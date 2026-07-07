मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Solapur Crime Woman Shot Dead In Broad Daylight In Solapur Attacked While Working In The Fields Motive Remains A Mystery

Solapur Crime: सोलापुरात दिवसाढवळ्या महिलेची गोळ्या झाडून हत्या; शेतात काम करत असताना हल्ला, कारण अद्याप गूढ

Updated On: Jul 07, 2026 | 08:11 AM IST
जाहिरात
सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील चौंडेश्वरवाडी येथे शेतात काम करत असलेल्या उषा विजय साठे यांच्यावर भरदिवसा गोळीबार करण्यात आला. या हल्ल्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. सचिन देशमुख याच्यावर गोळीबार केल्याचा प्राथमिक संशय असून, हत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अकलूज पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • चौंडेश्वरवाडी येथे शेतात काम करत असताना उषा विजय साठे यांच्यावर भरदिवसा गोळीबार झाला.
  • गोळीबारात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून, सचिन देशमुख याच्यावर प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
  • हत्येमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नसून अकलूज पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गावात दिवसाढवळ्या एका महिलेवर गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतक महिला ही शेतामध्ये काम करत होती. त्याचवेळी आरोपीने ही धक्कादायक घटना घडली. घडलेली घटना माळशिरस तालुक्यात अकलूज पोलीस ठाणे हद्दीतील चौंडेश्वरवाडी येथे घडली. (Solapur Crime)

काय घडलं नेमकं?

सचिन देशमुख असे हत्या झालेल्या महिलेचा नाव आहे. तर मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव उषा विजय साठे असे आहे. उषा ही शेतामध्ये काम करत होती. त्याचवेळी महिलेवर गोळीबार करत तिची हत्या केली. त्याने हत्या का केली याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. या प्रकरणी पुढील तपास करत आहे. (Solapur Crime)

FDA ची मोठी कारवाई! राज्यात कृत्रिम दूध भेसळ रॅकेटवर सर्वात मोठा प्रहार; पाच जिल्ह्यांत धाडी, ₹1.48 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

शेतजमिनीच्या वादातून 55 वर्षीय शेतकऱ्याची तलवारीने हत्या; सख्ख्या भावानेच केला सपासप वार

सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेत जमिनीच्या वादातून एका शेतकऱ्याची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सख्ख्या भावांनी आणि भावांच्या मुलांनीच ५५ वर्षीय शेतकऱ्यावर सपासप वार करत संपवले. घडलेली घटना कामती खुर्द परिसरातली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

संजय नागनाथ शिंदे (५५) असे हत्या झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. सोमवारी सकाळी संजय शिंदे हे दुचाकीने आपल्या शेतात गेले होते. तिथे शेतजमिनीच्या वादातून सख्ख्या भावांनी आणि भावांच्या मुलांनी त्यांच्यावर तलवारीने हल्ला केला. हा हल्ला इतका जोरदार होता की संजय शिंदे हे रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. असा आरोप मृतकाच्या मुलाने केला आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला असून, शवविच्छेदनासाठी सोलापूर येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. (Solapur Crime) या घटनेमुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले असून, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. संजय शिंदे यांच्या पश्चात पत्नी व तीन मुले असा परिवार आहे. या प्रकरणाचा पोलीस अधिक तपास करत आहे.

Akola News: धक्कादायक! नामांकित कंपनीच्या चॉकलेटमध्ये निघाल्या जिवंत अळ्या; व्हिडिओ व्हायरल, FDAकडे तक्रार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबाराची घटना कुठे घडली?

    Ans: सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील चौंडेश्वरवाडी येथे ही घटना घडली.

  • Que: मृत महिलेचे नाव काय आहे?

    Ans: गोळीबारात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव उषा विजय साठे आहे.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांचा तपास कशावर सुरू आहे?

    Ans: हत्येमागील नेमके कारण काय होते आणि आरोपीने गोळीबार का केला, याचा अकलूज पोलीस तपास करत आहेत.

Web Title: Solapur crime woman shot dead in broad daylight in solapur attacked while working in the fields motive remains a mystery

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 08:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…
1

Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…

Delhi Crime: ऑफिसमध्ये पार्टी, घरी जाण्यासाठी निघाली… काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; 20 लाखांच्या हुंड्याचा आरोप
2

Delhi Crime: ऑफिसमध्ये पार्टी, घरी जाण्यासाठी निघाली… काही तासांत नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; 20 लाखांच्या हुंड्याचा आरोप

Uttar Pradesh Crime: बंद खोलीत जळालेला मृतदेह; पोलिस तपासात समोर आलं अंगावर काटा आणणारं सत्य; पत्नीने पेट्रोल…
3

Uttar Pradesh Crime: बंद खोलीत जळालेला मृतदेह; पोलिस तपासात समोर आलं अंगावर काटा आणणारं सत्य; पत्नीने पेट्रोल…

Thane Crime: ऑनलाइन गेमिंगच्या आमिषाने 26 वर्षीय तरुणाला 1.36 कोटींचा गंडा; ठाण्यात सायबर भामट्यांचा मोठा डाव
4

Thane Crime: ऑनलाइन गेमिंगच्या आमिषाने 26 वर्षीय तरुणाला 1.36 कोटींचा गंडा; ठाण्यात सायबर भामट्यांचा मोठा डाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur Crime: सोलापुरात दिवसाढवळ्या महिलेची गोळ्या झाडून हत्या; शेतात काम करत असताना हल्ला, कारण अद्याप गूढ

Solapur Crime: सोलापुरात दिवसाढवळ्या महिलेची गोळ्या झाडून हत्या; शेतात काम करत असताना हल्ला, कारण अद्याप गूढ

Jul 07, 2026 | 08:11 AM
Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली; खरेदीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ शेअर्स

Share Market Today: बाजार तेजीत, कमाईची संधीही वाढली; खरेदीसाठी तज्ज्ञांनी निवडले ‘हे’ शेअर्स

Jul 07, 2026 | 08:10 AM
भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क

भारतातील एक सरोवर जिथे पाण्यात तरंगणारे बेट बदलतात आपली जागा, हा आहे जगातील एकमेव फ्लोटिंग नॅशनल पार्क

Jul 07, 2026 | 08:01 AM
मूळव्याधीच्या त्रासाने हैराण झाला आहात? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, आठवडाभरात मिळेल वेदनांपासून आराम

मूळव्याधीच्या त्रासाने हैराण झाला आहात? मग दुधात मिक्स करून प्या ‘हा’ पदार्थ, आठवडाभरात मिळेल वेदनांपासून आराम

Jul 07, 2026 | 07:56 AM
ठाकरे गटाच्या आमदारांची आज ‘मातोश्री’वर महत्त्वपूर्ण बैठक; बैठकीत नेमकं काय घडणार?

ठाकरे गटाच्या आमदारांची आज ‘मातोश्री’वर महत्त्वपूर्ण बैठक; बैठकीत नेमकं काय घडणार?

Jul 07, 2026 | 07:54 AM
Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Todays Gold-Silver Price: खरेदीदारांना दिलासा! सोन्या-चांदीच्या दरात किंचित घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील किंमती

Jul 07, 2026 | 07:46 AM
पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार

पुणे, मुंबई, पालघरसह काही जिल्ह्यांतील शाळांना आज पुन्हा सुट्टी; अनेक ठिकाणी पावसाचा हाहा:कार

Jul 07, 2026 | 07:13 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा