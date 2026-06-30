Pune Crime: निवारागृहातील कर्मचाऱ्याची आत्महत्या; सुसाईड नोटने उघड केली धक्कादायक माहिती

• फुरसुंगी येथील निवारागृह कर्मचारी अतुल लाळगे यांनी आत्महत्या केली.
• सुसाईड नोटमध्ये संस्थाचालकावर मानसिक छळाचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
• पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
पुणे: पुणे येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. फुरसुंगी येथील एका निवारागृहात कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय कर्मचाऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी मृत कर्मचाऱ्याने सुसाईड नोट लिहून ठेवले आहेत. या आधारे संस्थाचालकांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच संस्थेतील कथित गैरप्रकारणाचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काय नेमकं प्रकरण?
फलटण तालुक्यातील वडले येथील रहिवासी अतुल अंकुश लाळगे (वय 26) हे गेल्या अडीच वर्षांपासून फुरसुंगी येथील श्री साई सेवाभावी संस्था संचालित खुले निवारागृहात कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी २२ जूनला दुपारच्या सुमारास त्यांनी निवारागृहाच्या परिसरात गळफास घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांना तातडीने ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
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सुसाईड नोटमध्ये काय?
अतुल यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या सुसाईड नोटमध्ये संस्ताहचालक बालाजी मुस्कवाड यांच्याकडून होत असलेल्या मानसिक छळाचा उल्लेख केला आहे. कमी वेतनात जादा काम करून घेणे, संस्थेतील विविध घटनांची जबाबदारी एकट्यावर टाकणे, नोकरी सोडल्यास आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देणे, शिवीगाळ करणे तसेच वैयक्तिक कामे करून घेणे, अशा प्रकारच्या आरोपांचा उल्लेख नोटमध्ये असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सुसाईड नोटमध्ये संस्थेतील लहान मुलांशी संबंधित कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून न्याय मिळावा, अशी इच्छा व्यक्त केल्याचेही समोर आले आहे.
आत्महत्येपूर्वी कुटुंबियांशी संवाद
या घटनेनंतर मृताचा चुलत भाऊ अनिकेत लहुदास लाळगे यांनी फुरसुंगी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. विशेष म्हणजे, आत्महत्येपूर्वी अतुल यांनी आपल्या बहिणीसह कुटुंबीयांशी संवाद साधताना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या त्रासाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती, असा दावाही करण्यात आला आहे. या प्रकरणी फुरसुंगी पोलिसांनी संस्थाचालक बालाजी मुस्कवाड यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला असून, सुसाईड नोटमधील आरोपांची तसेच संस्थेतील कथित गैरप्रकारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. प्रकरणाच्या तपासाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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Ans: अतुल अंकुश लाळगे (वय 26) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.
Ans: मानसिक छळ, जादा काम करून घेणे, धमकी देणे आणि वेतनासंबंधी त्रास दिल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
Ans: पोलिसांनी संस्थाचालकाविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.