शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जावळी तालुक्यातील दापवडी येथे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक आक्रमक; शाळेसमोर बस थांब्याची मागणी, मेढा आगार प्रमुखांना निवे

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:58 PM IST
जाहिरात
सारांश

दापवडी येथील दत्तात्रय कळंबे महाराज विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना एसटी बस पकडण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट थांबवण्यासाठी पालकांनी शाळेसमोर बस थांबा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी मेढा आगार प्रमुखांना निवेदन देण्यात आले असून, उपसभापती गोरख महाडिक यांनीही पाठपुरावा सुरू केला आहे.

जावळी तालुक्यातील दापवडी येथे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक आक्रमक; शाळेसमोर बस थांब्याची मागणी, मेढा आगार प्रमुखांना निवे

जावळी तालुक्यातील दापवडी येथे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पालक आक्रमक; शाळेसमोर बस थांब्याची मागणी, मेढा आगार प्रमुखांना निवे

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पाचगणी: जावळी तालुक्यातील दापवडी येथील दत्तात्रय कळंबे महाराज विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना, विशेषतः विद्यार्थिनींना एसटी प्रवासासाठी करावी लागणारी पायपीट आणि कसरत थांबवण्यासाठी आता पालक वर्ग आक्रमक झाला आहे. शाळेसमोर नवीन बस थांबा मंजूर करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी शाळा प्रशासन आणि पालकांच्या वतीने मेढा आगार प्रमुखांना नुकतेच एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या गंभीर समस्येची दखल घेत जावळी पंचायत समितीचे उपसभापती गोरख महाडिक यांनीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एसटी महामंडळाकडे तातडीने पाठपुरावा सुरू केला आहे.

​वाई – करहर या मुख्य मार्गावर दापवडी हा मुख्य थांबा असून, त्याच्या पुढील अंतरावर वहागाव हा बस थांबा आहे. मात्र, या दोन थांब्यांच्या अगदी मधोमध श्री दत्तात्रय कळंबे महाराज विद्यालय आहे. या हायस्कूलमध्ये परिसरातील अनेक गावांमधून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने मुलींची संख्या मोठी आहे. शाळा सुटल्यानंतर हक्काची एसटी गाडी पकडण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना दापवडी किंवा वहागाव या दोन्ही थांब्यांवर धावपळ करत जावे लागते. यामध्ये विद्यार्थ्यांची मोठी दमछाक होत असून, मुख्य रस्त्यावरून जाताना त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

​वहागाव थांब्याऐवजी हायस्कूलसमोर थांबा देण्याची मागणी

पालकांनी निवेदनात एक अत्यंत व्यावहारिक पर्याय सुचवला आहे. वहागाव येथील बस थांब्यावर सध्या प्रवाशांची संख्या नगण्य असते, तिथून फारसे कोणीही प्रवास करत नाही. त्यामुळे तो निरुपयोगी ठरत असलेला थांबा थेट हायस्कूलच्या समोर शिफ्ट (स्थलांतरित) करण्यात यावा. यामुळे शासनाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही आणि शेकडो विद्यार्थिनींना शाळेच्या दारातच सुरक्षितपणे एसटी बस उपलब्ध होऊ शकेल.

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

​मुलींना सुरक्षित घरी पोहोचवणे ही आपली जबाबदारी : उपसभापती गोरख महाडिक

या संवेदनशील विषयावर जावळीचे उपसभापती गोरख महाडिक यांनी पालकांना पूर्ण पाठबळ दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, “ग्रामीण भागातील मुलींना शिक्षण देताना त्यांच्या प्रवासाची कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. त्या मुलींना त्यांच्या घरापर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचवणे ही समाजातील आपल्या प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आहे. या विषयाचे गांभीर्य ओळखून पंचायत समितीच्या वतीने आम्ही तात्काळ पावले उचलली असून, एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा केली आहे. दापवडी हायस्कूलसमोरील थांब्याबाबत लवकरच अधिकृत आणि ठोस कार्यवाही केली जाईल.”

​शाळेसमोरील या थांब्याला मंजुरी मिळेपर्यंत आणि एसटी प्रत्यक्ष थांबण्यास सुरुवात होईपर्यंत या लढ्यात पालकांसोबत ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. आता मेढा आगार प्रशासन यावर किती जलद गतीने निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जावळी तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

Saswad News: सासवड-वाघापूर रस्त्यावर मुदतबाह्य औषधांचा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढेंच्या धसक्याने बेकायदेशीर कृत्य?

Web Title: Dapwadi school bus stop demand javali parents submit memorandum medha depot

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा
1

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

दिव्यांगांचा संताप अनावर! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनापर्यंत लोटांगण; पोलिसांशी शाब्दिक चकमक
2

दिव्यांगांचा संताप अनावर! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनापर्यंत लोटांगण; पोलिसांशी शाब्दिक चकमक

मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पासाठी ९२ कोटींचा निधी; किल्ले प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचे भव्य स्मारक उभारणार!
3

मुनावळे जलपर्यटन प्रकल्पासाठी ९२ कोटींचा निधी; किल्ले प्रतापगडावर वीर जिवाजी महाले यांचे भव्य स्मारक उभारणार!

Satara News: स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सातारकरांचा जनआक्रोश मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, सरकारला आंदोलनाचा इशारा
4

Satara News: स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सातारकरांचा जनआक्रोश मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक, सरकारला आंदोलनाचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Ali Khamenei: हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन… भारताकडून अयातुल्ला खामेनींना आदरांजली; इराणमध्ये 6 दिवसांचा अंत्यविधी सोहळा

Jul 03, 2026 | 06:09 PM
FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

FDA Raid : भेसळीचा संशय; बीडमधील मिठाई उत्पादन केंद्रावर FDA ची कारवाई, गुन्हा दाखल

Jul 03, 2026 | 06:07 PM
‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

‘सुलतान’च्या सेटवर सलमान खानचा ‘वन-टेक मॅजिक’; दिग्दर्शक अली अब्बास जफर यांनी केला मोठा खुलासा!

Jul 03, 2026 | 06:00 PM
केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

Jul 03, 2026 | 05:55 PM
भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

भारतीय लष्कराची ताकद वाढणार! ५२,००० कोटींच्या संरक्षण खरेदीला राजनाथ सिंह यांच्याकडून मंजुरी; ‘आकाश तरंग’सह आधुनिक ड्रोन मिळणार

Jul 03, 2026 | 05:52 PM
‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

‘भूतम भयम्’च्या ‘पैशाचा पाऊस’ रॅपचा जल्लोषात म्युझिक लॉन्च; विद्यार्थ्यांसोबत रंगली धमाल

Jul 03, 2026 | 05:47 PM
मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर टीका महागात; डीएमकेचे माजी मंत्री अटकेत, माजी मुख्यमंत्री स्टालिन भडकले

मुख्यमंत्री विजय यांच्यावर टीका महागात; डीएमकेचे माजी मंत्री अटकेत, माजी मुख्यमंत्री स्टालिन भडकले

Jul 03, 2026 | 05:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा