Panvel : खारघर, डंपर अपघातात ॲड. महेश लोहार मृत्यु प्रकरणी सर्वत्र संताप

खारघर येथे झालेल्या डंपर अपघातात ॲड. महेश लोहार यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर संताप व्यक्त होत असून, या प्रकरणी संबंधित डंपर चालकासह कंपनीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या घटनेची गंभीर दखल घेत आमदार विक्रांत पाटील यांनी प्रशासनावर निशाणा साधत दोषींवर तातडीने गुन्हा दाखल करून कडक शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे. वारंवार होणाऱ्या अवजड वाहनांच्या अपघातांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, खारघर परिसरात डंपर वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याची मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे.
