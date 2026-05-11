Car Key Features: तुमच्या CAR च्या चावीमध्ये लपलेत ‘हे’ भन्नाट फिचर्स, जाणून घ्या

Electric Car Tips : EV कारमधील Turtle Mode नेमका काय आहे? बॅटरी संपल्यावरही कशी धावते गाडी?
कारच्या चावीचे सर्वात उपयोगी आणि कूल फिचर म्हणजे ‘रिमोट विंडो कंट्रोल’. अनेक कारच्या चावीमध्ये अनलॉक बटण काही सेकंदापर्यंत दाबून ठेवल्यास कारमधील सर्व खिडक्या एकत्र खाली येतात. तसेच, लॉक बटण दाबून होल्ड केल्यास खिडक्या बंद होतात.
अनेकांना असे वाटते की, चावीमधील पॅनिक बटण हे फक्त चोरीच्या वेळीस कामी येते. परंतु, मोठ्या पार्किंगमध्ये सहजरित्या आपली कार शोधण्यासाठी देखील हे बेस्ट टूल आहे. हे बटण दाबताच कारचे लाइट्स फ्लॅश करतात आणि हॉर्न वाजतो. यामुळे कार लगेच सापडते.
आजकालच्या अनेक स्मार्ट चाव्यांमध्ये एक फिजिकल मेटल चावी देखील लपलेली असते. जर कारच्या स्मार्ट चावीची बॅटरी संपली तर यामध्ये लपलेल्या चावीच्या मदतीने तुम्ही कारचे दार मॅन्युअली उघडू शकता.
बाजारात उपलब्ध असेलल्या अनेक प्रीमियम कारच्या चाव्यांमध्ये रिमोट इंजिन स्टार्टचा फिचरचा समावेश आहे. कडाक्याच्या उन्हात तुम्ही बाहेरुनच कार स्टार्ट करुन एसी चालू करु शकता. यामुळे सिस्टमवर अचानक येणारा लोड देखील कमी होतो.
या स्मार्ट चावीमुळे कार लॉक करताच ORVMs बाहेरील आरसे आपोआप फोल्ड होतात तर अनलॉक करताच उघडतात. यामुळे अरुंद पार्किंगमध्ये आरसे सुरक्षित राहतात. तसेच यामुळे कार लॉक झाली आहे की नाही याची खात्री देखील होते.
