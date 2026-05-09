Navi Mumbai : मोरबे धरणाची महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केली पाहणी

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मोरबे धरण प्रकल्पाची महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. हवामान खात्याने यंदा ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवल्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले असून, संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मोरबे धरण प्रकल्पाची महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. हवामान खात्याने यंदा ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता वर्तवल्यानंतर प्रशासन सतर्क झाले असून, संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.