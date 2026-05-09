White Tshirt Revolution Pune : युवकांचा क्लिनिंग ड्राईव्ह Satej Patil

पुणे शहरातील भिडे पूल परिसरामध्ये व्हाईट टीशर्ट रेवोल्युशनच्या वतीने स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. या मोहिमेमध्ये हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. तसेच काँग्रेस नेते बंटी पाटील, यशोमती ठाकूर आणि युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बी वी श्रीनिवास यांच्यासोबत पुण्यातील काँग्रेसचे नेते देखील सहभागी झाले होते. लोकसहभागातून करण्यात आलेल्या या स्वच्छता मोहिमेमध्ये रुबी हॉल क्लिनिक, नवभारत – नवराष्ट्र यासारख्या संस्थांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी झाले होते.
