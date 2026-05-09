Ahilyanagar : हिंदू धर्माविरुद्ध बोलणाऱ्यांना धडा शिकवलाच पाहिजे Sangram Jagtaap

आळंदी परिसरात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर कीर्तनकार संग्राम भंडारे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शाईफेक केल्याची घटना घडली आहे. याप्रसंगी लवांडे यांच्याशी असभ्य वर्तन करून त्यांना धमकी देण्यात आल्याचाही आरोप असून या घटनेचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या प्रकरणावर बोलताना आमदार संग्राम जगताप यांनी भंडारे यांच्या कृतीचे समर्थन करत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. “हिंदू धर्माविरुद्ध बोलणाऱ्यांना धडा शिकवला पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून ही भूमिका योग्य असल्याचे म्हटले. दरम्यान, टीसीएस कंपनीतील ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ प्रकरणावर भाष्य करताना जगताप यांनी एमआयएम आणि इम्तियाज जलील यांच्यावर गंभीर निशाणा साधला. हा प्रकार देशहितासाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
