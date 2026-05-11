Cheapest Gold Price: स्वस्त सोन्यासाठी ‘हे’ राज्य पहिल्या क्रमांकावर! तुमच्या राज्याचाही यादीत समावेश आहे का? पाहा यादी

Share Crash: बुडाले रे बुडाले… एका मिनिटांत 1700 कोटींची संपत्ती खाक, गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ, नेमकं काय घडलं?
या सगळ्यात मात्र भारतामध्ये सोन्याचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतात. अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे इतर राज्यांच्या तुलनेत सोने कमी दरात उपलब्ध असते. यामागे वाहतूक खर्च, मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण, स्थानिक कर, Entry Tax आणि बाजारातील स्पर्धा यांसारखी कारणे आहेत. जर तुम्हीही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या राज्यांची माहिती असणे तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
भारतात, बहुतांश सोने परदेशातून आयात केले जाते. परिणामी, समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदरांच्या जवळ असलेल्या राज्यांमध्ये वाहतुकीचा खर्च कमी येतो; ज्यामुळे अखेरीस सोन्याचा अंतिम दर कमी राहतो. शिवाय, ज्या प्रदेशांमध्ये ज्वेलर्सची संख्या अधिक असते, तिथे वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना सोन्याचे दर अधिक किफायतशीर मिळतात.
तामिळनाडू हे सोन्याच्या दागिन्यांमधील आपल्या पारंपरिक कारागिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. चेन्नई हे सोन्याच्या व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. मजबूत पुरवठा साखळी आणि अनुभवी व्यापारी जाळ्यांमुळे, येथील उत्पादन खर्च कमी राहतो; परिणामी, सोन्याचे दर अधिक परवडणारे ठरतात.
केरळला अनेकदा भारताची Gold Capital म्हणून संबोधले जाते. सोन्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर आणि बाजारातील तीव्र स्पर्धा ही येथील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. कोचीसारख्या प्रमुख आयात केंद्रांच्या सान्निध्यात असल्यामुळे, येथील वाहतूक खर्च किमान पातळीवर ठेवण्यास मदत मिळते.
या राज्यातील सोन्याचा बाजार विशेषतः बंगळुरूमध्ये अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. राष्ट्रीय आणि स्थानिक अशा दोन्ही प्रकारच्या दागिने विक्रेत्यांची उपस्थिती ग्राहकांना निवडीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देते आणि वाजवी दरांची खात्री देते.
पश्चिम बंगालमधील कोलकाता शहर हे सोन्याच्या आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन्ससाठी नावाजलेले आहे. कमी मजुरी खर्चामुळे कुशल कारागीर कमी खर्चातच अत्यंत सुंदर आणि कलाकुसरीचे दागिने घडवू शकतात; ज्यामुळे सोन्याची एकूण किंमत परवडणाऱ्या पातळीवर राहते.
महाराष्ट्रातील मुंबई हे सोन्याच्या व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून उभे आहे. मुंबई बंदराच्या अगदी जवळ असल्यामुळे येथील वाहतूक खर्च कमी राहतो. याच कारणामुळे, इतर शहरांच्या तुलनेत येथील सोन्याचे दर अनेकदा थोडे कमी असल्याचे दिसून येते.
Retirement Planning: म्हातारपणात 1 कोटी रुपये पुरतील का? निवृत्तीनंतर सुखी आयुष्यासाठी ‘हा’ आहे नवा मॅजिक नंबर