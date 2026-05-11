Cheapest Gold Price: स्वस्त सोन्यासाठी ‘हे’ राज्य पहिल्या क्रमांकावर! तुमच्या राज्याचाही यादीत समावेश आहे का? पाहा यादी

भारतामध्ये सोन्याचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतात. अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे इतर राज्यांच्या तुलनेत सोने कमी दरात उपलब्ध असते. यामागे वाहतूक खर्च, मागणी-पुरवठ्याचे समीकरण, स्थानिक कर, Entry Tax यांच्यावर अवलंबून असते.

Updated On: May 11, 2026 | 05:09 PM
  सोन्याचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे
  • सोन्याचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे
  • कोणत्या राज्यात सोने सर्वात स्वस्त मिळते?
Cheapest Gold in India: मध्यपूर्वेतील सध्याच्या तणावाचा परिणाम अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर होत आहे. हा परिणाम सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्येही स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अलीकडच्या काळात, सोने आणि चांदी या दोन्हीचे दर गगनाला भिडले आहेत; परिणामी, अनेक लोकांनी सोने खरेदी करणे टाळले आहे.

सोन्याचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे

या सगळ्यात मात्र भारतामध्ये सोन्याचे दर राज्यानुसार वेगवेगळे असतात. अशी अनेक राज्ये आहेत जिथे इतर राज्यांच्या तुलनेत सोने कमी दरात उपलब्ध असते. यामागे वाहतूक खर्च, मागणी आणि पुरवठ्याचे समीकरण, स्थानिक कर, Entry Tax आणि बाजारातील स्पर्धा यांसारखी कारणे आहेत. जर तुम्हीही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर या राज्यांची माहिती असणे तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सोन्याचे दर का बदलतात?

भारतात, बहुतांश सोने परदेशातून आयात केले जाते. परिणामी, समुद्रकिनाऱ्यावरील बंदरांच्या जवळ असलेल्या राज्यांमध्ये वाहतुकीचा खर्च कमी येतो; ज्यामुळे अखेरीस सोन्याचा अंतिम दर कमी राहतो. शिवाय, ज्या प्रदेशांमध्ये ज्वेलर्सची संख्या अधिक असते, तिथे वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना सोन्याचे दर अधिक किफायतशीर मिळतात.

कोणत्या राज्यात सोने सर्वात स्वस्त मिळते?

तामिळनाडू

तामिळनाडू हे सोन्याच्या दागिन्यांमधील आपल्या पारंपरिक कारागिरीसाठी प्रसिद्ध आहे. चेन्नई हे सोन्याच्या व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते. मजबूत पुरवठा साखळी आणि अनुभवी व्यापारी जाळ्यांमुळे, येथील उत्पादन खर्च कमी राहतो; परिणामी, सोन्याचे दर अधिक परवडणारे ठरतात.

केरळ

केरळला अनेकदा भारताची Gold Capital म्हणून संबोधले जाते. सोन्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर आणि बाजारातील तीव्र स्पर्धा ही येथील प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. कोचीसारख्या प्रमुख आयात केंद्रांच्या सान्निध्यात असल्यामुळे, येथील वाहतूक खर्च किमान पातळीवर ठेवण्यास मदत मिळते.

कर्नाटक

या राज्यातील सोन्याचा बाजार विशेषतः बंगळुरूमध्ये अत्यंत स्पर्धात्मक आहे. राष्ट्रीय आणि स्थानिक अशा दोन्ही प्रकारच्या दागिने विक्रेत्यांची उपस्थिती ग्राहकांना निवडीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून देते आणि वाजवी दरांची खात्री देते.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगालमधील कोलकाता शहर हे सोन्याच्या आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन्ससाठी नावाजलेले आहे. कमी मजुरी खर्चामुळे कुशल कारागीर कमी खर्चातच अत्यंत सुंदर आणि कलाकुसरीचे दागिने घडवू शकतात; ज्यामुळे सोन्याची एकूण किंमत परवडणाऱ्या पातळीवर राहते.

महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील मुंबई हे सोन्याच्या व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून उभे आहे. मुंबई बंदराच्या अगदी जवळ असल्यामुळे येथील वाहतूक खर्च कमी राहतो. याच कारणामुळे, इतर शहरांच्या तुलनेत येथील सोन्याचे दर अनेकदा थोडे कमी असल्याचे दिसून येते.

Published On: May 11, 2026 | 05:09 PM

Car Tyre Types : तुमच्या कारसाठी कोणता टायर योग्य? जाणून घ्या टायरचे प्रकार आणि फायदे

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; ‘या’ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

