ती खूप महत्त्वाची आहे. कारण जर वेब सिरीज टीव्ही मालिकांसारख्या दिसायला लागल्या, तर त्यांचं स्वतंत्र सौंदर्यच हरवतं. वेब सिरीज आणि डेली सोप एकत्र ठेवल्यास वेब सिरीज वेगळी दिसली पाहिजे. वेब सिरीज ७ भागांत कथा सांगू शकते, तर टीव्ही मालिका २५० पेक्षा जास्त भागांत. या दोन्ही फॉरमॅट्समधला फरक समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं ZEE5 ची टीम हे खूप चांगल्या प्रकारे समजून घेते — टेलिव्हिजनसाठी काय काम करतं आणि वेब सिरीजसाठी काय. ते दोन्ही माध्यमांत काम करतात आणि त्यांच्यात सतत स्विच करणं सोपं नाही. एका दिवशी वेब सिरीज टीमसोबत आणि दुसऱ्या दिवशी डेली सोप टीमसोबत काम करताना मानसिक बदल करावा लागतो, जो खूप आव्हानात्मक असतो. पण ते हे अतिशय कौशल्याने हाताळतात. त्यामुळे त्यांचं नक्कीच कौतुक करायला हवं.
Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई