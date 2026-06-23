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Solapur Crime News: शेतजमिनीच्या वादातून 55 वर्षीय शेतकऱ्याची तलवारीने हत्या; सख्ख्या भावानेच केला सपासप वार

Updated On: Jun 23, 2026 | 08:10 AM IST
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सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील कामती खुर्द येथे शेतजमिनीच्या वादातून 55 वर्षीय शेतकरी संजय नागनाथ शिंदे यांची हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेतात गेलेल्या संजय शिंदे यांच्यावर तलवारीने हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी सख्खे भाऊ आणि त्यांच्या मुलांवर संशय व्यक्त करण्यात आला असून पोलीस तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • शेतजमिनीच्या वादातून शेतकऱ्याची हत्या झाल्याचा आरोप.
  • संजय शिंदे यांच्यावर तलवारीने हल्ला केल्याची माहिती.
  • पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेत जमिनीच्या वादातून एका शेतकऱ्याची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सख्ख्या भावांनी आणि भावांच्या मुलांनीच ५५ वर्षीय शेतकऱ्यावर सपासप वार करत संपवले. घडलेली घटना कामती खुर्द परिसरातली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. (Solapur Crime)

काय घडलं नेमकं?

संजय नागनाथ शिंदे (५५) असे हत्या झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. सोमवारी सकाळी संजय शिंदे हे दुचाकीने आपल्या शेतात गेले होते. तिथे शेतजमिनीच्या वादातून सख्ख्या भावांनी आणि भावांच्या मुलांनी त्यांच्यावर तलवारीने हल्ला केला. हा हल्ला इतका जोरदार होता की संजय शिंदे हे रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. असा आरोप मृतकाच्या मुलाने केला आहे. (Solapur Crime)

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या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला असून, शवविच्छेदनासाठी सोलापूर येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. (Solapur Crime) या घटनेमुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. संजय शिंदे यांच्या पश्चात पत्नी व तीन मुले असा परिवार आहे. या प्रकरणाचा पोलीस अधिक तपास करत आहे.

माढ्यात जुन्या वादातून सख्ख्या भावावर कोयत्याने हल्ला; डोक्यात 8 वार

सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सख्ख्या भावाने आणि पुतण्याने मिळून आपल्याच भावावर कोयत्याने आणि लोखंडी रॉडने भीषण प्राणघातक हल्ला केल्याचे समोर आले आहे. डोक्यावर तब्बल ७ ते ८ वार करण्यात आले आहे. यात महादेव जाधव हे गंभीररीत्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. हा हल्ला जुन्या कौटुंबिक वादातून झाला आहे. या थरारक घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जाधववाडी येथील रहिवासी महादेव जाधव आणि त्यांच्या सख्ख्या भावामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून कौटुंबिक वाद सुरू होता. याच वादातून आरोपी भाऊ आणि पुतण्याने मिळून महादेव जाधव यांच्यावर हल्ला चढवला. काही समजण्याच्या आतच दोघांनी मिळून महादेव यांच्यावर लोखंडी रॉड आणि धारदार कोयत्याने सपासप वार करण्यास सुरुवात केली. हा हल्ला इतका भीषण होता की, आरोपींनी थेट महादेव यांच्या डोक्यावर वार केले. तब्बल ७ ते ८ गंभीर वार करण्यात आले. या हल्ल्यांनंतर महादेव जाधव हे रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. त्यांना तातडीने करकंब येथील ‘जगताप सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’मध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असून आयसीयूमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: हत्या झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत शेतकऱ्याचे नाव संजय नागनाथ शिंदे (वय 55) असे आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना सोलापूर जिल्ह्यातील कामती खुर्द परिसरात घडली.

  • Que: हत्येचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: शेतजमिनीच्या वादातून ही हत्या झाल्याचा प्राथमिक आरोप आहे.

Web Title: Solapur crime news 55 year old farmer hacked to death with a sword over a land dispute own brother inflicted multiple blows

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Published On: Jun 23, 2026 | 08:10 AM

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