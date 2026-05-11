Car Key Features: तुमच्या CAR च्या चावीमध्ये लपलेत ‘हे’ भन्नाट फिचर्स, जाणून घ्या

Hidden Car Key Features: तुमच्या कारची चावी फक्त कारचे दार लॉक- अनलॉक करण्यासाठी मर्यादित नाही. खिडक्या आपोआप खाली करण्यासाठी ते इमरजेंसी कार स्टार्ट करण्यापर्यंत या चावीमध्ये वेगवेगळे भन्नाट फिचर्स आहेत.

Updated On: May 11, 2026 | 05:11 PM
  • कारच्या चाव्यांमध्ये अनेक ‘हिडन फिचर्स’
  • सोपे आणि सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी ‘स्मार्ट की’चे फायदे
  • तुमच्या कारच्या चावीमध्ये कोणकोणते फिचर्स आहेत?
भारतात कोट्यवधी लोक दररोज कारचा वापर करतात. परंतु खूप कमी लोकांना आपल्या मॉडर्न कारच्या चावीचे फिचर्स माहिती असतात. २०२६ मध्ये बाजारात विक्रीसाठी असलेल्या अनेक हॅचबॅक, एसयूव्ही, आणि सेडान कारच्या चाव्यांमध्ये असे अनेक ‘हिडन फिचर्स’ आहेत जे दैनंदिन जीवनात ड्रायव्हिंग सोपे आणि सुरक्षित करतात. पार्किंगमध्ये झटपट कार शोधण्यापासून ते रिमोटने कारच्या खिडक्या आपोआप बंद आणि खाली करण्यापर्यंत, हे कूल फिचर्स ड्रायव्हिंग सोपी करण्यास आणखी मदत करतात. परंतु, महत्वाची बाब म्हणजे हे फिचर्स तुमच्या कारच्या मॉडल आणि व्हेरिएंटवर देखील अवलंबून आहे. चला तर जाणून घेऊयात, तुमच्या (Car Key) कारच्या चावीमध्ये कोणकोणते फिचर्स आहेत.

१. रिमोट विंडो कंट्रोल

कारच्या चावीचे सर्वात उपयोगी आणि कूल फिचर म्हणजे ‘रिमोट विंडो कंट्रोल’. अनेक कारच्या चावीमध्ये अनलॉक बटण काही सेकंदापर्यंत दाबून ठेवल्यास कारमधील सर्व खिडक्या एकत्र खाली येतात. तसेच, लॉक बटण दाबून होल्ड केल्यास खिडक्या बंद होतात.

२. पॅनिक बटण

अनेकांना असे वाटते की, चावीमधील पॅनिक बटण हे फक्त चोरीच्या वेळीस कामी येते. परंतु, मोठ्या पार्किंगमध्ये सहजरित्या आपली कार शोधण्यासाठी देखील हे बेस्ट टूल आहे. हे बटण दाबताच कारचे लाइट्स फ्लॅश करतात आणि हॉर्न वाजतो. यामुळे कार लगेच सापडते.

३. स्मार्ट की मध्ये लपलेली ‘खरी चावी’

आजकालच्या अनेक स्मार्ट चाव्यांमध्ये एक फिजिकल मेटल चावी देखील लपलेली असते. जर कारच्या स्मार्ट चावीची बॅटरी संपली तर यामध्ये लपलेल्या चावीच्या मदतीने तुम्ही कारचे दार मॅन्युअली उघडू शकता.

४. रिमोट इंजिन स्टार्ट आणि केबिन कूलिंग

बाजारात उपलब्ध असेलल्या अनेक प्रीमियम कारच्या चाव्यांमध्ये रिमोट इंजिन स्टार्टचा फिचरचा समावेश आहे. कडाक्याच्या उन्हात तुम्ही बाहेरुनच कार स्टार्ट करुन एसी चालू करु शकता. यामुळे सिस्टमवर अचानक येणारा लोड देखील कमी होतो.

५. ऑटो फोल्डिंग ORVMs( बाहेरचे आरसे)

या स्मार्ट चावीमुळे कार लॉक करताच ORVMs बाहेरील आरसे आपोआप फोल्ड होतात तर अनलॉक करताच उघडतात. यामुळे अरुंद पार्किंगमध्ये आरसे सुरक्षित राहतात. तसेच यामुळे कार लॉक झाली आहे की नाही याची खात्री देखील होते.

Published On: May 11, 2026 | 05:11 PM

May 18, 2026 | 08:31 PM
May 18, 2026 | 08:18 PM
May 18, 2026 | 08:10 PM
May 18, 2026 | 08:07 PM
May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM

May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM